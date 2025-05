Que cache la saison 3?

Tout savoir sur le chapitre final de Squid Game

En juin, l’une des plus grandes séries de notre époque revient et célèbre sa finale. Pour Netflix, cette production à succès marque la fin d’une sorte de ruée vers l’or.

Hendrik Busch / watson.de

C’était un exploit de force pour le Créateur. Hwang Dong-hyuk a travaillé sur son œuvre pendant près d’une décennie, mais l’effort en valait la peine. Le thriller satirique Squid Game a conquis le monde en 2021. Le phénomène sud-coréen a atteint 265 millions de vues lors de sa première saison, soit plus que toute autre série avant ou depuis.

Quatre ans plus tard, la deuxième saison est sortie, générant 192 millions de vues supplémentaires, ce qui en fait la deuxième série Netflix non anglophone la plus réussie (derrière la première saison de Squid Game, bien sûr). Ensemble, les deux saisons totalisent environ 458 millions de vues, soit près d’un demi-milliard.

Le mélange d’un thriller socialement critique et d’un jeu télévisé dérangeant s’est avéré être une recette pour le succès. Mais maintenant, la fin est proche: la saison 3 marque la conclusion de cette série extraordinaire. Voici tout ce que l'on sait de la finale.

Quand commence la saison 3?

Netflix a déjà annoncé la date de lancement officielle: la troisième et dernière saison de Squid Game sera disponible dans le monde entier sur la plateforme le 27 juin 2025. La production des saisons deux et trois s'est déroulée relativement rapidement l'une après l'autre, car Hwang Dong-hyuk a tourné tous les épisodes d'un coup.

La raison de la séparation en plusieurs volets: «À l'origine, j'imaginais les saisons deux et trois comme une seule histoire», a déclaré Hwang Dong-hyuk dans une interview accordée à Entertainment Weekly.

C'est ainsi qu'il a écrit le scénario, mais:

«Au fil du temps, il y avait trop d'épisodes. J'ai donc pensé qu'il serait préférable de les diviser en deux.»

Netflix était probablement également satisfait de ce modèle de sortie.

De quoi parle la saison 3?

Après l'échec du soulèvement contre les organisateurs des jeux et la mort de son ami, Gi-hun fait face à une confrontation finale avec le leader.

Les nouveaux jeux seraient encore plus intenses psychologiquement, le créateur Hwang Dong-hyuk ayant laissé entendre dans une interview avec Entertainment Weekly qu'ils révéleraient les côtés les plus sombres de la nature humaine. On dit que ce sont les jeux les plus brutaux et les plus choquants de la série.

Squid Game 3 - Bande-annonce Vidéo: youtube

Qui fait partie du casting?

Le casting principal revient:

Lee Jung-jae dans le rôle de Seong Gi-hun (Joueur 456)

Lee Byung-hun dans le rôle du leader (In-ho)

Wi Ha-joon dans le rôle de Hwang Jun-ho

De nouveaux personnages sont également ajoutés

Jo Yu-ri dans le rôle de Kim Jun-hee

Yim Si-wan dans le rôle de Lee Myung-gi

Park Gyu-young dans le rôle de Kang No-eul

Combien y a-t-il d'épisodes?

Le nombre exact d'épisodes n'a pas encore été officiellement confirmé. Mais il est prévu que la saison 3, comme les saisons précédentes, soit composée de six à neuf épisodes.

Tous les épisodes seront disponibles sur Netflix en même temps.

Cela continuera-t-il après?

La saison 3 marque la conclusion officielle de la série principale. Cependant, des projets dérivés sont déjà en cours de planification, notamment un remake américain réalisé par David Fincher. De plus, l'émission de téléréalité Squid Game: The Challenge continuera probablement.