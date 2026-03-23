L'affaire, survenue ce week-end au Brésil, a pris une tournure politique. instagram/getty/watson

Chappell Roan scandalise après avoir «fait pleurer» la fille de Jude Law

Le drame, survenu samedi, va si loin que la chanteuse s'est vue interdire de concert à Rio de Janeiro par le maire de la ville. On vous explique.

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Certaines histoires a priori anodines peuvent prendre des proportions politiques inattendues - pour ne pas dire carrément grotesques. Ce n'est pas Chappell Roan, 28 ans, qui dira le contraire, après l'étrange scandale qui vient de l'éclabousser ce week-end. Une affaire qui mêle la musicienne à un footballeur brésilien, l'ex-femme d'un acteur célèbre, une enfant de 11 ans et un garde du corps balèze, sur fond d'hôtel 5 étoiles de São Paulo, au Brésil.

Aux origines du drame

L'affaire, qui aurait pu rester cantonnée à ces protagonistes divers et variés, a été dévoilée samedi par la star du football Jorginho Frello, sur son compte Instagram.

Selon le joueur brésilien de 34 ans, sa femme et sa belle-fille étaient en train de prendre tranquillement le petit-déjeuner sur la terrasse de leur hôtel lorsque l'adolescente a aperçu son idole - dont elle avait prévu d'assister au concert le soir-même, au festival Lollapalooza Brazil - non loin de là.

«Pendant le petit-déjeuner, l'artiste est passée devant leur table. Ma fille, comme tous les enfants, l'a reconnue, s'est enthousiasmée et a voulu s'assurer que c'était bien elle» Jorginho Frello, sur son compte Instagram, samedi

La scène suivante est si cocasse qu'elle pourrait faire l'objet d'un épisode de The White Lotus. Selon Jorginho Frello, pour vérifier qu'il s'agit bien de la chanteuse, la jeune fille serait alors discrètement passée devant sa table, aurait jeté un coup d'œil, souri, avant de retourner s'asseoir avec sa mère. «Elle n'a rien dit, elle n'a rien demandé. Ce qui s'est passé ensuite était totalement disproportionné», fustige le footballeur.

C'est alors qu'un «gros agent de sécurité» se serait approché de la mère et l'enfant, les accusant avec agressivité de «manquer de respect» et d'«harceler» les autres. «Il a même menacé de porter plainte contre elles auprès de l'hôtel, alors que ma fille de 11 ans était assise là, en larmes.»

La petite famille, à São Paulo, ce week-end. instagram

L'échange aurait profondément bouleversé l'adolescente et l'aurait laissée inconsolable. «Honnêtement, je ne sais pas à quel moment le simple fait de passer devant une table et de regarder si quelqu'un est là peut être considéré comme du harcèlement», s'étrangle encore le joueur.

«Je côtoie le football, le public et les célébrités depuis des années, et je sais parfaitement ce que sont le respect et les limites. Ce qui s'est passé là-bas n'en était pas un.»

La réponse de Chappell Roan

Il n'en fallait pas moins pour que l'histoire attire l'attention des tabloïds et du monde entier - d'autant que l'identité de l'enfant de 11 ans a bientôt été révélée par le magazine People. La pré-ado n'est autre qu'Ada Law, fille de Jude Law et de son ex-femme Catherine Harding, depuis lors remariée avec Jorginho Frello.

Catherine Harding partage une fille de 11 ans, Ada Law, née de sa relation avec Jude Law. Elle s'est remariée avec le footballeur Jorginho Frello. instagram

Face à l'ampleur du drame, Chappell Roan, connue pour fixer des limites strictes à ses fans et aux paparazzis, n'a pas manqué de réagir à son tour quelques heures plus tard, par le biais de son propre compte Instagram, afin de faire tomber la tension d'un cran.

«Je n'ai même pas vu une femme et un enfant», a rétorqué la chanteuse de 28 ans dans une story dimanche matin tournée depuis son lit. «Personne ne m'a abordée. Personne ne m'a dérangée. J'étais simplement en train de prendre mon petit-déjeuner à l'hôtel.»

