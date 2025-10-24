Selena Gomez sort un titre pour la comédie romantique Nobody Wants This. Image: FilmMagic

Selena Gomez fait un retour surprise

Sept mois après son dernier album, Selena Gomez revient avec un titre et un clip vidéo.

Les fans de Selena Gomez sont ravis; ils pensaient certainement qu'il faudrait attendre un bon moment avant que leur idole ne sorte de nouveaux morceaux. Pour cause, la chanteuse flotte sur un petit nuage depuis son mariage avec son chéri, Benny Blanco, au mois de septembre.

Pour rappel, cela fait un peu plus de deux ans que la chanteuse roucoule avec le producteur de musique sous le feu des projecteurs.

Son dernier album, I Said I Love You First, sorti en collaboration avec son désormais mari, date du mois de mars.

Cependant, malgré la lune de miel et la félicité des jeunes mariées, Selena semble ne pas s'être égarée trop loin des studios. Ce jeudi, elle a sorti un nouveau titre, intitulé In the Dark, accompagné d'un clip vidéo.

Le morceau figure dans la bande-son de la comédie romantique Nobody Wants This (en langue française: Problème de couple). Cette deuxième saison est diffusée sur Netflix depuis ce jeudi 23 octobre, presque un an après le premier volet.

Selena Gomez - In The Dark 👇 Vidéo: youtube

Le titre, qui se veut un titre disco-pop un peu vintage, parle évidemment d'amour. Le clip vidéo, réalisé par Luke Orlando, baigne dans une atmosphère en clair-obscur. Toute vêtue de noir, Selena nous offre un vrai clin d'oeil nostalgique à l'ère des divas premium comme Céline Dion. Elle a instillé également quelques références à son album Revival, sorti en 2015, dans ses stories Instagram. D'où sa légende pour accompagner son nouveau clip:

«In The Dark est disponible. C'est juste un petit clin d'œil nostalgique et j'espère que vous l'aimerez 🖤»

La bande-originale de la seconde saison de Nobody Wants This comprend 19 chansons de stars comme Chris Stapleton, Role Model, Kacey Musgraves et bien d'autres.

Pour les fans, on vous met la liste des titres ci-dessous:

1. Selena Gomez – “In The Dark

2. Teddy Swims – You’ve Got Another Thing Coming

3. Royel Otis – Who’s Your Boyfriend (Acoustic)

4. Chris Stapleton – Heart Letting Go

5. Kacey Musgraves – If The World Burns Down

6. Baylee Lynn – That’s What I’ll Be

7. FINNEAS – Palomino

8. Towa Bird – Your Girl

9. Alessia Cara – My House

10. Modèle – Saddle Again

11. Just Jayne – Climate Change

12. Ella Langley – This Version Of Us

13. BENEE – What

14. Portugal. L'Homme – Reach You

15. GIVĒON – Dancing In The Smoke

16. Dermot Kennedy – Melodies

»17. Cuco – Homesick

18. Cassandra Coleman – Bite My Tongue

19. Suite musicale de Nobody Wants This

