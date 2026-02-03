Le groupe BTS est sur le point de faire son grand retour ce printemps, avec un nouvel album, un concert en direct, une tournée mondiale et un documentaire Netflix. getty

Ce célèbre groupe est de retour après 4 ans: «L'impact sera énorme»

Près de quatre ans après sa dernière performance sur scène et sa séparation forcée, le célèbre groupe de K-pop sud-coréen revient avec un nouvel album, un concert-évènement... et d'autres surprises de taille.

Souvenez-vous: c'était en 2022. BTS, groupe phénomène dont les albums se sont vendus par millions, avec des concerts à guichet fermé et une fanbase mondiale surpuissante, ARMY, est contraint de marquer une pause. Ses membres (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook) doivent se consacrer à leur service militaire, obligatoire pour les hommes en Corée du Sud.

Deux ans plus tard, en décembre 2024, BTS formule une promesse:

«Quand nous serons tous de retour ensemble en tant que groupe, cela aura un impact énorme, et tout le monde nous regardera» J-Hope, à Weverse Magazine

J-Hope avait raison. Car quel come-back nous promet désormais BTS. Ce mardi, le célèbre boysband vient d'annoncer coup sur coup la sortie d'un nouvel album, ARIRANG, le 20 mars, et son retour sur scène dès le lendemain, 21 mars. Ce concert gratuit, organisé dans le centre de Séoul, sera le coup d'envoi de 79 concerts dans 34 villes à travers le monde. Soit la plus importante pour des artistes sud-coréens en termes de dates et de portée internationale, d'après leur label, HYBE.

Le groupe se produira notamment à Tokyo, Mexico, Las Vegas, Busan, Londres, Paris, Chicago, Toronto, Sydney, Bangkok, Hong Kong et Manille.

Depuis ses débuts en 2013, BTS s’est imposé comme l’un des piliers incontournables de la K-pop. Image: Penske Media

Ce nouvel album studio, le premier depuis 2022 – dont le titre n’a pas encore été dévoilé – comptera 14 titres, nourris par «l’introspection sincère de chaque membre» et par leurs expériences individuelles développées durant la pause.

Last but not least: ce retour en fanfare se fera avec un partenariat avec Netflix. En effet, selon la plateforme dans un communiqué, le concert de retour du 21 mars sera diffusé en direct et en exclusivité, dans plus de 190 pays.

C'est tout? Que nenni! Ce concert mondial sera suivi d'un documentaire, BTS: The Return, réalisé par Bao Nguyen qui explore la création du nouvel album du groupe et qui sera diffusé sur Netflix à partir du 27 mars. Le film montrera également le groupe aux prises avec la question de «comment recommencer, comment honorer le passé sans y être prisonniers et comment avancer ensemble». (mbr)