Netflix annonce une télé-réalité inspirée de Willy Wonka

J'ai regardé «Dubai Bling» saison 3 et j'ai perdu une partie de mon cerveau

Alors, comment le géant du streaming pourra-t-il réaliser une émission inspirée de Willy Wonka? La réponse est simple. Car en 2021, Netflix s'était effectivement déjà assuré les droits de toute la propriété intellectuelle de l'écrivain en achetant la Roald Dahl Story Company. On dirait qu'il souhaite à présent en tirer profit. Reste à voir si tout cela aboutira.

Les amateurs de douceurs qui le souhaitent peuvent d'ores et déjà déposer leur candidature. Pour cela, il faut cependant résider légalement aux États-Unis. Les dates et le lieu du tournage ne sont pas connus pour l'heure.

L'avenir nous dira si ce show de survie parviendra à égaler le succès initial du Charlie et la Chocolaterie de Burton. Le projet en serait encore à la phase de planification, selon Netflix.

J'ai goûté le chocolat dont tout le monde parle et j'ai été surprise

Sur leur parcours, il leur faudra «jouer, tester et être tentés» mais aussi «démontrer leur capacité à survivre dans le chaos d'un monde onirique rétro-futuriste».

On y décrit le tout comme une «expérience sociale doublée d'enjeux importants». Les candidats doivent ainsi se distinguer dans plusieurs catégories et toujours «faire preuve de stratégie» pour remporter un prix non précisé.

«Ce concours de téléréalité unique en son genre combine aventure, stratégie et dynamique sociale pour créer une expérience aussi captivante qu'imprévisible»

Cette fois, c'est l'univers de Willy Wonka que l'on retrouve au centre du concept. Dans The Golden Ticket, des candidats se battent pour avoir la chance d'entrer dans l'usine de chocolat légendaire. C'est du moins ce qu'indique le fournisseur de streaming dans un communiqué de presse - qu'il associe en outre à un appel officiel à candidatures:

Voici le principal revenu de Mr Beast (et ce ne sont pas ses vidéos)

Il faut dire que la tendance s'accentue: celle de films ou de séries à succès que l'on prolonge sous des formes diverses et variées pour littéralement les exploiter. Après le carton de Squid Game sur Netflix, une émission de télé-réalité a pris vie sur Amazon, produite par le youtubeur Mr Beast.

Après l'original de 1971, le réalisateur Tim Burton s'est lancé en 2005 dans l'adaptation du roman pour enfants de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Partout dans le monde, l'immense popularité de ce film fantastique ne faiblit pas. Il fait partie des classiques dans les foyers à l'approche de Noël. Le personnage principal, Willy Wonka, interprété par Johnny Depp, y est sans doute pour beaucoup.

Plus de «Divertissement»

Le succès planétaire de Charlie et la chocolaterie semble éternel. Voilà pourquoi la plateforme de streaming a imaginé une nouvelle émission tout droit sortie de l'univers de la plus farfelue des usines.

En 1971, Gene Wilder incarne Charlie dans Charlie et la Chocolaterie, véritable classique du cinéma.

En 1971, Gene Wilder incarne Charlie dans Charlie et la Chocolaterie, véritable classique du cinéma. Image: wolper pictures

Les plus lus

On a testé inZOI et c'est une claque visuelle

Je me suis immergé dans le jeu vidéo inZoi, et je vous livre mes premières impressions. Spoiler: c'est une claque visuelle, un jeu qui permet un haut degré de personnalisation et qui a parfaitement su intégrer l'IA.

J’aurais pu commencer ce test d’inZOI en vous en parlant comme un Sims like et en comparant ces deux jeux. C’est d’ailleurs probablement ce que vous lirez à plusieurs endroits, le jeu étant appelé depuis son annonce le «Sims killer». Mais ce serait une erreur, car inZOI est bien plus que ça! Je vous propose d’embarquer pour un tour d’horizon de ce qui pourrait devenir un incontournable du genre, en le redéfinissant totalement.