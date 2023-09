Image: watson

Mick Jagger, l'immortel leader des Rolling Stones, en 10 anecdotes

Après les rumeurs, cette fois, c'est officiel: les Rolling Stones sortent un nouvel album de titres inédits en octobre, intitulé Hackney Diamonds, 18 ans après le dernier. Pour l'occasion (re)découvrons la vie trépidante du leader du groupe en dix folles histoires.

Ils ne font rien comme tout le monde, et ce, depuis plus de 60 ans. Dans une conférence de presse animée par l'Américain Jimmy Fallon en direct de Londres, les Rolling Stones ont annoncé l'arrivée, le 20 octobre prochain, d'un nouvel album, Hackney Diamond, et ont sorti dans la foulée Angry, un nouveau single.

Une belle occasion de revenir sur l'histoire du leader des Rolling Stones, Mick Jagger, qui a soufflé ses 80 bougies le 26 juillet dernier. Huitante ans d'une vie folle, à brûler la chandelle par les deux bouts, puis à ralentir et se mettre aux jus verts. Si les autres membres des Rolling Stones, Keith Richards, Ron Wood et feu Charlie Watts ont, eux aussi, fait la une, le plus emblématique est incontestablement l'iconique Sir Michael Philip Jagger. Parce qu'il est le chanteur du groupe (bien que la place de leader lui soit parfois disputée avec Keith Richards), mais aussi et surtout parce qu'il est celui qui attire naturellement la lumière.

Retour sur quelques-unes des anecdotes les plus folles qui jalonnent l'histoire de la rockstar aux mille vies.

Il a acheté un manoir lors d'un trip sous LSD

Ivre, il vous est déjà arrivé de commander une piscine à boules sur Galaxus? Petit joueur. Dans ses mémoires écrites dans les années 1980, Mick Jagger raconte avoir acheté, une dizaine d'années plus tôt, le manoir en ruine de Stargroves sous LSD pour 55 000 livres sterling. Une fois passée la surprise, l'artiste a décidé d'en profiter, les lieux s'y prêtant, pour se mettre à l'équitation. Enfourchant un étalon sans être jamais monté à cheval, la monture s'est cabrée.

«Il a alors donné à l'étalon un coup sur le front, juste entre les deux yeux, et l'a ralenti - sinon l'histoire des Stones aurait pu se terminer différemment» John Blake, le propriétaire du manuscrit des mémoires de Mick Jagger.

Le domaine de Stargroves est devenu un lieu culte, où les Rolling Stones ont enregistré plusieurs tubes, tout comme d'autres groupes tels que Deep Purple et Led Zeppelin. Jagger y a vécu au début des années 1970, puis a vendu la propriété en 1976, qui a été acquise par Rod Stewart en 1998. L'achat du manoir s'est-il vraiment fait sous LSD? Bonne question. Jagger le dit lui-même: ravagé par la drogue à cette époque, il ne se souvient même pas si le manuscrit de ses mémoires est vraiment son œuvre. Le livre n'a jamais été publié.

Il aurait couché avec David Bowie

Le tableau de chasse de Mick Jagger est suffisamment conséquent pour que ses conquêtes s'allient et forment un petit pays. Parmi ses supposées 4000 aventures figurent notamment un certain David Bowie. Dans le livre Mick: The Wild Life et Mad Genius of Jagger, un passage raconte qu'un jour, Angie, la femme de Bowie, est rentrée chez elle après plusieurs jours et qu'elle a trouvé les deux hommes au lit, nus, endormis. David Bowie, réveillé par l'arrivée d'Angie, lui aurait alors dit: «Oh, hello, comment ça va?». Christopher Anderson, journaliste américain et auteur du livre, écrit à propos de cette scène:

«Angie était absolument certaine qu'ils avaient couché ensemble. C'était tellement évident, en fait, que je n'ai même pas envisagé la possibilité qu'ils n'aient pas baisé.»