Chappell Roan a réagi à son tour sur Instagram. instagram

Après avoir encore clamé que l'homme concerné n'était «pas son agent de sécurité personnel», l'artiste ajoute ne jamais lui avoir «demandé d'aller parler à cette mère et à son enfant. Elles ne sont pas venus me parler — elles ne faisaient rien.»

Depuis son ascension fulgurante vers la célébrité en 2024, Chappell Roan s'est exprimée sans détour sur les revers de la notoriété. Getty Images North America

Afin de faire étalage de sa bonne foi, l'interprète de Pink Pony Club, qui a déjà maintes fois exprimé par le passé sa frustration face aux inconnus qui l'abordaient dans la rue, a concédé que le garde du corps n'avait pas réagi de manière appropriée. «Il est injuste que les services de sécurité présument d'emblée que quelqu'un n'a pas de bonnes intentions.»

«Je ne hais pas les fans de ma musique. Je ne hais pas les enfants, c’est absurde» Chappell Roan, sur son compte Instagram

«Je suis désolée pour la mère et l’enfant (...) Si vous vous êtes sentis mal à l’aise, cela me désole profondément. Vous ne méritiez pas cela.»

La mère et le maire de Rio s'en mêle

Peu après ce démenti et ces excuses, c'est autour de la mère d'Ada, Catherine Harding, de prendre la parole pour livrer sa version des faits. «Sûre à 100%» que l'agent de sécurité ne faisait pas partie du staff de l'hôtel, mais qu'il s'occupait bel et bien des artistes, elle poursuit: «L’a-t-elle envoyé faire ça? Franchement, je n’en sais rien.»

Catherine Harding a ajouté son opinion à toutes les autres déjà exprimées sur l'incident. instagram

«Ecoutez, j’espère que non, mais en même temps, je pense qu’on a une responsabilité, quand on est une célébrité, de s’assurer que les personnes qui travaillent pour nous et agissent en notre nom le font bien dans notre intérêt», poursuit la mère de famille, avant de fournir de plus amples détails du petit-déjeuner problématique.

En fin de compte, Ada Law a préféré ne pas assister au spectacle de son idole. «Je la trouve très talentueuse. Je l'aime beaucoup», conclut Catherine Harding au sujet de Chappell Roan. «Nous avons fait tout le chemin jusqu'à São Paulo pour assister au spectacle. C'était le cadeau d'anniversaire de ma fille… un peu gâché car nous n'avons pas pu aller au show hier soir.»

Cela dit, en ce qui concerne Ada Law, qu'on se rassure: la fillette va bien. Dans une story sur son compte Instagram, sa mère a dévoilé le programme alternatif de cet anniversaire contrarié: «A la place, nous avons fait une journée shopping entre filles, puis nous sommes sorties dîner ensemble», a indiqué Cat Harding en story.

Pas de panique, l'ado va bien. instagram

Sans oublier qu'Ada avait déjà asssisté au concert de Sabrina Carpenter la veille, également programmée lors du festival Lollapalooza. Tout est bien qui finit bien.

Des retombées politiques

Enfin... presque. Car du côté de Chappell Roan, en revanche, l'affaire n'est pas tout à fait terminée. Face aux proportions pris par le scandale ce week-end, le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, a purement et simplement interdit à l'artiste américaine de se produire à Rio de Janeiro, en mai prochain, lors du concert Todo Mundo no Rio, célèbre méga-concert international gratuit organisé par la mairie.

Dans une déclaration sur X, le maire a lancé: «Tant que je serai à la tête de notre ville, cette jeune femme, Chappell Roan, ne se produira jamais à Todo Mundo no Rio! Je doute que Shakira agisse de la sorte! D'ailleurs, Frello Jorginho, votre enfant est déjà l'invitée d'honneur de l'organisation en mai!», a écrit le politicien en portugais.

capture d'écran: x

Développements de ce drame à suivre dans un prochain épisode, évidemment. (mbr)

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