Netflix imite Disney et ouvre son premier parc d'attractions

Vous pourrez enfin vous balader dans un décor à l'image de vos séries Netflix préférées. montage watson avec image Netflix

Netflix ouvre son premier parc d'attractions



Le service de streaming a désormais sa propre version de Disneyland: les «Netflix Houses». Les attractions ne brillent pas par leur originalité, mais il existe une différence majeure avec Disney.

Thomas Studer / ch media

Pour beaucoup, Netflix rime avec rester à la maison. Mais désormais, le service de streaming possède son propre «chez-soi». Ce mercredi, à Philadelphie, ouvre le premier «Netflix House», un complexe de divertissement comprenant des visites guidées, un cinéma et un restaurant, aménagé dans des locaux auparavant vacants d'un centre commercial.

C'est la suite logique de ce que l'entreprise avait entamé il y a quelques années. Depuis 2020, Netflix complète ses contenus à succès à l'écran par des événements éphémères organisés dans des lieux réels. Ces «expériences» temporaires offrent aux fans la possibilité de se promener à travers des décors reconstitués ou de plonger physiquement dans leur série préférée grâce à des éléments interactifs.

Cette initiative rencontre un certain succès. Netflix a organisé 40 «expériences» différentes dans plus de 300 villes à travers le monde, touchant selon ses propres chiffres plus de 10 millions de personnes. Le prochain pas est désormais un site permanent.

Celui de Philadelphie n'est que le début. Dès décembre, un deuxième «Netflix House» ouvrira à Dallas, et un troisième est prévu à Las Vegas en 2027. Comme a déclaré la directrice marketing Marian Lee au magazine spécialisé Variety, à l'occasion de l'inauguration:

«Nous aimerions avoir un Netflix House dans chaque grande ville des Etats-Unis»

Une maquette de la Netflix House à Philadelphie, dévoilée l'été dernier. image: netflix

Dans le sillage de Walt Disney

L'idée de faire vivre ses personnages et ses histoires fictives au-delà de l'écran n'est bien sûr pas nouvelle. Walt Disney a ouvert son premier parc à thème en Californie en 1955, suivi par d'autres «Disneylands» à Paris, Tokyo et ailleurs.

Contrairement aux vastes terrains de Disney, Netflix mise sur des installations relativement compactes. Les «Netflix Houses» de Philadelphie et de Dallas couvrent chacun environ 10 000 m². Le site prévu à Las Vegas, dont la superficie n'a pas encore été communiquée, ne devrait pas s'étendre de manière illimitée non plus.

Le service de streaming espère ainsi gagner en flexibilité. Selon la série ou le film qui connaît le plus de succès à un moment donné, certaines installations des maisons pourront être remplacées relativement rapidement.

Un expérience ciblant les abonnés

Pour l'instant, la Netflix House de Philadelphie propose: un mini-golf dont chaque trou s'inspire d'une série différente, une sorte d'escape game sur la série One Piece, un parcours d'obstacles sur la série Wednesday et des jeux en réalité virtuelle sur Squid Game et Stranger Things. S'y ajoutent un cinéma diffusant des productions Netflix, un restaurant avec des plats inspirés des séries, ainsi que la boutique de produits dérivés obligatoire.

Des attractions plutôt classiques, donc, surtout au regard de l'impact qu'a eu Netflix sur le secteur du divertissement via sa plateforme de streaming. Mais il est évident que les Netflix Houses ne visent pas à séduire de nouveaux fans: elles offrent simplement aux abonnés existants la possibilité de s'immerger physiquement — et de manière payante — dans leurs contenus préférés. (aargauerzeitung.ch)

Le visuel officiel. netflix

Traduit et adapté par Noëline Flippe