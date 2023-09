Les Rolling Stones annoncent la sortie de leur nouvel album

Dans la foulée de la conférence de presse, le clip d'Angry a aussi été dévoilé. Fidèle à lui-même, le groupe s'illustre dans une vidéo très cinématographique, dans laquelle on retrouve l'actrice américaine Sydney Sweeney. La jeune femme de 25 ans, vue dans des séries comme The Handmaid's Tail, Euphoria ou encore The White Lotus, est vêtue d'une tenue en cuir et danse dans une voiture décapotable rouge.

Ce nouvel album très attendu comprendra plusieurs titres enregistrés avant la mort de Charlie Watts, le batteur décédé en août 2021, et devrait, selon les rumeurs, comporter un titre avec Paul McCartney et Ringo Starr des Beatles, une première dans leur carrière. Les noms de Lady Gaga et Stevie Wonder sont également évoqués.

On a joué à «Starfield» et on a des étoiles plein les yeux

C’est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Starfield arrive sur PC et Xbox ce 6 septembre 2023 et nous avons eu la chance de pouvoir l'explorer.

Après des dizaines d’années à côtoyer l’univers médiéval, dont je ne suis pas spécialement friand, Bethesda décide de nous emmener dans un endroit sans limite. Un lieu où tout est possible et où chaque récit peut avoir un sens. Loin des épées et des armures, je suis enfin monté dans la navette Starfield, celle qui m’a emmené dans une aventure solitaire, parce que je l’ai voulu, à la recherche de réponses à mes questions, et avec mon souhait d’aider les gens.