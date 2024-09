La femme d'Emmanuel Macron fait une apparition dans une série Netflix. Image: EPA

Brigitte Macron joue dans une série Netflix qu'on adore détester

La Première dame de France fait une apparition dans la saison 4 d'Emily in Paris. On devrait donc la voir dans la deuxième partie diffusée ce jeudi 12 septembre sur Netflix.

Plus de «Divertissement»

Elle avait été aperçue le 2 avril sur le tournage de la série mettant en vedette Lily Collins. Des photos paparazzi prises vers la place de la Madeleine, dans la capitale française. Rien n'avait été confirmé, mais désormais, aucun doute n'est possible: Brigitte Macron joue bel et bien dans Emily in Paris. Un cliché, cette fois-ci officiel, a été dévoilé sur le site Netflix destiné aux médias (ci-dessous).

Quand ta mère se pointe à tes 30 ans alors que tu l'avais pas invitée. Image: EIP4_SB_407_040224_0188

La femme du président français y interprète son propre rôle. Selon le magazine Elle, son apparition sera express puisque le tournage a duré moins d’une heure. Toujours selon le magazine, Brigitte Macron a pu jouer dans ses propres vêtements et ça, c'est une chance. Vous imaginez la femme du président dans un ensemble criard avec un béret? Lily Collins peut être ridicule, mais pas la Première dame de France.

On vous en parlait ici:

Comment Brigitte Macron s'est retrouvée là? En décembre 2022, elle avait rencontré à l’Elysée Lily Collins et Darren Star. On ignore comment s'est passée la discussion, mais on imagine très bien le réalisateur dire à la femme d'Emmanuel Macron sur le ton de la boutade:

«Ce serait tellement demure que vous faisiez une apparition dans Emily in Paris, what do you think my dear?»

«Ah mais grave!» aurait pu lui répondre Brigitte Macron... Bref, un truc dans le genre.

Il se trouve que Brigitte Macron est une fan de la série. Selon TF1, ce serait carrément elle qui aurait fait cette demande.

«Elle a pris l’évocation de son personnage dans la saison 1 avec beaucoup d’humour. Cette scène de la saison 4 est un clin d’œil et tourner avec elle a été à la fois un honneur et un vrai bonheur» Lily Collins au sujet de Brigitte Macron pour TF1.

En effet, dans la première saison, Brigitte Macron est évoquée sans pour autant être vue. Dans une scène, la Française de 71 ans retweet la publication d'Emily Cooper dans laquelle l'Américaine partage sa déception en découvrant que le mot vagin est masculin en français. Oh noo! This is so pas féministe!

Est-ce qu'elle joue bien? Il faudra patienter encore un peu pour le savoir. La deuxième partie de la saison 4 d'Emily in Paris sera diffusée sur Netflix ce jeudi 12 septembre.

Et sinon, une autre version d'Emily in Paris:

Pour patienter avant la sortie de la partie 2 de la saison 4: