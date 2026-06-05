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Taylor Swift fait un clin d'oeil adorable à Toy Story 5

Vidéo: watson

C'est adorable

Ce vendredi 5 juin, la popstar Taylor Swift a sorti le morceau country I Knew It, I Knew You pour le film d'animation Toy Story 5. Elle a célébré l'événement par une déclaration d'amour à la franchise sur son compte Instagram.
05.06.2026, 15:0505.06.2026, 15:22

L’attente est terminée pour les fans de Taylor Swift et de l'univers Pixar. La popstar américaine a officiellement sorti ce vendredi 5 juin son nouveau morceau intitulé I Knew It, I Knew You, spécialement composé pour la bande originale du film d'animation Toy Story 5, attendu en salles le 17 juin prochain.

Le morceau I Knew It, I Knew You

Conçu pour le personnage de la cow-girl Jessie, ce titre de près de trois minutes marque un retour de l'artiste à ses racines musicales country, mêlant l'harmonica, le banjo et la mandoline sous une structure narrative caractéristique.

Pour accompagner cette sortie, Taylor Swift a publié un reel sur son compte Instagram où elle exprime avec ferveur son amour de toujours pour la franchise. Sous une vidéo d'elle enfant, vêtue d'une panoplie complète de cow-girl, la chanteuse a confié être une enfant Toy Story depuis l’âge de 5 ans jusqu’à aujourd’hui.

Taylor Swift est de retour avec une chanson, mais...

Elle qualifie cette collaboration d'aventure qu'elle a bien l'intention de poursuivre, «vers l'infini et au-delà», dans un clin d'œil à Buzz l’Éclair.

Un véritable retour aux sources

Dans son message en ligne, la superstar détaille les coulisses de ce projet, affirmant que l'écriture de cette chanson lui a procuré l'impression d'opérer un nouveau départ musical tout en retrouvant ses propres origines.

«Créer quelque chose pour Jessie était un nouveau défi et s'est en même temps imposé comme une seconde nature»
Taylor Swift

Taylor Swift a également tenu à remercier chaleureusement le réalisateur Andrew Stanton pour avoir pensé à elle lors de l'écriture de ce nouvel opus, ainsi que le compositeur Randy Newman pour la tapisserie sonore qu’il a tissée au fil des décennies pour la saga.

Voici les proches bannis du mariage de Taylor Swift

Ce projet s'est construit en étroite collaboration avec son partenaire de production, Jack Antonoff. La chanteuse explique qu'ils ont écrit ce morceau avec une profonde adoration pour ces personnages qui les ont fait rire, leur ont apporté des leçons et les ont incités à s'évader par l'imagination tout au long de leur enfance.

Avec des paroles à la fois joyeuses et nostalgiques, évoquant la tristesse des adieux et la joie des retrouvailles, Taylor Swift démontre qu'elle conserve intact le savoir-faire country qui avait fait le succès de ses premiers albums, à l'instar de Fearless, tout en l'intégrant au cœur de l'univers de Pixar.

(jod)

Enfant, Taylor Swift était déjà une fan de Toy Story

Vidéo: watson

(jod)

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