La chanson Angie, qui raconte une rupture douloureuse, parlerait-elle de la femme de Bowie? Le mystère a longtemps plané, mais Keith Richards, dans ses mémoires, dit l'avoir écrite lui-même en cure de désintoxication.

Une liaison royale ?

Parmi ses 4000 supposées conquêtes, l'une d'elles est de sang bleu: la princesse Margaret, sœur de feu la reine Elizabeth II. Celle qu'on surnomme la «princesse rebelle», habituée des clubs londoniens, fumeuse et buveuse invétérée, aurait ainsi fréquenté le chanteur des Stones, comme le raconte Christopher Anderson dans son livre. La princesse aurait même suggéré à l'artiste de se faire construire une maison à côté de la sienne, sur l'île Moustique, dans la mer des Caraïbes.

Une relation d'amour ou d'amitié - who knows? - que désapprouvait la Reine. Elle aurait dissimulé plusieurs frasques de sa sœur avec le chanteur. L'une d'elles raconte que Margaret, qui aurait abusé de drogues lors d'une soirée, aurait fini à l'hôpital. Selon Anderson, Jagger aurait aussi tenté sa chance auprès de la sœur de Kate, Pippa Middleton.

La Reine le détestait

C'est notamment à cause de sa «mauvaise influence» sur la princesse Margaret que la reine Elizabeth détestait le chanteur. Mais pas uniquement: selon son ami Keith Altham, publiciste et journaliste, Jagger rêvait de faire partie de la haute société anglaise.

«Mick a toujours voulu être l'un d'entre eux, il a aspiré à être un aristo dès le début» Keith Altham, ami de Mick Jagger.

Un souhait qui n'aurait pas empêché le leader des Stones de qualifier la Reine de «sorcière en chef». Est-ce pour cette raison qu'en 2003, Elizabeth II a laissé Charles anoblir Jagger «pour services rendus à la musique», assurant être «souffrante» ce jour-là?

Il a huit enfants , âgés entre 6 et 52 ans

Mick Jagger possède un arbre généalogique presque aussi compliqué que celui de la famille royale. Il est le père de huit enfants de quatre femmes différentes, dont le petit dernier, Deveraux, est né en 2016. L'aînée, Karis (52 ans), n'a connu son père qu'à l'âge de 12 ans. Puis vient Jade (51 ans). À 42 ans, lorsqu'elle est enceinte de son troisième enfant, sa fille aînée, Assisi, tombe elle aussi enceinte. Le chanteur devient dans le même temps une nouvelle fois grand-père et arrière-grand-père.

Jagger devient papa pour la troisième fois avec l'arrivée d'Elizabeth (dit Lizzie, 39 ans), la première d'une fratrie de quatre enfants qu'il a eus avec la mannequin Jerry Hall. Lizzie n'a que 14 ans quand elle commence à défiler avec sa mère. Arrive ensuite James (38 ans), son premier garçon. Quelques années plus tard naît Georgia (31 ans), elle aussi mannequin, et enfin, Gabriel (25 ans), vient compléter la famille. Mais c'était sans compter sur les infidélités du leader des Stones: en 1999, Jerry Hall demande l'annulation de leur mariage puisque Jagger va encore être papa. Suite à sa liaison avec une mannequin brésilienne, il devient père pour la septième fois, d'un garçon, Lucas (24 ans). Enfin, Derevaux (6 ans), naît en 2016; il a 43 ans d'écart avec sa grande sœur Karis.

Une ancienne liaison qui ferait peur à Sarkozy

Une autre romance du chanteur concerne Carla Bruni. Au début des années 1990, alors marié à Jerry Hall (et enceinte de leur fille Georgia), Jagger aurait eu une liaison avec la mannequin franco-italienne (qui a assuré qu'ils n'étaient que des amis), alors en couple avec Eric Clapton... avec qui le leader des Stones aurait également vécu quelques nuits plutôt torrides.

