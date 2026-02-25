17 preuves qu'il existe des crimes plus odieux que la pizza à l'ananas

Si vous pensiez que le combo fruit-fromage était le summum de l'infamie, accrochez votre estomac: voici le pire du subreddit «PizzaCrimes». *Pleure en italien...*

Pour ceux qui ne supportent pas la pizza à l'ananas: ça pourrait être pire. BIEN pire. Image: reddit

Il existe un subreddit, PizzaCrimes, que les amateurs de pizza préféreraient sans doute ne jamais connaître. Les variantes qui suivent sont un véritable supplice pour les yeux, et nous sommes ravis que nos papilles soient en grande partie épargnées.

Commençons (si vous l'osez)!

Commençons par quelque chose d'assez humain: quelqu'un qui aime la pizza hawaïenne pourrait aussi avoir envie d'en essayer une avec des bananes, non?

Ou peut-être une avec du kiwi?

C'est probablement pour les palais avertis: une part de gâteau au chocolat et beurre de cacahuète «Reese's», ça vous tente?

Cette pizza à la saucisse aurait été servie à Barcelone.

Oh, un bel exemple de «attentes contre réalité»! Rien que d'y penser, n'importe quel Italien en aurait les larmes aux yeux.

Expectation:

Réalité:

Quelle quantité de garniture est réellement suffisante?

«La pizza que je commande toujours et que j'utilise comme image de référence pour mes commandes», écrit la source originale, visiblement une amatrice d'olives.

Apparemment, certaines personnes n'aiment pas la sauce tomate. Voici la conséquence:

Une pizza shawarma? Ce carnage ne mérite pas une pizza.

«J’ai quitté la ville pour rendre visite à mes parents, et mon colocataire a commis ce crime», écrit un utilisateur de Reddit perturbé.

Cette publicité vintage présente une recette de pizza avec... DE LA MOUTARDE!



Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir quelques saucisses sur le bord de la pâte, à côté du tas de nouilles.

Et si la garniture de la pizza était de la pizza?

Est-ce autorisé?

Un piège à touristes sous forme de pizza: selon la source, cette «Pizza Americano» était disponible à Venise.

«Un de mes amis commande toujours cette pizza avec des asperges, de la sauce hollandaise et du jambon. C'est un vrai cauchemar.»

La situation pourrait-elle être pire? Pendant ce temps, les supermarchés en Grande-Bretagne:

« Pizza de Pâques.» Ces barbares!

Un bon plat peut être complètement gâché – quel que soit l'ingrédient.

Ou alors, vous oubliez tout simplement de commander la sauce et les garnitures pour la pâte.

«J'ai commandé par erreur une pizza sans garniture. Et ils me l'ont vraiment livrée.»

Allez, on en a assez vu.

Une astuce bonus pour la fin:

Hihihihi.