Ces stars ont aussi participé à des Jeux olympiques

Ils l'ont fait avec plus ou moins de succès, mais ces célébrités se sont lancées dans le sport avec passion. Acteurs, musiciens ou people, voici des personnalités qui ont tenté de vivre jusqu'au bout leur passion pour le sport et leur rêve olympique.

Il y a une vie après le sport d'élite, dit-on. Mais il y a parfois une vie avant. Depuis le début des JO, des célébrités ont tenté de décrocher des médailles avant les étoiles de Hollywood ou la Une des tabloïds.

Voici trois types de stars dont la carrière de sportifs olympiques a parfois été oubliée. Et parmi elles, une star a même connu un énorme succès dans les deux domaines.

Des people devenus athlètes

L’acteur britannique Michel Rey de Carvalho était apparu dans les années 1950 et 1960 dans Les hommes ne comprendront jamais et Lawrence d'Arabie. En 1968 à Grenoble, il a représenté la Grande-Bretagne pour le ski. En 1972 à Sapporo puis en 1976 à Innsbruck, il a participé aux Jeux olympiques d’hiver en luge, en double. À chaque fois, il s’est classé à la 20e place.

En 1996, déjà lauréate d’un Oscar, la star de Thelma et Louise Geena Davis s’est laissé inspirer par les Jeux olympiques d’Atlanta pour se lancer dans le tir à l’arc à 41 ans. En l’espace de deux ans, elle était suffisamment performante pour se qualifier pour l’équipe américaine. Elle n’a toutefois terminé qu’à la 24e place et a manqué la qualification pour les Jeux olympiques de 2000.

La violoniste Vanessa Mae avait publié plusieurs albums à succès avant de se fixer, en 2014, l’objectif de se qualifier pour les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi. La musicienne qui représentait la Thaïlande avait choisi le slalom et le slalom géant.

Elle s’est préparée à Zermatt et a fini par parvenir à son but. Vanessa Mae est ainsi devenue la première femme de Thaïlande à participer aux Jeux olympiques d’hiver, après Prawat Nagvajara, qui avait auparavant concouru en ski de fond.

Des athlètes à Hollywood

En 1924 et 1928, Johnny Weissmüller a été nageur olympique et a remporté cinq médailles d’or. Par la suite, il est devenu célèbre comme premier interprète du héros Tarzan. Au total, il a incarné le fameux personnage dans douze films.

Avant de devenir une vedette grâce à ses films de bagarre, Bud Spencer a lui aussi participé à des Jeux olympiques, ceux de 1952, en tant que nageur. Né sous le nom de Carlo Pedersoli, l’Italien avait alors manqué la finale du relais 4 × 200m nage libre. En 1956, sur 100m nage libre, il s'est toutefois classé 11e.

Véritable star du design, Vera Wang crée aujourd’hui une mode haut de gamme. Mais dans les années 1960, son cœur battait pour le patinage artistique. Bien qu’elle se soit entièrement consacrée à ce sport, elle a manqué de peu la qualification pour les Jeux olympiques d’hiver de Grenoble.

Par la suite, elle est devenue une créatrice de légende pour l’équipe américaine de patinage artistique et a même été intronisée en 2009 au U.S. Figure Skating Hall of Fame.

Aujourd’hui star des films d’action, Jason Statham a lui aussi tenté sa chance aux Jeux olympiques. En tant que plongeur, il a toutefois manqué la qualification en 1988 et 1992, ce qui est encore aujourd’hui pour lui un «sujet sensible» de son parcours.

Parmi toutes ces stars, une seule est parvenue à gagner une médaille d’or olympique et un Oscar.

Il s'agit de Kobe Bryant, qui a remporté en 2008 et 2012 deux médailles en tant que membre de l’équipe américaine de basket-ball. En 2018, il a obtenu l’Oscar du meilleur court métrage d’animation pour Dear Basketball.

Famille royale et famille sportive

Les têtes couronnées n'hésitent parfois pas à se lancer des défis sportifs. Avant de monter sur le trône, le prince Albert de Monaco a représenté son pays à cinq reprises en tant que bobeur aux Jeux olympiques d’hiver.

C’est lors de sa première participation, en 1988 à Calgary, qu’il a obtenu son meilleur résultat avec une 25e place. Il a ensuite retenté sa chance en 1992 à Albertville, en 1994 à Lillehammer, en 1998 à Nagano et, enfin, en 2002 à Salt Lake City.

Pour la princesse Anne, la sœur cadette du roi Charles, les Jeux olympiques sont presque une affaire de famille. En 1976, elle faisait partie de l’équipe de concours complet et a terminé à la neuvième place à Montréal.

Son épouse Charlène est elle aussi olympienne, mais en natation. En 2000 à Sydney, elle a concouru pour l’Afrique du Sud et a décroché avec son équipe la 5e place du relais 4 × 100m quatre nages.

Pour tous les deux, les Jeux olympiques restent jusqu’à aujourd’hui un moment particulier. C’est aussi là qu’ils se sont affichés officiellement ensemble pour la première fois, en 2006 à Turin.

À noter également que le roi Frederik et la reine Mary du Danemark se sont rencontrés lors des Jeux olympiques de l'an 2000. De même, le roi Carl Gustaf et la reine Silvia de Suède sont tombés amoureux aux Jeux olympiques, lorsqu’ils se sont croisés en 1972 à Munich.

Son premier époux, Mark Phillips, avait déjà remporté quatre ans plus tôt une médaille d’or olympique dans la même discipline. Quant à la fille d’Anne, Zara Tindall, elle a décroché en 2012 une médaille d’argent en concours complet à domicile, à Londres.

Le roi Harald V de Norvège, le roi Juan Carlos I d’Espagne et son fils le roi Felipe ont eux aussi tous participé aux Jeux olympiques en tant que navigateurs.

