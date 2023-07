Les Spice Girls de retour? Victoria Beckham sème le doute

Victoria et David Beckham se sont rendus au premier match de Lionel Messi à Miami en compagnie notamment de Kim Kardashian. Ils ont été ensuite filmés dans un bar-karaoké et l'ancienne Spice Girl a carrément chanté.

Victoria et David Beckham se sont (un peu trop) laissés aller lors d'une soirée karaoké à Miami. L'ancienne Spice Girl devenue créatrice de mode a poussé la chansonnette sur Say You’ll Be There, l'un des tubes du groupe britannique qui a connu le succès dans les années 90. La vidéo, publiée sur TikTok, est devenue virale.

Victoria et David Beckham et leur fille Harper ainsi que Kim Kardashian. instagram victoriabeckham

Un retour des Spice Girls?

Mais le talent discutable de Victoria pour la chanson n'est pas la seule chose à laquelle les internautes ont réagi. Si certains ont relevé le taux d'alcoolémie du couple, d'autres se sont plutôt enflammés suite à ce que la star a écrit en légende de la vidéo: «Echauffement des voix à Miami! Plus à venir 🤫».

Et c'est le «plus à venir» qui a déchaîné les internautes. «Le retour des Spice Girls? OH MON DIEU», écrit un fan. «J'en ai besoin pour ma vie!!!!», ajoute un autre.

Victoria Beckham n'est pas la seule à avoir teasé un potentiel retour des Spice Girl. En effet, en juin dernier, l'une des membres du groupe, Mel B, avait annoncé sur Sky News qu’un projet de réunion du groupe star était en cours sans pour autant donner plus de détails. (sia)

