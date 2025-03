Mr Beast a gagné 20 millions de dollars juste en vendant du chocolat.

Voici le principal revenu de Mr Beast (et ce ne sont pas ses vidéos)

Le youtubeur le plus visionné au monde peut compter, non pas sur ses vidéos, mais sur sa marque de barres chocolatées pour faire grossir son compte en banque.

Contre toute attente, ce ne sont pas ses vidéos vues par des millions de personnes qui lui rapportent le plus d'argent. La principale source de revenu de Mr Beast, c'est sa marque de barres chocolatées.

Selon BFM TV, l'année dernière, ses bénéfices s'élevaient à 20 millions de dollars, juste en vendant du sucre aux gens. Ces bombes caloriques sont disponibles aux Etats-Unis dans les grandes chaînes de supermarchés comme Target, Wallmart ou encore les 7-Eleven. Ces barres chocolatées sont issues de sa marque Feastables créée en janvier 2022 et, désormais, elles sont en vente en France depuis le 9 mars et dans les Carrefour du pays.

Et si ces plaques de chocolat fourrées sont sa principale source de revenus, ce n'est pas étonnant de le voir se pointer dans l'un des supermarchés en France, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Le chocolat, ça fait vendre, donc. A titre de comparaison, en 2024, sa chaîne YouTube suivie par 367 millions de personnes et son émission Beast Games a enregistré les mêmes revenus. Mais les créations de décors de ces vidéos sensationnelles lui coûtent un bras. Jimmy Donaldson, de son vrai nom, n'a pas réussi à rentrer dans ses frais et a perdu 80 millions de dollars. Chaque vidéo coûte à produire entre 3 et 4 millions de dollars.

Quant aux Beast Games, sa télé-réalité diffusée sur Amazon Prime, le youtubeur y a investi 100 millions de dollars. La première saison qui consistait à mettre en compétition des candidats sur des épreuves pour de l'argent, avait fait grincer des dents, notamment à cause du caractère humiliant de certains jeux. Pour le moment, Amazon Prime n'a pas confirmé de saison 2, même si le youtubeur affirme:

«J'espère que je rentrerai dans mes frais pour les saisons 2 et 3, mais je ne suis pas doué pour rentrer dans mes frais»

Mais Mr Beast, ce n'est pas que du chocolat et des vidéos. L'Américain de 26 ans possède Beast Industries, une holding, c'est-à-dire une société qui regroupe ses différentes activités. Elle est, entre autres, actionnaire de la marque de snacks Lunchly et propriétaire de Viewstats, une société de logiciels qui vend des outils numériques aux autres créateurs de contenu.

Comme le rappelle le site français, pour financer ses activités, Beast Industries a levé plus de 450 millions de dollars au cours des quatre dernières années. Il essaie désormais de lever encore plus de fonds pour valoriser sa holding à 5 milliards de dollars et entrer en bourse. Il veut ainsi continuer à se diversifier dans les jeux vidéos, les boissons ou encore le bien-être, ce dernier pan étant un peu en contradiction avec ses barres chocolatées.

