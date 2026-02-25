brouillard
17 preuves qu'il existe bien pire que la pizza hawaïenne

17 preuves qu'il existe des crimes plus odieux que la pizza à l'ananas

Si vous pensiez que le combo fruit-fromage était le summum de l'infamie, accrochez votre estomac: voici le pire du subreddit «PizzaCrimes». *Pleure en italien...*
Madeleine Sigrist
Pizza Crimes: Pizza Hawaii
Pour ceux qui ne supportent pas la pizza à l'ananas: ça pourrait être pire. BIEN pire.Image: reddit

Il existe un subreddit, PizzaCrimes, que les amateurs de pizza préféreraient sans doute ne jamais connaître. Les variantes qui suivent sont un véritable supplice pour les yeux, et nous sommes ravis que nos papilles soient en grande partie épargnées.

Commençons (si vous l'osez)!

Commençons par quelque chose d'assez humain: quelqu'un qui aime la pizza hawaïenne pourrait aussi avoir envie d'en essayer une avec des bananes, non?

Pizze Crimes
Image: reddit

Ou peut-être une avec du kiwi?

Pizza Crimes
Image: reddit

C'est probablement pour les palais avertis: une part de gâteau au chocolat et beurre de cacahuète «Reese's», ça vous tente?

Pizza Crimes
Image: reddit

Cette pizza à la saucisse aurait été servie à Barcelone.

Pizza Crimes
Image: reddit

Oh, un bel exemple de «attentes contre réalité»! Rien que d'y penser, n'importe quel Italien en aurait les larmes aux yeux.

Expectation:

Pizza Crimes
Image: reddit

Réalité:

Surprise

Quelle quantité de garniture est réellement suffisante?

Pizza Crimes
Image: reddit

«La pizza que je commande toujours et que j'utilise comme image de référence pour mes commandes», écrit la source originale, visiblement une amatrice d'olives.

Apparemment, certaines personnes n'aiment pas la sauce tomate. Voici la conséquence:

Pizza Crimes
Image: reddit

Une pizza shawarma? Ce carnage ne mérite pas une pizza.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

«J’ai quitté la ville pour rendre visite à mes parents, et mon colocataire a commis ce crime», écrit un utilisateur de Reddit perturbé.

Pizza Crimes
Image: reddit

Cette publicité vintage présente une recette de pizza avec... DE LA MOUTARDE!

Pizza Crimes
Image: reddit
On s'est rendu au paradis de la truffe à quelques heures de la Suisse

Si vous regardez attentivement, vous pouvez apercevoir quelques saucisses sur le bord de la pâte, à côté du tas de nouilles.

Pizza Crimes
Image: reddit

Et si la garniture de la pizza était de la pizza?

Pizza Carime
Image: reddit

Est-ce autorisé?

Un piège à touristes sous forme de pizza: selon la source, cette «Pizza Americano» était disponible à Venise.

Pizza Crimes
Image: reddit

«Un de mes amis commande toujours cette pizza avec des asperges, de la sauce hollandaise et du jambon. C'est un vrai cauchemar.»

Pizza Crime
Image: reddit

La situation pourrait-elle être pire? Pendant ce temps, les supermarchés en Grande-Bretagne:

Pizza Crime
Image: reddit

« Pizza de Pâques.» Ces barbares!

Un bon plat peut être complètement gâché – quel que soit l'ingrédient.

Pizza Crimes
Image: reddit

Ou alors, vous oubliez tout simplement de commander la sauce et les garnitures pour la pâte.

Pizza Crimes
Image: reddit

«J'ai commandé par erreur une pizza sans garniture. Et ils me l'ont vraiment livrée.»

Allez, on en a assez vu.

Une astuce bonus pour la fin:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Hihihihi.

