On sait qui remplacera Tyla au Montreux Jazz

- Son vrai nom est Ikuforiji Olaitan Abdulrahman. - Il est signé chez Troniq Music, Epic Records en France et Columbia Records au Royaume-Uni. - Son titre Away figurait dans les 50 meilleures chansons de 2020 de Rolling Stone.

L'artiste aura certes de quoi nous faire oublier la douloureuse absence de Tyla. On se réjouit de faire plus ample connaissance avec lui.

Lilly Allen est désormais sur OnlyFans

La chanteuse peut ajouter une corde à son arc. Lily Allen vend désormais des photos sur la sulfureuse plateforme OnlyFans. Mais ce n'est pas ce que vous croyez.

Lilly Allen, connue notamment pour son titre Fuck You sorti en 2008, a annoncé sur Instagram être désormais présente sur le site, parfois très coquin, OnlyFans. Mais contrairement à d'autres personnalités, elle ne vend pas ses fesses. La chanteuse y vend des photos de... ses pieds et pour pas cher. 10 francs par mois. Serait-elle en manque de liquidité, elle qui est mariée à l'acteur de Stranger Things David Harbour et qui vit dans un appartement cossu de New York?