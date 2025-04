Comment la programmation du Montreux a-t-elle été réfléchie cette année? Rémi Bruggmann se confie.

«Cet artiste va exploser»: Un programmateur du Montreux Jazz se confie



On a discuté avec l'un des programmateurs du Montreux Jazz, Rémi Bruggmann. Artistes bookés cette année ou peut-être à venir, défis liés au financement et aux infrastructures... il nous aide à faire le point sur l'horizon romand des festivals.

watson: Benson Boone, Yseult, Alanis Morissette, J Balvin... Avec la programmation juteuse qui nous est servie sur un plateau cette année, on se réjouit déjà de la 60e édition.

Rémi Bruggmann: La 60e va marquer notre grand retour au Centre de Congrès. On a certes réussi à monter quelque chose d'assez unique avec la Scène du Lac, dont le format a beaucoup plus, et on a opéré une sorte de retour aux sources avec le Casino.

«Mais il est aussi vrai que le Stravinski et le Lab nous ont pas mal manqué ces deux dernières années»

Chaque année est une nouvelle partition. On est aussi tributaires des grandes tournées et des artistes qui tournent dans d'imposants formats. Donc 2026, on verra.



C'est une grosse surprise de retrouver Raye pour une deuxième année consécutive.

Elle a été un des gros coups de cœur l'année passée. Il faut savoir qu'on l'avait sollicitée en 2023, mais que ça n'avait pas pu se faire. Son concert 2024 était tellement prenant, le public - et même ceux qui ne la connaissaient pas plus que ça - a été tellement conquis par sa prestation, que ça nous a fait plaisir de la faire revenir en tête d'affiche. Et on a été sensibles à divers clins d'œil: le lien avec le pays, puisque son grand-père est Suisse, ou encore l'enregistrement de son concert qui est sorti en vinyle; tout ça nous a donné envie de la faire revenir.

Vous êtes, comme vous dites, tributaires des tournées des artistes. Je m'attendais presque à une Doechii cette année...

Tout à fait. Doechii fait partie de notre liste des artistes à suivre dans l'année à venir. En 2023, elle était déjà dedans, et elle a littéralement explosé en quelques mois. On a essayé de la faire venir le même soir que Raye. Cela aurait été le plateau idéal. On a eu de nombreux échanges avec son équipe, qui était très ouverte, mais le timing n'était pas aligné. Ça fait partie de nos quelques frustrations; on n'arrive évidemment pas à avoir tous les artistes.

Par contre, vous avez fait un joli braquage avec Benson Boone!

Oui, on en est très heureux. Son titre Beautiful Things est l'un des plus écoutés en 2024, ce qui est assez fou. On a eu un appel de son agent, qui nous a prévenus que sa tournée européenne serait écourtée. Il nous a dit que Boone ne ferait que 5-6 dates...et qu'on serait dedans! C'est un timing parfait, au moment même où il est en train d'exploser.

Et il est programmé le même soir que Sam Fender...

Oui, c'est un magnifique co-plateau.

«On souhaite avant tout que le pairing d'artistes constitue une expérience complète»

De façon à ce que les gens se déplacent pour voir deux gros concerts de qualité.



Il y a aussi une belle place pour la musique latine, notamment avec J Balvin.

Oui, c'est une star du reggaeton. Il s'inscrit dans des courants musicaux qu'on a toujours présentés. Maluma était venu en 2023. tout comme Ricky Martin, Pitbull aussi, ou encore Anitta.



On sent que vous avez laissé la part belle à la nostalgie. Vous avez convié des monuments d'avant, de Diana Ross à Chaka Khan, qui rendra elle-même hommage à Quincy Jones...

On a en effet une volonté d'accompagner l'histoire du festival. Le Montreux a presque 60 ans. Ce sont plein d'artistes qui sont devenus des légendes, mais qui ne l'étaient pas forcément dans le passé. L'histoire se crée au fur et à mesure, et c'est important pour nous de rendre la pareille à ceux qui nous ont fait confiance, en les célébrant d'une certaine manière.

Y a-t-il une écoute à la hauteur de la part du public suisse?

Oui, il y a une vraie attente de la part du public suisse pour voir ces légendes au Montreux. Si nous ne le faisions pas, il n'y aurait pas grand monde qui leur donnerait cette plateforme.

On a l'impression que le Montreux s'est placé comme leader pour bâtir des ponts multi-générationnels...

Tout à fait. C'est vraiment un parti pris du festival qui tient à toucher les différentes générations. Si ça se trouve, il y a des familles qui assisteront au concert de Neil Young avec leurs enfants. Ce grand-écart entre un Benson Boone et un Santana nous est précieux.



On a vu que Sean Paul, qui était en tête d'affiche du Paléo 2024, est au menu du Venoge cette année. On se dit que, au vu des contraintes financières et structurelles croissantes, cela semble de plus en plus compliqué pour les festivals de faire une programmation qui promeut les stars à la pointe de la trend. Pourtant, à tort ou à raison, une partie du public s'y attend toujours. Pouvez-vous nous éclairer?

Contrairement à la perception, il n'est pas si facile de convier des artistes qui peuvent remplir une capacité de 5000 personnes. Même des salles qui organisent des concerts régulièrement affichent rarement complet. D'un autre côté, on a des artistes qui évoluent tellement vite, comme une Sabrina Carpenter, qu'ils en deviennent rapidement inaccessibles.

«Et je pense que tout le monde a essayé d'attraper Sabrina Carpenter»

Mais une Sabrina Carpenter est-elle devenue à ce point inaccessible pour les grands festivals romands?

Je dirais que c'est compliqué. Paléo, c'est une jauge de 35 000 personnes, le Montreux, c'est 5000.... à la fin de la soirée, je dirais qu'il va falloir faire des maths. En termes de cachet et de ce qu'on peut offrir, on n'a peut-être pas les mêmes armes ou les mêmes cartes qu'un grand open-air de 50 000 personnes - contre qui on bataille aussi! Prenez le Werchter, en Belgique, c'est une capacité de plus de 80 000 personnes. C'est incomparable en termes de vente de billet.

Montreux se débrouille plus que bien!

L'histoire du festival joue beaucoup. Et ça fait un moment qu'on se positionne comme des précurseurs, même si je n'aime pas le mot. On a eu des Dua Lipa, des Ed Sheeran ou des Kendrick Lamar qui sont venus jouer au festival. On essaie parfois de faire venir des artistes assez tôt, avant que leur carrière n'explose.

On bénéficie d'ailleurs des liens plus personnels que tissent les artistes avec le Montreux grâce à cela.

Prenez Dua Lipa, venue au Lab avec une jauge de 2000 personnes, et qui a créé une véritable atmosphère intime avec son public. Ce sont des souvenirs précieux, partagés et par le public, et par l'artiste.



Une dernière question pour la route: pouvez-vous mentionner votre coup de coeur, l'artiste pour l'heure discret que vous avez mis à l'affiche, mais qui va exploser dans ces prochaines années, selon vous?

Je dirais Noah Kahan. Cet artiste a déjà une certaine notoriété, mais dans un ou deux ans, on se rendra compte à quel point c'était important qu'on l'ait invité. Autrement, j'ai un coup de coeur pour un plateau, notamment celui de Jamie XX et FKA Twigs. Ce ne sont pas encore des noms qu'on voit partout. Les artistes sont très différents, mais le public va sans aucun doute comprendre ce lien.