Pierre et Patrick vont soutenir les académiciens.

Star Ac' est de retour, et il y a des surprises

La Star Academy est de retour, et il devrait y avoir un ou des talents provenant de Suisse dans la cuvée 2024-2025. Deux noms de professeurs exceptionnels viennent également d'être révélés.

Plus de «Divertissement»

Ils sont de retour, pour les plus bouleversantes émotions et pour le pire des fausses notes: les élèves de la Star Academy. L'iconique télé-crochet qui voit s'affronter des aspirants chanteurs et qui se déroule en grande partie au sein du château de Dammarie-lès-Lys reprend du service pour une 12e saison. Celle-ci débutera ce samedi 12 octobre sur TF1, et nous permettra de suivre 16 jeunes talents âgés de 18 à 24 ans.

Grosse surprise (et on se réjouit): cette année, il devrait y avoir un ou des talents provenant... de Suisse! On ne connaît pas encore leur identité, mais ce sera l'occasion de soutenir nos couleurs.

Alors que le compte à rebours est lancé, le magazine Public a révélé le nom de deux professeurs exceptionnels chargés de faire suer les académiciens: Pierre Garnier et Patrick Fiori.

Pierre Garnier, on le connaît bien puisqu'il s'agit du gagnant de la dernière promotion. Sa chanson Ceux qu'on était est passée un million de fois sur les ondes cet été. Il est vite passé du statut d'élève à celui de prof, la classe! Quant à Patriiiiiick, 55 ans, on ne vous le présente plus: il a déjà été juge à maintes reprises dans The Voice Kids.

Concrètement, le terme «exceptionnel» veut dire que les deux artistes interviendront de façon ponctuelle pour venir en aide aux élèves. Ils rejoindront dans ce rôle Lara Fabian et Julien Doré.

Les enseignants sont connus: il s'agit de: Sofia Morgavi, Marlène Schaff, Malika Benjelloun, Hugues Hamelynck, Ladji Doucouré, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue. Clara Luciani est la marraine de cette promo.

TF1 a grandement confiance en sa nouvelle promotion, puisque la chaîne a déjà annoncé les dates de la tournée 2025 - alors qu'on n'a encore vu aucun candidat à l'œuvre. La promo sillonnera les routes de France, de Belgique et de Suisse le temps de 30 concerts. La billetterie sera ouverte dès ce vendredi 11 octobre.

Les académiciens prendront leurs quartiers dans un château disposant d'une toute nouvelle déco.