Dans Outlast, certains candidats attendent que les autres tombent comme des mouches, d'autres préfèrent attaquer les camps des autres. netflix

Dans cette émission de survie, tous les coups sont permis

Les deux derniers épisodes de la saison 2 d'Outlast sont sortis le 11 septembre sur Netflix. Cette télé-réalité de survie met en concurrence 16 aventuriers pour gagner un gros paquet d'argent, et tous les coups (ou presque) sont permis.

Plus de «Divertissement»

Dans cette télé-réalité Netflix, 16 aventuriers sont lâchés dans une Alaska hostile avec le minimum vital (une bâche, un allume-feu, une hache, un arc et des flèches). Ils doivent construire un abri solide pour résister au froid de l'hiver, faire un feu et se nourrir grâce à la chasse ou à la pêche. Mais pour gagner les 1 million de dollars promis aux vainqueurs, il ne suffit pas d'être un bon survivaliste. Il faut faire partie d'une équipe. Autrement dit, on ne peut pas gagner seul.

Donc en plus de qualités physiques, il faut des qualités sociales et c'est le nerf de la guerre de cette télé-réalité. Résister à l'envie d'arracher la tête de son co-équipier parce que celui-ci a pêché uniquement pour sa pomme, se retenir de dire à son équipe qu'elle est nulle ou éviter de se mettre à dos les hommes de son groupe parce qu'on est la seule femme. Des scénarios qui se sont déroulés dans cette seconde saison. Ajoutez à cela le manque de sommeil lié au froid, le manque de nourriture et vous obtenez des sociopathes prêts à exploser.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Le jeu s'arrête après une course de plus de 10 kilomètres jusqu'à un point précis. En général, à ce moment-là, il ne reste que deux équipes, car tous les autres candidats ont abandonné, souvent pour raisons médicales ou parce qu'ils n'en pouvaient tout simplement plus. Il faut dire que les conditions sont extrêmes: le thermomètre passe en dessous de 0 la nuit et ils n'ont pas de matelas ou de sac de couchage pour se protéger du froid.

Leur abri est principalement composé d'une bâche et ils se nourrissent au mieux d'écureuils, au pire de coquillages. Quoique, cette saison, l'un des concurrents a tiré à l'arc un porc-épic. Faut-il encore que le corps soit prêt à digérer cette quantité de protéines et de graisses soudaines après 20 jours de privation.

Mais on n'est pas sur National Geographic. Le but n'est pas de voir combien de temps ces survivalistes peuvent tenir dans la nature. Il y a une émission pour ça et elle s'appelle Alone (disponible sur Hulu). On est sur Netflix, il faut que ça aille vite, qu'il y ait de l'action et donc tous les coups sont permis. On ne peut pas attaquer son voisin de camp avec sa hache (même aux Etats-Unis, c'est illégal), mais on peut faire des coups bas qui demandent de mettre sa moralité de côté.

Ça semble toujours si facile depuis notre canapé. netflix

On l'avait vu dans la saison 1, lorsque des aventuriers avaient volé les sacs de couchage d'un camp voisin. C'était petit, mesquin, sale, mais permis. Autrement dit, on peut gagner à la déloyale. L'an passé, ce scénario avait à la fois révolté et fasciné le public.

On vous en parlait ici:

Parce que certains candidats avaient été si immoraux, le show avait beaucoup fait parler de lui et c'était en partie la raison de son succès. Dans cette seconde saison, les concurrents se sont calmés. Est-ce que ça enlève du piquant? Non, si on aime les émissions de survie. Oui, si on veut voir des gens se battre pour une casserole d'eau.

«Je ne laisserai jamais l'argent compromettre mon intégrité» L'un des candidats de la saison 2.

Il y a quand même un «méchant» à se mettre sous la dent. Un candidat va vouloir retourner sa veste sans que son équipe s'en rende compte. Comme le dit justement l'un de ses co-équipiers:

«A cause de l'argent, les gens deviennent des monstres» L'un des candidats.

Une émission cousue de fil blanc?

Outlast reste de la télé-réalité et comme toute émission de télé-réalité, il y a toujours des voix qui s'élèvent pour dire que c'est scénarisé. On peut se poser la question pour certaines séquences, notamment lorsqu'un candidat fait un malaise pile au moment où il parle à la caméra. Ou lorsqu'un survivaliste va voler les contenants à eau de ses voisins, ceux-ci le laissant partir sans intervenir.

Ne vous fiez pas à son sourire, cette candidate est capable du pire. netflic

Dans une interview, le showrunner de l'émission Mike Odair explique que la règle d'Outlast est volontairement grise. Il explique au site Reality Blurred que l'émission se déroule aux Etats-Unis et donc qu'il est évidemment interdit de tuer un concurrent pour l'éliminer, mais que voler ses affaires, qui techniquement appartiennent à la production, c'est possible. Il ajoute:

«La question se pose maintenant: comment récupérer cette chose? C'est à vous de décider. Si vous voulez l'arracher des mains de quelqu'un, allez-y. Mais si cette personne est impliquée dans une altercation physique, alors on documentera la scène.»

En gros, tant que personne ne se balance une hache à la tête, the show must go on.

Au-delà de l'aspect «putaclic» de l'émission, Outlast se regarde pour les amoureux de la survie depuis leur canapé. On s'étonne de secouer la tête quand une équipe n'arrive pas à faire du feu alors qu'on n'en a jamais fait soi-même. On s'improvise expert en construction de cabane alors que la seule cabane qu'on est faite dans notre vie, c'est celle dans notre chambre avec notre couette quand on était petit.

C'est le genre d'émissions comme seuls les Américains savent les faire, parce que derrière chaque candidat, il y a un survivaliste qui a attendu cette opportunité toute sa vie. Ils ont faim de ce genre de situations extrêmes et nous aussi.

Néanmoins, si vous aimez vraiment les émissions de survie, rien ne vaut Naked and Afraid (Retour à l'instinct primaire) sur RMC. Cette émission américaine met en scène un homme et une femme dans un milieu hostile (jungle, savane) qui doivent survivre pendant 21 jours. La cerise sur le gâteau qu'ils ne mangeront pas? Ils sont tout nu.

Tous les épisodes d'Outlast saison 2 sont disponibles sur Netflix depuis le 11 septembre.



Pour l'instant, il n'y a aucune mise à jour sur la saison 3. Netflix n'a ni annulé ni renouvelé la série.

On se quitte sur de mignons animaux qu'on trouve dans la nature

1 / 18 Calme-toi mère Nature

Cette vidéo va vous dissuader d'aller à Bali