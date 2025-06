«Stranger Things», «One Piece»: voici toutes les actus Netflix

Mercredi, Squid Game, Stranger Things: les plus grands succès de Netflix auront droit à une suite cette année. Image: netflix

«Stranger Things», «One Piece»: voici les prochaines sorties Netflix

La cérémonie Tudum s'est déroulée ce samedi 31 mai à Los Angeles. Voici toutes les actualités Netflix (dates de sortie, casting, annonces) à ne surtout pas manquer.

Au cours du week-end, Netflix a organisé son événement annuel pour les fans TUDUM , où le géant du streaming a présenté ses dernières nouveautés en matière de films et de séries. Cette année, Lady Gaga était parmi celles présentes sur scène lors du livestream. Elle a révélé davantage sur son rôle dans la deuxième saison de Mercredi.

Vous trouverez ici toutes les news en un coup d'œil:

«Stranger Things» se conclut le 1er janvier 2026

Netflix divise la cinquième et dernière saison de Stranger Things en trois parties: le volume 1 sortira le 27 novembre, le volume 2 le 26 décembre et la finale le 1er janvier (2026). En Suisse, les nouveaux épisodes apparaissent à 2 heures du matin.

La dernière saison se déroule à l'automne 1987 et «nos héros ont un objectif commun: trouver et tuer Vecna», précise la description officielle. De plus, «le gouvernement a placé la ville en quarantaine militaire et a intensifié la traque d'Eleven, la forçant à se cacher à nouveau.» La bataille finale est proche, «et avec elle une obscurité plus puissante et mortelle que tout ce qu’ils ont jamais connu».

Les six premières minutes de «Mercredi»

Le 6 août, Jenna Ortega revient dans le rôle de Wednesday Addams. Pendant les vacances d'été, Wednesday a travaillé sur ses capacités surnaturelles, qu'elle utilise désormais pour traquer un tueur en série. Lady Gaga est également présente. Elle incarne une enseignante légendaire au Nevermore Boarding School, que Pugsley Addams a également récemment commencé à fréquenter.

Bande-annonce de «Squid Game»

La troisième saison de Squid Game se terminera le 27 juin. «La nouvelle saison se concentrera sur ce que Gi-hun peut et fera après que tous ses efforts ont échoué», a déclaré le créateur de la série Hwang Dong-hyuk. «Il est complètement désespéré après avoir tout perdu et que tous ses efforts ont été vains.»

La date de sortie «Wake Up Dead Man»

Le teaser de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery de Rian Johnson révèle non seulement les premiers détails sur la dernière aventure de Benoit Blanc, mais aussi qu'elle sortira le 12 décembre.

On ne sait pas grand-chose encore, mais on dit que c'est le cas le plus dangereux de Benoit Blanc, à ce jour. Daniel Craig, qui incarne à nouveau Blanc, est épaulé par Josh O'Connor, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington et Andrew Scott.

Bande-annonce de «Happy Gilmore 2»

Happy Gilmore est sorti il y a près de 30 ans, et la suite continuera le 25 juillet. Adam Sandler reprend son rôle de golfeur et participe à un autre tournoi. Ce qui est particulièrement excitant, c’est que plusieurs golfeurs professionnels feront des apparitions dans le film.

Bande-annonce de «Frankenstein» de del Toro

Le réalisateur Guillermo del Toro, connu pour ses mondes fantastiques, tourne prochainement Frankenstein, basé sur le roman classique du même nom de Mary Shelley. Oscar Isaac incarne le Dr Victor Frankenstein, Jacob Elordi celui du monstre, tandis que Mia Goth Elizabeth et Christoph Waltz incarnent Harlander. Le film d’horreur sortira sur Netflix en novembre.

«One Piece» présente Tony Tony Chopper

La dernière bande-annonce de la deuxième saison de l'anime One Piece est ici et nous donne un premier aperçu de Tony Tony Chopper, incarné par Mikaela Hoover.

Chopper est un hybride renne-garçon aux yeux bleus qui peut traiter diverses maladies et veut parcourir le monde pour les guérir toutes.

La nouvelle saison sortira en 2026.

Nouveau film avec Matt Damon et Ben Affleck

Matt Damon et Ben Affleck travaillent à nouveau ensemble, cette fois pour un film Netflix intitulé The Rip. Ce sont des policiers de Miami qui découvrent des millions de dollars dans une cachette abandonnée. L'histoire a été inspirée par l'expérience personnelle d'un ami du réalisateur Joe Carnahan. La date de sortie est le 16 janvier 2026.

