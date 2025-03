Et Dieu créa le Cheetos en forme de Pokémon. dr

Cette chips s'est vendue pour une somme folle

Ça a un rapport avec les fans de Pokémon... et de Cheetos.

Les Cheetos, ces chips populaires aux Etats-Unis qui vous laissent les doigts orange et un diabète de type 2, coûtent normalement quelques dollars. Mais pas quand l'un des spécimens ressemble à un Pokémon. Et pas n'importe lequel: le Charizard (en français: Dracaufeu) un dragon avec le bout de la queue en feu, l'un des plus anciens et populaires Pokémon de la franchise.

La chips a été baptisée «Cheetozard» et elle a été vendue aux enchères pour 87 840 dollars, soit environ 78 000 francs.

Le Pokémon ressemble à ça:

Et voici la chips:

Est-ce que le Cheetos et le dragon se ressemblent? Il faut le dire vite. En fait, ça saute aux yeux quand on imagine Dracaufeu de profil. Wow! Tout de suite, il apparaît.

La chips de 7.6 centimètres a été apposée sur une carte Pokémon recouverte d'un plastique pour protéger le précieux, lui-même conservé dans une boite transparente.

Et elle n'est pas de première fraicheur. Comme le précise USA Today, elle avait d'abord été «découverte et préservée entre 2018 et 2022 par 1st & Goal Collectibles», une boutique d’objets rares et de collection dans l’État de Géorgie, aux Etats-Unis. En avril 2024, le magasin a écrit sur Instagram que le machin orange était resté dans un coffre-fort «pendant environ cinq ans» avant que quelqu'un ne le redécouvre. Un peu opaque cette histoire. Mais bon, on parle d'un Cheetos, pas d'un lingot d'or caché durant la Seconde Guerre mondiale.

Puis, la chips est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce aux fans de la franchise, certains la comparant à la Mona Lisa des cartes Pokémon.

Mise en vente sur le site Goldin, spécialisé dans la pop culture, notamment les bandes dessinées, le snack périmé a trouvé un acquéreur ce dimanche 2 mars. Son identité est restée secrète. Selon la maison de vente, 60 offres ont été faites depuis que les enchères ont commencé le 10 février. Le prix de départ était de 250 dollars.

En plus de ravir les fans de Pokémon, le Cheetozard touche une autre communauté: les fans de Cheetos, ou, plus précisément, les fans de Flamin’ Hot Cheetos. Certaines de ces chips aux formes uniques (la virgule de Nike, Godzilla, Arnold Schwarzenegger) sont actuellement en vente sur des sites comme Ebay pour plusieurs milliers de francs.

En 2017, un Cheetos ayant apparemment la forme du gorille Harambee, a été vendu. Ce singe est tristement connu pour avoir été euthanasié en 2016 après avoir tué un petit garçon s'étant glissé dans son enclos au zoo de Cincinnati. Sa réincarnation en Cheetos a été vendue sur eBay pour 99 900 dollars.

