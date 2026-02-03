en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Netflix

BTS est de retour après 4 ans: «L'impact sera énorme»

BTS fait son grand retour mondial avec un album, une tournée et deux films sur Netflix.
Le groupe BTS est sur le point de faire son grand retour ce printemps, avec un nouvel album, un concert en direct, une tournée mondiale et un documentaire Netflix.getty

Ce célèbre groupe est de retour après 4 ans: «L'impact sera énorme»

Près de quatre ans après sa dernière performance sur scène et sa séparation forcée, le célèbre groupe de K-pop sud-coréen revient avec un nouvel album, un concert-évènement... et d'autres surprises de taille.
03.02.2026, 12:0203.02.2026, 12:02

Souvenez-vous: c'était en 2022. BTS, groupe phénomène dont les albums se sont vendus par millions, avec des concerts à guichet fermé et une fanbase mondiale surpuissante, ARMY, est contraint de marquer une pause. Ses membres (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook) doivent se consacrer à leur service militaire, obligatoire pour les hommes en Corée du Sud.

Deux ans plus tard, en décembre 2024, BTS formule une promesse:

«Quand nous serons tous de retour ensemble en tant que groupe, cela aura un impact énorme, et tout le monde nous regardera»
J-Hope, à Weverse Magazine

J-Hope avait raison. Car quel come-back nous promet désormais BTS. Ce mardi, le célèbre boysband vient d'annoncer coup sur coup la sortie d'un nouvel album, ARIRANG, le 20 mars, et son retour sur scène dès le lendemain, 21 mars. Ce concert gratuit, organisé dans le centre de Séoul, sera le coup d'envoi de 79 concerts dans 34 villes à travers le monde. Soit la plus importante pour des artistes sud-coréens en termes de dates et de portée internationale, d'après leur label, HYBE.

Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»

Le groupe se produira notamment à Tokyo, Mexico, Las Vegas, Busan, Londres, Paris, Chicago, Toronto, Sydney, Bangkok, Hong Kong et Manille.

BTS performs onstage at the 64th Annual Grammy Awards held at the MGM Grand Garden Arena on April 3rd, 2022 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Chris Polk/Variety/Penske Media via Getty Images)
Depuis ses débuts en 2013, BTS s’est imposé comme l’un des piliers incontournables de la K-pop. Image: Penske Media

Ce nouvel album studio, le premier depuis 2022 – dont le titre n’a pas encore été dévoilé – comptera 14 titres, nourris par «l’introspection sincère de chaque membre» et par leurs expériences individuelles développées durant la pause.

Last but not least: ce retour en fanfare se fera avec un partenariat avec Netflix. En effet, selon la plateforme dans un communiqué, le concert de retour du 21 mars sera diffusé en direct et en exclusivité, dans plus de 190 pays.

Cette Suissesse fait partie des people «les plus stylés de 2025»

C'est tout? Que nenni! Ce concert mondial sera suivi d'un documentaire, BTS: The Return, réalisé par Bao Nguyen qui explore la création du nouvel album du groupe et qui sera diffusé sur Netflix à partir du 27 mars. Le film montrera également le groupe aux prises avec la question de «comment recommencer, comment honorer le passé sans y être prisonniers et comment avancer ensemble». (mbr)

Si vous êtes branchés musique
Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»
Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»
Kanye West va mieux et c'est grâce à la Suisse
Kanye West va mieux et c'est grâce à la Suisse
de Marine Brunner
Robbie Williams bat un record des Beatles
Robbie Williams bat un record des Beatles
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
La «poupée» suisse qui affole la planète signe une collab' avec Ice Spice
de Joanna Oulevay

Les dix acteurs les plus rentables de tous les temps

1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
«F*ck ICE»: Les vainqueurs des Grammy s'en sont pris à Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Drake?» La main bandée de Kendrick Lamar intrigue
L'un des grands vainqueurs de la soirée des Grammy Awards, Kendrick Lamar, n'a pas seulement fait sensation en devenant le rappeur le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie.
Sacrée soirée pour Kendrick Lamar. Avant même le lancement officiel des hostilités et de la cérémonie des Grammy Awards, le rappeur prolifique comptait pas moins de neuf nominations. Il a finalement été auréolé de cinq titres, dont celui de meilleur album rap de l'année.
L’article