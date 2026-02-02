Kendrick Lamar a dominé cette 68e édition des Grammy Awards, mais ce n'est pas seulement pour cette raison qu'il a fait parler de lui. Getty Images North America

«Drake?» La main bandée de Kendrick Lamar intrigue

L'un des grands vainqueurs de la soirée des Grammy Awards, Kendrick Lamar, n'a pas seulement fait sensation en devenant le rappeur le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie.

Sacrée soirée pour Kendrick Lamar. Avant même le lancement officiel des hostilités et de la cérémonie des Grammy Awards, le rappeur prolifique comptait pas moins de neuf nominations. Il a finalement été auréolé de cinq titres, dont celui de meilleur album rap de l'année.

Le chanteur de 39 ans devenait aussi, accessoirement, l'artiste plus récompensé de l'histoire des Grammy Awards, avec 27 statuettes à son actif, détrônant ainsi son prédécesseur Jay-Z.

Ceci dit, Kendrick n'était pas la seule vedette de la soirée: un autre détail a également fortement intrigué les internautes. Fraîchement nommé ambassadeur Chanel, l'artiste a agrémenté son smoking de la maison d'un peigne à cheveux, de bijoux Cartier en diamants et... d'un bandage blanc à la main droite.

Tout le monde y va donc de sa théorie. Image: CBS

«Bien mérité, mais pourquoi a-t-il la main bandée? Il s’est battu avec Drake la veille des Grammy??!!!!», s'est ainsi questionné un internaute sur TikTok, en référence à la querelle de longue date qui l'oppose au rappeur canadien.

Pendant ce temps, un autre soulignait plutôt le choix musical diffusé en fond, au moment pour Kendrick d'être appelé sur la scène, «Squabble Up». Un titre tout à fait approprié:

«Kendrick porte un plâtre à la main pendant que 'Squabble Up' passe en fond sonore: c’était surtout du symbolisme» «Squabble up» signifie littéralement se battre, se chamailler, régler ses comptes

Ce n'est toutefois pas la première fois que les mains du rappeur sont scrutées par ses fans. La tendance de Kendrick Lamar à constamment les glisser dans les poches a fait l'objet de moult analyses sur les réseaux sociaux.

La théorie la plus relayée étant qu'il s'agit simplement d'une posture pour mieux gérer sa timidité et son côté introverti. Le discours de Kendrick, au moment de recevoir ses prix, en était une parfaite démonstration. «Je ne suis pas doué pour parler de moi, mais je m'exprime à travers la musique», a-t-il admis devant le public de la Crypto.com Arena de Los Angeles, lors de la diffusion.

«Je vous le dis à chaque fois: le hip-hop sera toujours là. On sera toujours en costume, on aura fière allure, on sera entourés de nos proches, on fera vivre notre culture», a-t-il conclu. Le hip-hop, bien sûr, tout comme sa rivalité musicale légendaire avec Drake. (mbr)