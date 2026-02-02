en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Rap

Grammy Awards 2026: La main bandée de Kendrick Lamar intrigue

Qu&#039;est-il donc arrivé à la main de Kendrick Lamar, qui portait un bandage le soir des Grammy Awards?
Kendrick Lamar a dominé cette 68e édition des Grammy Awards, mais ce n'est pas seulement pour cette raison qu'il a fait parler de lui.Getty Images North America

«Drake?» La main bandée de Kendrick Lamar intrigue

L'un des grands vainqueurs de la soirée des Grammy Awards, Kendrick Lamar, n'a pas seulement fait sensation en devenant le rappeur le plus récompensé de l'histoire de la cérémonie.
02.02.2026, 09:2502.02.2026, 09:25

Sacrée soirée pour Kendrick Lamar. Avant même le lancement officiel des hostilités et de la cérémonie des Grammy Awards, le rappeur prolifique comptait pas moins de neuf nominations. Il a finalement été auréolé de cinq titres, dont celui de meilleur album rap de l'année.

Le chanteur de 39 ans devenait aussi, accessoirement, l'artiste plus récompensé de l'histoire des Grammy Awards, avec 27 statuettes à son actif, détrônant ainsi son prédécesseur Jay-Z.

Voici les grands gagnants des Grammy Awards

Ceci dit, Kendrick n'était pas la seule vedette de la soirée: un autre détail a également fortement intrigué les internautes. Fraîchement nommé ambassadeur Chanel, l'artiste a agrémenté son smoking de la maison d'un peigne à cheveux, de bijoux Cartier en diamants et... d'un bandage blanc à la main droite.

LOS ANGELES - FEBRUARY 1: Kendrick Lamar at The 68th Annual Grammy Awards, broadcasting live Sunday, February 1, 2026 on the CBS Television Network, and streaming live and on demand on Paramount+*. (P ...
Tout le monde y va donc de sa théorie.Image: CBS

«Bien mérité, mais pourquoi a-t-il la main bandée? Il s’est battu avec Drake la veille des Grammy??!!!!», s'est ainsi questionné un internaute sur TikTok, en référence à la querelle de longue date qui l'oppose au rappeur canadien.

Ça tire à balles réelles entre ces deux stars du rap

Pendant ce temps, un autre soulignait plutôt le choix musical diffusé en fond, au moment pour Kendrick d'être appelé sur la scène, «Squabble Up». Un titre tout à fait approprié:

«Kendrick porte un plâtre à la main pendant que 'Squabble Up' passe en fond sonore: c’était surtout du symbolisme»
«Squabble up» signifie littéralement se battre, se chamailler, régler ses comptes

Ce n'est toutefois pas la première fois que les mains du rappeur sont scrutées par ses fans. La tendance de Kendrick Lamar à constamment les glisser dans les poches a fait l'objet de moult analyses sur les réseaux sociaux.

@celebs.kk1 #celebrity #popculture #fyp #kendricklamar #usa ♬ original sound - celebsstory

La théorie la plus relayée étant qu'il s'agit simplement d'une posture pour mieux gérer sa timidité et son côté introverti. Le discours de Kendrick, au moment de recevoir ses prix, en était une parfaite démonstration. «Je ne suis pas doué pour parler de moi, mais je m'exprime à travers la musique», a-t-il admis devant le public de la Crypto.com Arena de Los Angeles, lors de la diffusion.

«Je vous le dis à chaque fois: le hip-hop sera toujours là. On sera toujours en costume, on aura fière allure, on sera entourés de nos proches, on fera vivre notre culture», a-t-il conclu. Le hip-hop, bien sûr, tout comme sa rivalité musicale légendaire avec Drake. (mbr)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
Julia Roberts fait des révélations sur le retour d'une saga culte
DiCaprio en prend plein la face
DiCaprio en prend plein la face
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Quelque chose cloche à Hollywood, selon cet expert
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
Voici l'accessoire le plus tendance de ce début 2026
de Marine Brunner
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Il gèle aux chutes du Niagara
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Ce n’est pas Miami»: comment ce YouTubeur a rebrandé l’Afrique
Star mondiale du streaming, IShowSpeed vient de s’offrir une tournée africaine hors normes, suivie en direct par des millions de fans. En un mois, l’influenceur a bousculé les clichés hollywoodiens en montrant une Afrique vibrante, moderne et irrésistiblement vivante.
Pendant un mois, il a créé l’événement et drainé les foules dans une vingtaine de pays africains: l’influenceur afro-américain IShowSpeed achève une exubérante tournée sur le continent, où il a cherché à promouvoir, auprès de ses 50 millions d’abonnés sur YouTube, une Afrique jeune et dynamique.
L’article