La minceur de plus en plus extrême de Demi Moore alimente les conversations depuis un moment. Image: REUTERS

Cette actrice légendaire inquiète toujours plus

Voilà des mois que le poids de Demi Moore fait l'objet de discussions animées sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds.

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Même si cela fait un moment, désormais, qu'Hollywood a renoué sans complexe avec le culte de la minceur, l'une de ses figures les plus emblématiques commence à susciter de sérieuses inquiétudes.

Et il y a peut-être de quoi. De passage par le Festival de Cannes ce mardi, où elle officie en tant que membre du jury, Demi Moore est apparue plus fine que jamais, au milieu des rumeurs persistantes - mais non confirmée - concernant sa prise d'Ozempic.

Mardi matin, Demi Moore a fait sensation dans une robe de soirée à pois signée Jacquemus qui dévoilait ses épaules anguleuses et ses bras fins. Image: X07413

Si sa silhouette avait déjà consterné lors de ses dernières apparitions sur tapis rouge, l'actrice de 63 ans paraissait encore plus amaigrie que d'habitude, au moment de poser pour les photographes assemblés sur la Croisette, aux côtés des autres jurés.

Le choix de ses robes bustiers, qui mettaient particulièrement en avant la finesse de ses bras et ses clavicules saillantes, n'ont fait que renforcer cette impression.

Demi Moore a porté coup sur coup deux créations Jacquemus ce mardi. Image: Corbis Entertainment

Dans la section commentaires d'une vidéo publiée sur Instagram consacrée aux coulisses de son look glamour, les fans de l'actrice n'y sont pas allés par quatre chemins et plusieurs ont fait part de leurs inquiétudes.

«Oui, elle est magnifique, mais l'extrême maigreur n'est pas quelque chose que nous devrions glorifier. Je ne pense pas que ce soit un bon exemple pour une idole et un modèle», a averti une utilisatrice dans les commentaires.

«Je suis une grande fan depuis des années, Demi, et je te souhaite sincèrement de prendre soin de ta santé. Beaucoup de gens tiennent à toi» Une autre internaute, dans un commentaire liké par plusieurs milliers d'autres utilisateurs

En mars déjà, des photos de la star aux Actor Awards avaient suscité de nombreuses remarques, certains s'interrogeant sur l'utilisation du médicament amaigrissant Ozempic, de plus en plus courant à Hollywood.

Sur X, un utilisateur s'est enquis si Demi Moore n'avait pas recours à «La Substance», en référence à la drogue consommée par son personnage pour conserver sa jeunesse dans le film d'horreur éponyme, sorti en 2024.

Au sujet de ce rôle, pour lequel Demi Moore a été nominée aux Oscars, l'actrice avait déclaré qu'il avait influencé sa façon de percevoir le vieillissement et les normes de beauté. «La plus belle chose que nous puissions faire, c'est de prendre soin de nous avec bienveillance», a-t-elle affirmé au magazine ELLE, en avril dernier.

«J'ai toujours considéré le bien-être et les soins de la peau comme un acte de gratitude, mais cette expérience n'a fait que le confirmer. Je souhaite utiliser des produits adaptés à ma peau pour l'aider à rester résistante et saine.» (mbr)

Mais pourquoi les films et les séries ont-ils perdu leur couleurs? Vidéo: watson