Selena Gomez fait un retour surprise
Les fans de Selena Gomez sont ravis; ils pensaient certainement qu'il faudrait attendre un bon moment avant que leur idole ne sorte de nouveaux morceaux. Pour cause, la chanteuse flotte sur un petit nuage depuis son mariage avec son chéri, Benny Blanco, au mois de septembre.
Pour rappel, cela fait un peu plus de deux ans que la chanteuse roucoule avec le producteur de musique sous le feu des projecteurs.
Son dernier album, I Said I Love You First, sorti en collaboration avec son désormais mari, date du mois de mars.
Cependant, malgré la lune de miel et la félicité des jeunes mariées, Selena semble ne pas s'être égarée trop loin des studios. Ce jeudi, elle a sorti un nouveau titre, intitulé In the Dark, accompagné d'un clip vidéo.
Le morceau figure dans la bande-son de la comédie romantique Nobody Wants This (en langue française: Problème de couple). Cette deuxième saison est diffusée sur Netflix depuis ce jeudi 23 octobre, presque un an après le premier volet.
Selena Gomez - In The Dark 👇
Le titre, qui se veut un titre disco-pop un peu vintage, parle évidemment d'amour. Le clip vidéo, réalisé par Luke Orlando, baigne dans une atmosphère en clair-obscur. Toute vêtue de noir, Selena nous offre un vrai clin d'oeil nostalgique à l'ère des divas premium comme Céline Dion. Elle a instillé également quelques références à son album Revival, sorti en 2015, dans ses stories Instagram. D'où sa légende pour accompagner son nouveau clip:
La bande-originale de la seconde saison de Nobody Wants This comprend 19 chansons de stars comme Chris Stapleton, Role Model, Kacey Musgraves et bien d'autres.
Pour les fans, on vous met la liste des titres ci-dessous:
- 1. Selena Gomez – “In The Dark
- 2. Teddy Swims – You’ve Got Another Thing Coming
- 3. Royel Otis – Who’s Your Boyfriend (Acoustic)
- 4. Chris Stapleton – Heart Letting Go
- 5. Kacey Musgraves – If The World Burns Down
- 6. Baylee Lynn – That’s What I’ll Be
- 7. FINNEAS – Palomino
- 8. Towa Bird – Your Girl
- 9. Alessia Cara – My House
- 10. Modèle – Saddle Again
- 11. Just Jayne – Climate Change
- 12. Ella Langley – This Version Of Us
- 13. BENEE – What
- 14. Portugal. L'Homme – Reach You
- 15. GIVĒON – Dancing In The Smoke
- 16. Dermot Kennedy – Melodies
- »17. Cuco – Homesick
- 18. Cassandra Coleman – Bite My Tongue
- 19. Suite musicale de Nobody Wants This
(jod)