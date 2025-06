Jungeli, Theodora, Marie Jay: qui dit mieux?

Voici le programme gratuit du Montreux Jazz Festival

Les artistes Theodora, Marie Jay, Peggy Gou, Blaiz Fayah ou encore Jungeli seront présents. Il y aura également des jam sessions, des silent disco et des cours de danse: la partie du Montreux Jazz Festival accessible à tous s'annonce aussi riche que diversifiée.

Le voici enfin, celui que de nombreux festivaliers attendent: le programme gratuit de cette 59e édition du Montreux Jazz Festival.

Il y en aura, comme chaque année, pour tous les goûts. Le MJF offre pas moins de 600 activités réparties sur 13 scènes, dont la programmation est aussi pointue que diversifiée.

Le festival va également au-delà des concerts. Au menu:

«Jam sessions, silent discos, projections de concerts et de films, workshops, sessions d’écoute de vinyles, rencontres littéraires, cours de danse, bourse aux disques, disco brunch club, performances drag, karaoké auto-tuné...»

Les scènes

En ce qui concerne les scènes, la 59e édition renouvelle ses spots habituels, à quelques nouveautés près. Notamment, le Lisztomania et la Terrasse ibis font place à la Spotlight Stage, qui réunit l’identité musicale des deux scènes. Au rythme de deux concerts par soir, cette scène extérieure «explore les tendances pop et urbaines dans un décor électrisant».

Parmi les autres changements, la Terrasse Nestlé prend une dimension nouvelle avec un concert tous les soirs, tandis que le Montreux Jazz Loft fait son apparition au sein de l’hôtel Mona.

«Ce bar à vinyles et cocktails proposera une atmosphère intimiste et feutrée, une respiration au cœur de l’agitation du Festival.» MJF/ comm.

On se réjouit de retrouver la Lake House, qui investit le Petit Palais pour la quatrième édition consécutive. Cette grande résidence de trois étages permet au public de déambuler librement de salle en salle et de s’immerger dans différentes expériences musicales, culturelles et festives.

C'est à la Coupole que vous vibrerez au rythme des DJ sets aux couleurs house, disco, funk et urbaines. Parmi les têtes d’affiche: Derrick Carter, légende de la house de Chicago, Shimza, producteur incontournable de la scène afro-house sud-africaine, Barbara Butch, Bellaire, Jyoty, et enfin le collectif londonien culte Horse Meat Disco.

La programmation de la Super Bock Stage fait la part belle à la scène helvétique avec plus de la moitié d’artistes suisses. Parmi eux, les Romands Nayana et Moictani. Plus largement sur territoire suisse: Mattiu, avec ses paroles écrites en romanche et son univers inspiré des montagnes des Grisons, et Mortòri avec sa pop indé chantée en patois tessinois.

La scène Ipanema sera consacrée à des musiques électroniques de club actuelles.

The Memphis est dédié aux amoureux du jazz sous toutes ses formes. Des workshops sont proposés en fin d'après-midi, suivis par des concerts des plus grandes sensations de la scène jazz actuelle et de jeunes talents. Des jam sessions prennent le relais jusqu’à 5h du matin.

El Mundo retrouve son emplacement emblématique dans le jardin du Royal Plaza. La programmation propose des cours de danse l’après-midi, suivis par des concerts et DJ sets le soir.

Au Li Lo, situé au bord du lac en face du Centre de Congrès, soyez prêts à manger de la house à tout va.

Le Funky Claude’s Bar est situé au sein du Fairmont Le Montreux Palace, à côté du Montreux Jazz Café. On y retrouvera chaque soir une programmation live, essentiellement suisse.

Les artistes

Parmi les artistes, on trépigne déjà de voir celui qui a fait notre été 2024, Jungeli, tout comme Blaiz Fayah, dont on ne s'est décidément pas lassé de la trend de danse TikTok avec son titre Money Pull Up, aux côtés de Maureen.

Vous retrouverez des noms connus, tels que ceux de la Djette et sensation Peggy Gou, ou encore la chanteuse qui fait le buzz actuellement, Theodora.

On se réjouit également d'entendre Marie Jay, qu'on a déjà rencontrée, ainsi que Genezio.

Vous retrouverez également: Aliocha Schneider, Nilusi, Yazz Ahmed, Rita Payés, Luvcat, Marcin, Nemzzz, Cassius b2b OK Williams, Objekt, Bellaire, Shimza, Héctor Oaks, Jolagreen23, Gotts Street Park, Keyon Harrold, Yerai Cortés, PVRIS, Malik Djoudi, Lusaint, Miki, Myra, Moses Yoofee Trio, Camilla George, Dana & Alden, Ferdi, Leo Middea, Alessi Rose, Derrick Carter, Tatyana Jane, ELFIGO, Matt Hansen, ou encore Linda Elys.