Mais revenons à Carla Bruni, et à son actuel mari, l'ex-président français Nicolas Sarkozy, qu'un proche de la mannequin dit «jaloux de Jagger» dans la biographie de Christopher Anderson. Jaloux au point de ne pas vouloir l'avoir comme voisin? En 2009, Sarkozy aurait refusé d'acheter un appartement à la dernière minute dans un immeuble du quartier du Marais, à Paris, après avoir appris que Mick Jagger possédait lui aussi un appartement deux étages au-dessus.

Les Hells Angels auraient tenté de le tuer

Si le chanteur est toujours en vie, c'est peut-être en raison d'un sale temps sur New York un jour de 1969. Alors qu'il vivait à Long Island, des Hells Angels aurait prévu de l'assassiner pour se venger d'avoir été écartés de la sécurité des concerts du groupe après qu'un fan a été poignardé à mort lors d'un show des Stones en Californie. Selon un ancien agent du FBI qui a raconté cette anecdote à la BBC, la bande de bikers aurait prévu, à l'époque, de s'introduire dans sa propriété en bateau, en passant par la mer. Mais, pris dans une tempête, les motards seraient passés par-dessus bord.

Un râteau à Angelina Jolie pour Farrah Fawcett

Toujours selon le livre d'Anderson, Mick Jagger aurait eu un coup de foudre pour Angelina Jolie suite à sa performance dans le clip des Stones d'Anybody Seen My Baby. L'actrice américaine y jouait une strip-teaseuse au crâne rasé.

«Elle me fait un peu peur, j'aime ça» Mick Jagger, à propos d'Angelina Jolie, dans le livre d'Anderson.

Pendant deux ans, le chanteur aurait bombardé le répondeur de l'Américaine, alors mariée à l'acteur Johnny Lee Miller, la suppliant d'accepter un rendez-vous. À la fin de son mariage, l'actrice aurait fini par céder aux demandes du leader des Stones... qui l'aurait finalement plantée lors d'une fête pour repartir avec Farrah Fawcett. Ce qui n'aurait pas empêché Jagger et Jolie de se fréquenter quelque temps après cette démonstration de goujaterie.

Keith Richards n'insultera plus sa virilité

Dans son autobiographie, Keith Richards a eu la mauvaise idée de s'en prendre à la virilité de son collègue. À propos de l'ex-compagne de Jagger, Marianne Faithfull, le guitariste des Stones a écrit:

«Marianne Faithfull ne s'est pas amusée avec son minuscule machin. Je sais qu'il a une énorme paire de couilles - mais ça ne comble pas tout à fait le vide...» Keith Richards, à propos de Mick Jagger, dans son autobiographie.

Une insulte qui aurait pu très mal tourner pour le groupe tout entier, Jagger assurant qu'il ne jouerait plus avec les Stones si Richards ne lui présentait pas publiquement des excuses. Ce que le guitariste a fait. Mais incapable de rester sérieux trop longtemps, il fait désormais référence au «machin» de Jagger en le nommant «Sa Majesté».

Après une vie faite de Sex, Drugs & Rock 'n' Roll ...

... Place au jus d'herbes et au yoga. Car même si Mick Jagger a l'air d'avoir plus d'énergie qu'un gosse hyperactif qui n'a pas pris sa Ritaline, le leader des Stones a tout de même 80 ans. Et il a accessoirement sniffé, fumé, ingurgité tout ce qui se faisait de mieux, ou de pire, c'est selon, dans le monde de la drogue durant de longues années.

Entre son château en France et sa villa sur l'île Moustique, il suit désormais un régime draconien à base de yoga, de jus d'herbes, de fruits et de vitamines et a par ailleurs subi une opération du cœur en 2019 à cause d'une sténose aortique, un problème fréquent chez les personnes «d'un certain âge». Ce qui ne l'a pas empêché de remonter sur scène pour la tournée anniversaire, en 2022, des 60 ans du groupe. Et d'offrir au public, inlassablement, décennie après décennie, la preuve de son incroyable talent de danseur.

En attendant la sortie de l'album, voici Angry, le nouveau single des Stones 👇🏽

