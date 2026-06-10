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«Toy Story 5»: Taylor Swift crée la surprise

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«Un chef-d’œuvre»: Taylor Swift crée la surprise

Ce mardi soir à Los Angeles, Taylor Swift a illuminé l’avant-première mondiale de «Toy Story 5» en interprétant sa nouvelle chanson sur scène et en qualifiant le film de «chef-d’œuvre».
10.06.2026, 15:0110.06.2026, 15:10

L'ambiance était déjà électrique au Dolby Theatre de Los Angeles pour la présentation mondiale du cinquième volet de la saga culte de Pixar. Mais la soirée a basculé dans une tout autre dimension lorsque Taylor Swift a fait une apparition surprise. Si la superstar a choisi de s’éclipser lors du traditionnel tapis rouge, elle a néanmoins rejoint l’équipe du film pour la grande photo de groupe, avant de réserver un immense cadeau aux invités après la projection.

Taylor Swift pourrait bien semer le chaos à New York

Seule face au public, installée au piano, l'artiste a interprété pour la toute première fois en public I Knew It, I Knew You, sa nouvelle chanson spécialement écrite pour la bande originale du film. Pour prolonger la magie, elle a également partagé la scène avec l'incontournable Randy Newman pour une reprise du mythique hymne de la franchise, You've Got a Friend in Me.

Submergée par l'émotion, la chanteuse n'a pas tari d'éloges sur le long-métrage. «C'est mon Toy Story préféré. C'est d’une beauté incroyable, c’est un chef-d’œuvre», a-t-elle confié, s'estimant chanceuse de pouvoir apporter sa modeste contribution à cet univers.

Ce morceau, co-écrit avec son fidèle collaborateur Jack Antonoff, est né d’une demande du réalisateur Andrew Stanton. Conçu spécifiquement pour le personnage de la cow-girl Jessie, le titre résonne comme un véritable retour aux sources pour Taylor Swift, qui partageait récemment son bonheur d’avoir grandi avec ces jouets animés depuis l'âge de cinq ans.

C'est adorable

Dans cette nouvelle aventure attendue en salles le 19 juin, Woody, Buzz et toute la bande devront s'unir pour sauver la petite Bonnie des griffes d'une tablette tactile nommée Lilypad, prouvant une fois de plus que l'imagination n'a pas d'âge.

(jod)

Taylor Swift fait sa grande première

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