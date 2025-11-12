assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Netflix

Netflix imite Disney et ouvre son premier parc d'attractions

Netflix ouvre son premier parc d&#039;attractions.
Vous pourrez enfin vous balader dans un décor à l'image de vos séries Netflix préférées. montage watson avec image Netflix

Netflix ouvre son premier parc d'attractions

Le service de streaming a désormais sa propre version de Disneyland: les «Netflix Houses». Les attractions ne brillent pas par leur originalité, mais il existe une différence majeure avec Disney.
12.11.2025, 11:5312.11.2025, 11:53
Thomas Studer / ch media

Pour beaucoup, Netflix rime avec rester à la maison. Mais désormais, le service de streaming possède son propre «chez-soi». Ce mercredi, à Philadelphie, ouvre le premier «Netflix House», un complexe de divertissement comprenant des visites guidées, un cinéma et un restaurant, aménagé dans des locaux auparavant vacants d'un centre commercial.

C'est la suite logique de ce que l'entreprise avait entamé il y a quelques années. Depuis 2020, Netflix complète ses contenus à succès à l'écran par des événements éphémères organisés dans des lieux réels. Ces «expériences» temporaires offrent aux fans la possibilité de se promener à travers des décors reconstitués ou de plonger physiquement dans leur série préférée grâce à des éléments interactifs.

Voici le meilleur parc d'attractions du monde (les Suisses l'adorent)

Cette initiative rencontre un certain succès. Netflix a organisé 40 «expériences» différentes dans plus de 300 villes à travers le monde, touchant selon ses propres chiffres plus de 10 millions de personnes. Le prochain pas est désormais un site permanent.

Celui de Philadelphie n'est que le début. Dès décembre, un deuxième «Netflix House» ouvrira à Dallas, et un troisième est prévu à Las Vegas en 2027. Comme a déclaré la directrice marketing Marian Lee au magazine spécialisé Variety, à l'occasion de l'inauguration:

«Nous aimerions avoir un Netflix House dans chaque grande ville des Etats-Unis»
Netflix
Une maquette de la Netflix House à Philadelphie, dévoilée l'été dernier.image: netflix

Dans le sillage de Walt Disney

L'idée de faire vivre ses personnages et ses histoires fictives au-delà de l'écran n'est bien sûr pas nouvelle. Walt Disney a ouvert son premier parc à thème en Californie en 1955, suivi par d'autres «Disneylands» à Paris, Tokyo et ailleurs.

Contrairement aux vastes terrains de Disney, Netflix mise sur des installations relativement compactes. Les «Netflix Houses» de Philadelphie et de Dallas couvrent chacun environ 10 000 m². Le site prévu à Las Vegas, dont la superficie n'a pas encore été communiquée, ne devrait pas s'étendre de manière illimitée non plus.

L'Europe va avoir son premier parc d'attractions Universal

Le service de streaming espère ainsi gagner en flexibilité. Selon la série ou le film qui connaît le plus de succès à un moment donné, certaines installations des maisons pourront être remplacées relativement rapidement.

Un expérience ciblant les abonnés

Pour l'instant, la Netflix House de Philadelphie propose: un mini-golf dont chaque trou s'inspire d'une série différente, une sorte d'escape game sur la série One Piece, un parcours d'obstacles sur la série Wednesday et des jeux en réalité virtuelle sur Squid Game et Stranger Things. S'y ajoutent un cinéma diffusant des productions Netflix, un restaurant avec des plats inspirés des séries, ainsi que la boutique de produits dérivés obligatoire.

Radin et malin, il mange (presque) gratos depuis 7 ans. Voici son astuce

Des attractions plutôt classiques, donc, surtout au regard de l'impact qu'a eu Netflix sur le secteur du divertissement via sa plateforme de streaming. Mais il est évident que les Netflix Houses ne visent pas à séduire de nouveaux fans: elles offrent simplement aux abonnés existants la possibilité de s'immerger physiquement — et de manière payante — dans leurs contenus préférés. (aargauerzeitung.ch)

Netflix
Le visuel officiel. netflix

Traduit et adapté par Noëline Flippe

Netflix? Vous avez dit Netflix?
Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids
Ce docu Netflix choc s'attaque à un célèbre show de perte de poids
de Michelle Nuhn
Harry et Meghan prolongent avec Netflix
Harry et Meghan prolongent avec Netflix
Voici ce qui vous attend dans la suite de «Mercredi»
1
Voici ce qui vous attend dans la suite de «Mercredi»
de Sainath Bovay
Bad Bunny et des dizaines de stars se planquent dans ce navet Netflix
Bad Bunny et des dizaines de stars se planquent dans ce navet Netflix
de Marine Brunner
Thèmes
Les 10 hommes chauves les plus sexy de 2025
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où devenir propriétaire reste abordable en Romandie
2
24 photos d'animaux drôles et magnifiques 😍
3
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA
L'éditeur Rockstar Games annonce un nouveau report pour son tant attendu GTA VI. A l'origine prévue pour cette année, la sortie du sixième opus de la série est désormais prévu pour novembre 2026.
La sortie du très attendu Grand Theft Auto VI (GTA VI), nouvel opus de la série de jeux vidéo populaire et sulfureuse à la fois, a de nouveau été repoussée par son éditeur Rockstar Games jusqu'au 19 novembre 2026. Le jeu de gangsters, dont le célèbre épisode précédent date de 2013, avait déjà été repoussé de l'automne 2025 à mai 2026.
L’article