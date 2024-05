Qu'est-ce que «le Bridgerton glow-up» dont parlent les fans de la série La Chronique des Bridgerton? Explications. Image: netflix

Pourquoi Penelope et Colin sont soudain devenus séduisants

Vous l'aurez peut-être remarqué au fil des trois saisons: les personnages de la série changent radicalement d'apparence lorsqu'ils passent de secondaires à principaux. Un tour de magie que les fans ont appelé «le Bridgerton glow-up». On vous en dit plus.

Plus de «Divertissement»

«Pour les deux premières saisons, l'objectif, de la manière la plus gentille qui soit, n'était pas de me rendre belle», déclarait Nicola Coughlan au New York Times, deux jours avant la sortie de la première partie de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton, sur Netflix, dans laquelle l'actrice interprète le rôle de Penelope Featherington.

Penelope Featherington et Colin Bridgerton dans la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Image: Netflix

Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, le résumé en quelques mots: l'histoire se déroule en Angleterre, au début du 19e siècle, et suit les amours des membres de deux familles principales, les Featherington et les Bridgerton. Pour cette troisième saison, c'est Penelope Featherington et Colin Bridgerton (Luke Newton), deux meilleurs amis, qui entament une romance.

Notre critique:

Et, comme à chaque fois qu'il est l'heure pour un couple d'être au cœur de l'intrigue et de briller à l'écran comme sur les tapis rouges, les maquilleurs, coiffeurs et stylistes de la série déploient leurs talents pour s'assurer que les projecteurs ne soient braqués que sur les deux acteurs principaux. Une «sorcellerie» qui «devrait faire l'objet d'une enquête» selon un fan sur TikTok qui, comme de nombreux autres, s'est penché de près sur ce tour de magie.

Heureusement, il n'a pas fallu chercher longtemps pour en comprendre les secrets: l'équipe à l'origine de ce qui se nomme désormais «le Bridgerton glow-up» s'est volontiers exprimée dans la presse et n'a pas hésité à dévoiler ses trucs et astuces.

Abracadabra

Penelope Featherington

Commençons par Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington/Lady Whistledown. «Lorsque l'on passe d'un personnage secondaire à un personnage principal, on réfléchit beaucoup à l'histoire que l'on veut raconter», explique au New York Times Jess Brownell, directrice de la série et productrice exécutive. Dans les deux premières saisons, Pénélope devait être presque invisible, voire «démodée». «Elle était jeune et peu sûre d'elle, et sa mère l'obligeait à porter des vêtements jaunes ou vert criard», souligne John Glaser, en charge des costumes, à la BBC. Il poursuit:

«Dans la troisième saison, elle devient plus indépendante et commence à porter des couleurs telles que du vert émeraude foncé, ainsi que des tons plus atténués. On ne peut pas aller plus loin dans l'opposition»

Penelope Featherington en jaune poussin dans la saison 2 (g). Les tons de ses robes sont plus doux dans la saison 3 (d). Image: Netflix

«Lorsqu'un personnage se retrouve sous les feux de la rampe, le département des costumes adopte une approche plus sobre», précise John Glaser au New York Times. Outre le changement de coloris des tenues, la silhouette de l'actrice a été repensée pour souligner et accentuer ses qualités physiques, qui avaient été volontairement masquées jusqu'ici. «Nous lui avons donné un petit style Dior des années 50» en marquant notamment la taille, décrit John Glaser – et ce, même si cela ne correspond pas aux silhouettes de la fin du 19e siècle.

Poursuivons avec le maquillage. Erika Ökvist, la maquilleuse et coiffeuse de la série, a dévoilé ses techniques dans une interview accordée à Slate. Les yeux, par exemple, sont «moins ronds et innocents» dans la saison 3. Ils sont plus en amande.

Et ce n'est pas tout: les pommettes de l'actrice ont été maquillées de sorte à donner l'impression d'être remontées et la mâchoire a été fortement définie. Quant aux couleurs utilisées, elles étaient «parfaites pour la couleur de la peau» de Nicola Coughlan, explique Erika Ökvist. Pour terminer, les cheveux sont stylisés différemment: ils ondulent et sont plus lâchés.

Colin Bridgerton

Passons maintenant au second rôle principal, j'ai nommé Colin Bridgerton. Les directives initiales reçues par les stylistes indiquaient que le personnage devait avoir l'air plus jeune que ses deux frères aînés. Comment? C'est simple: en choisissant des vêtements bleu clair, par exemple, une tonalité «qui véhicule la jeunesse», décrit l'un des costumiers de la série, Dougie Hawkes, à la BBC.

Le look de Colin Bridgerton se voulait «plus jeune» dans la saison 2 (g). «Je rentre de voyage et j'assure», semble-t-il en revanche nous dire dans la saison 3 (d). Image: netflix

Mais comme sa partenaire à l'écran, Colin Bridgerton a évolué – il rentre d'un mois de voyage en Europe qui l'a radicalement transformé – et son apparence doit, vous l'aurez compris, refléter ce changement. Ni une ni deux, l'attirail complet pour réaliser ce petit miracle est déployé: exit les coloris pâles, l'acteur porte désormais des vêtements marron ou bleu foncé. Ses costumes lui permettent également «de bouger plus facilement» et donc de «mieux s'affirmer», continue Dougie Hawkes.

Le visage de l'acteur a aussi été mis en valeur et certaines caractéristiques peu flatteuses ont été gommées. Par exemple? Dans la saison 1, ses cheveux étaient «très ronds» – oui, il s'agit du terme utilisé par Erika Ökvist – ce qui cachait sa forme de visage plutôt «carrée».

Dans la saison 2, Colin Bridgerton portait «beaucoup de froufrous sous le menton», détaille la coiffeuse et maquilleuse à Slate, dissimulant ainsi la mâchoire ciselée de Luke Newton. Dans la saison 3, les cheveux ont été coupés de sorte que sa ligne naturelle de forme «carrée» soit bien visible.

Jonathan Bailey, qui interprète Anthony Bridgerton, avait lui aussi subi cette transformation drastique, qui comprenait également un changement de coupe de cheveux.

Voyez plutôt: Bon, vous avez compris le petit jeu, pas besoin de vous dire quelle image correspond à quelle saison. Image: Netflix

Tout est subjectif

Soulignons néanmoins le fait que le «glow-up» de Colin Bridgerton et de Penelope Featherington reproduit des stéréotypes de beauté. Par exemple, l'objectif était que Nicola Coughlan «ressemble à une sirène», révèle Erika Ökvist à Slate. Quant à Luke Newton, l'ensemble des traits accentués ont pour but de refléter «la force du mâle dominant», précise Dougie Hawkes à la BBC. Deux imaginaires qui restent somme toute clichés.

Précisons, toutefois, que les acteurs font partie intégrante des discussions et qu'ils doivent être contents des tenues. Nicola Coughlan et Luke Newton se sont exprimés à plusieurs reprises sur les transformations physiques de leurs personnages et ils en sont absolument ravis.

«C'était réellemement magique» Nicola Coughlan au New York Times.

De son côté, Luke Newton admet que ce changement «drastique» d'apparence était «un challenge», un peu comme lorsqu'on retourne à l'école et qu'on a mûri durant l'été, dépeint-il au Town & Country. Il voulait tout de même que Colin Bridgerton revienne différent et qu'il y ait un effet «oh wow!». Mission accomplie.