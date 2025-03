Anna Possi, 100 ans, tient un café sur le lac Majeur.

Dickie (Jude Law) fait probablement partie de ces gens qui dénigrent les buveurs tardifs de cappuccino. dr

Une barista centenaire valide un truc qui fait hurler les Italiens

Le cappuccino, en Italie, ça se boit le matin. C'est comme ça. Le savourer à un autre moment de la journée, est-ce un sacrilège? La question a été posée à une barista italienne de 100 ans.

Plus de «Divertissement»

Tout Italien puriste vous le dira: le cappuccino, ça se boit uniquement le matin avec un croissant (italien également) qu'on vient tremper généreusement dedans. Le cappuccino, c'est un espresso dans une grande tasse avec une mousse de lait, fait pour être consommé comme une douceur matinale.

Mais il semblerait que tous les Italiens ne soient pas choqué de ce genre de pratiques. Anna Possi, la plus ancienne barista d'Italie, a donné l'absolution en matière de culture du café. Cette centenaire, qui gère un café-bar au-dessus du lac Majeur, a son avis sur la question à l'agence de presse allemande dpa:

«Qui suis-je pour dire à mes invités quand ils doivent boire quel café?» Anna Possi

En gros, Nonna Anna n'en n'a rien à faire.

«Chacun fait comme il veut» Anna Possi

La question de savoir si un cappuccino peut être bu après le lunch, est l’une des plus grandes controverses dans le monde du café. Car pire qu'un cappuccino l'après-midi, c'est un cappuccino à la fin d'un repas (hello, America!). En Suisse, il n'y a pas de règle dans la mesure où nous avons créé cet ovni: le renversé.

Mais en Italie, boire un cappuccino après midi est mal vu dans de nombreux endroits parmi les plus de 130 000 cafés du pays. En règle générale, on n'y boit que de l'espresso. Et si vous voulez vraiment vous la jouez à l'italienne, vous devez boire votre petit noir debout, au comptoir, en faisant semblant de lire La Gazzetta dello Sport (le journal rose).

Une scène de La banda degli onesti, film italien de 1956 avec le couple mythique d'acteurs, Totò and Peppino De Filippo.

Et si vous voulez faire votre cappuccino à la maison dans les règles de l'art, sachez que vous allez devoir investir. D'abord, il vous faudra un grinder (machine qui moud le café), puis une Marzocco — la Rolls des machines, la même que celle de David Beckham — et finalement un pichet en inox.

Ensuite, il vous faudra du talent. Vous n'utiliserez pas un mousseur à lait Nespresso, mamma mia, non! Vous utiliserez la buse vapeur de votre Marzocco en chauffant votre lait entre 60 et 65 °C, pas plus. Avec beaucoup d'entraînement et probablement de nombreux échecs, vous finirez par obtenir une mousse dense et onctueuse et digne des meilleurs cappuccini de Nonna Anna.

Une start-up suisse a créé du café en tube Vidéo: watson