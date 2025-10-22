La prétendue querelle entre Hailey Bieber et Selena Gomez pour le chanteur suscite les fantasmes des fans depuis des années. getty/watson

Justin Bieber a une raison «perverse» d'alimenter cette querelle légendaire

Couple emblématique des années 2010, Justin Bieber et Selena Gomez sont désormais mariés et heureux en ménage - chacun de leurs côtés. Ce qui n'empêche pas tant les fans tant les tabloïds d'alimenter une vieille querelle supposée entre compagnes ancienne et actuelle du chanteur canadien.

On pensait ces drames et rumeurs de rivalités relégués au passé. Oubliés. Balayés, dans la foulée de la fameuse accolade surprise lors d'un gala à l'Academy Museum de Los Angeles, entre Hailey Bieber et Selena Gomez, en 2022.

Ladite photo. image: x

Que nenni, mes enfants! Aussi longtemps qu'existeront les dramas et la presse people, c'est-à-dire pour toujours, on trouvera des individus pour jeter de l'huile sur le feu de la prétendue rivalité entre Hailey Bieber et Selena Gomez. Même la presse économique s'y met, c'est dire.

Dans une récente interview avec le Wall Street Journal, la rejetonne du clan Baldwin se voit ainsi interrogée sur les comparaisons incessantes entre sa marque de cosmétiques, Rhode Beauty, et celle de Selena Gomez, Rare Beauty. «C'est toujours agaçant d'être confronté aux autres. Je n'ai pas cherché ça», fait savoir froidement l'entrepreneuse de 28 ans.

«Quand les gens veulent vous voir d'une certaine manière et qu'ils se sont forgé une histoire à votre sujet, ce n'est pas à vous de la changer» Hailey Bieber

Sans manquer d'ajouter plus tard dans l'interview: «Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je ne me sens pas en compétition avec des gens qui ne m'inspirent pas.» Aïe.

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Si la principale concernée, Selena Gomez, ne s'était pas emparée de son propre compte Instagram pour une publication - supprimée depuis lors - dans laquelle elle semble répondre à la pique de sa supposée rivale. «Laissez la fille tranquille. Elle peut dire ce qu'elle veut. Ça n'a aucun impact sur ma vie», écrit la chanteuse et actrice de 33 ans.

«C'est juste une question de pertinence, pas d'intelligence» Selena Gomez, dans un post Instagram désormais supprimé

«Soyez gentils. Toutes les marques m'inspirent. Il y a de la place pour tout le monde. Et j'espère que nous pourrons tous arrêter», conclut-elle avec sagesse.

Il faut croire que le récent mariage de Selena Gomez avec le producteur de musique Benny Blanco n'a pas vraiment réussi à calmer les ardeurs. Car un initié a sauté sur cette occasion d'alimenter les flammes du drame ce lundi dans le Daily Mail. Et d'expliquer la raison «perverse» pour laquelle Justin Bieber lui-même y trouve son compte.

«[Hailey et Justin] veulent continuer à attiser les flammes, mais Selena a l'intention de se montrer plus mature», avance l'informateur trop heureux de mettre son grain de sel.

«Tout le monde peut être mis à l'épreuve... L'objectif principal de Selena est désormais de ne plus jamais se soucier de Hailey et Justin. Ils ne seront jamais amis, et ce serait formidable s'ils pouvaient cesser de parler l'un de l'autre.»

Soit, c'est tout ce qu'on demande. Néanmoins, contrairement aux bons principes qu'elle prône, la source poursuit:

«Justin fait confiance à Hailey pour dire ce qu'elle veut dire et si elle les entraîne dans un drame, il sera à ses côtés quoiqu'il arrive, que cela concerne Selena ou non» Un initié, au Daily Mail

Et c'est là que survient la révélation peut-être la plus croustillante de toute cette affaire. En fait, Justin Bieber lui-même «encouragerait» les saillies très honnêtes de sa femme.

La star canadienne estime que cette querelle entre son épouse et son ex-petite amie, avec laquelle il a été en couple par intermittence entre 2011 et 2018 (année durant laquelle Hailey et Justin se sont secrètement mariés), car elle «montre que Hailey l'aime, et il adore ça». Il faut admettre que c'est plutôt tordu.

Ceci dit, une seconde source du Daily Mail préfère relativiser et adoucir cette ambiance à couteaux tirés: si les deux femmes entretiennent effectivement une rivalité, elle s'avère strictement «professionnelle». «Elle n'a rien de personnel», insiste l'insider. «Cela n'a plus rien à voir avec Justin, peu importe à quel point les gens essaient de le faire croire.»

«Si Hailey et Gomez se retrouvaient dans la même pièce, elles seraient très gentilles l'une envers l'autre» La source numéro 2 du Daily Mail

Nous avons failli le savoir: les deux jeunes femmes ont évité de se croiser in extremis sur le même tapis rouge qui les avait réunies il y a trois ans, lors du gala 2025 de l'Academy Museum à Los Angeles, samedi soir. Espérons qu'il ne faille pas attendre l'année prochaine avant d'avoir l'occasion de les revoir toutes les deux respirer le même air.