A gauche, ce à quoi s'attendaient les invités. A droite, la réalité. netflix/x

Ce bal à 1000 francs en mode «Chroniques de Bridgerton» a été un fiasco

Des Américains ont dépensé jusqu'à 1200 francs pour assister à un bal inspiré de La chronique de Bridgerton. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

L'histoire du Fyre Festival se répète, mais version bal. A Detroit, des Américains fans de la série Netflix La Chronique de Bridgerton ont déboursé entre 130 et 1200 francs pour assister à une soirée désastreuse.

Le bal se tenait ce dimanche 22 septembre et devait plonger les convives dans une ambiance de rêve avec robes de princesses, musique classique live, un bon dîner et une pièce de théâtre. Ça, c'était la promesse.

La réalité était un peu plus sèche et d'après les images des internautes présents à l'événement, ça ressemblait plus à une kermesse à la salle des fêtes de Dunkerque qu'à une parenthèse enchantée.

Cette photo, c'est l'équivalent de celle du sandwich pain-fromage au Fyre Festival. x rayleearts

Lorsque nous sommes entrés, c’était complètement vide Une participante à la chaîne de télé ABC News.

«On fait semblant de s'amuser parce que c'est nul!» Une participante sur TikTok relayée par Loopsider.

«C'était terrible» Un participant sur TikTok relayé par Loopsider.

Les invités s'attendaient à ça:

Ils ont eu ça:

Comme le relève le média français Loopsider, le décor était en carton, le repas, très médiocre et il n'y avait même pas assez de nourriture pour tout le monde. Sur les vidéos postées par les convives, on voit en effet aussi peu de décoration que dans l'émission 4 Mariages pour 1 Lune de Miel. Et la lumière blafarde de la salle n'arrange rien. Kimberly aurait mis un 0 mérité.

Néanmoins, la promesse de la performance a été respectée, sauf qu'on était loin de l'ambiance château désirée puisque c'est une danseuse de pole dance qui a assuré le show, probablement compétente, mais pas vraiment dans l'ambiance Bridgerton.

Comment peut-on

en arriver là?

La société derrière ce bal raté s'appelle Uncle & Me LLC. Il s'agit d'une petite entreprise familiale. Elle s'est inspirée d'une autre soirée, réussie pour le coup, «The Bridgerton Experience». Mais cette dernière était organisée par Netflix, donc forcément, la féérie était au rendez-vous.

Jugez plutôt:

Les organisateurs se sont excusés et ont reconnu le désastre, mais aucun remboursement n'a été mentionné.

«Notre intention était d’offrir une soirée magique, mais nous reconnaissons que des problèmes d’organisation ont nui au plaisir de certains invités. Nous assumons l’entière responsabilité de ces défaillances» Les organisateurs dans un communiqué cité par le Huffpost

Beaucoup ont comparé ce bal à la Willy Wonka Experience à Glasgow en Ecosse, en février dernier. Cette expérience était censée plonger parents et enfants dans l'univers magique du chocolatier excentrique. A la place, un entrepot à moitié vide avec des décorations bas de gamme et des acteurs faisant pleurer les enfants. Les images avaient fait le tour d'internet.

