Ce «viking moderne» est fou

Ses exploits sont suivis par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Sa méthode est simple, repousser les limites et y ajouter un peu d'humour.

Plus de «Divertissement»

Certains diront qu'il est fou. Ou, en tout cas, qu'il surprend. Le Norvégien Ken Stornes est un streamer reconnu et surnommé le «viking des temps modernes».

Quelques médisants penseront que son titre est usurpé. Toutefois, il faut reconnaitre qu'il n'a pas froid aux yeux, ce qui explique les 900 000 followers qu'il a sur Instagram, ses plongeons dans les conditions les plus hostiles lui valant une communauté fidèle. Notamment depuis qu'il a établi en décembre 2023 le record, aujourd'hui battu, du plus haut «plongeon de la mort» en sautant d'une falaise norvégienne surplombant de 40,5 mètres un lac gelé.

Né en 1988, Ken-William Hansen Stornes a servi dans une unité spéciale de l'armée norvégienne avant de devenir une figure des sports extrêmes, mais pas seulement. Il a été également été le champion norvégien de taekwondo entre 2004 et 2006 et deuxième au championnat de jujitsu de 2018, toujours dans le royaume scandinave.

Ken Stornes, compilation Vidéo: extern / rest

Pour son dernier exploit, le streamer a sauté d'une tour de 20 mètres de haut pour atterrir dans la neige. Si le danger n'était pas assez évident, il tenait une hache à la main, comme il est en coutumier. Voici qui ajoute un peu à sa légende de «viking moderne» et de piquant à son acte.

Pour les plus fous, ajoutons que watson déconseille de reproduire ses cascades à la maison. (hun)