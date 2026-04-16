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Ikea lance une sucette au goût de boulettes de viande

Ikea lance une sucette au goût de boulettes de viande
Du poissson d'avril à la réalité: Ikea lance une nouvelle gamme de sucettes.Image: ikea

Ikea lance une sucette au goût improbable

Le géant suédois vient de confirmer le lancement d’une sucette aux saveurs de ses célèbres Köttbullar. Ce qui n’était au départ qu’une plaisanterie pour le poisson d'avril s’apprête à débarquer dans les rayons cet été.
16.04.2026, 18:5117.04.2026, 05:28

Le mobilier en kit ne suffit plus: Ikea veut désormais conquérir vos papilles avec une confiserie pour le moins audacieuse.

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Humeur
Voici la sucette goût pénis (et c’est pas un poisson d’avril)

Mercredi dernier, l’enseigne a révélé sur les réseaux sociaux la création d’un Lollipop au goût de boulettes de viande suédoises. Développée en collaboration avec la marque emblématique Chupa Chups, cette friandise insolite sera commercialisée en édition limitée.

Interrogé par le quotidien Blick, Ikea a précisé que la production totale s'élèvera à un million d'unités. La Suisse n'est pas en reste, puisque quelques exemplaires traverseront nos frontières. Pour les curieux (ou les plus courageux) qui souhaiteraient obtenir une dégustation gratuite, l'enseigne conseille de surveiller de près ses comptes Instagram et TikTok.

Une farce qui tourne bien

L'histoire de cette sucette est aussi insolite que son parfum. Il y a deux semaines, pour le 1er avril, Ikea publiait plusieurs posts humoristiques annonçant ce lancement. Mais contre toute attente, l'idée a séduit une foule d'internautes qui, loin d'être dégoûtés, ont réclamé en masse que le projet voie réellement le jour.

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Face à cet engouement inattendu, le fabricant a décidé de jouer le jeu. Toutefois, une question demeure: de quoi sera faite cette sucette? Si la recette précise reste un secret bien gardé, un détail crucial a été révélé: elle ne contiendra pas une once de viande. «La sucette est entièrement vegan», a rassuré la marque. De quoi savourer l'esprit des Köttbullar, sans les calories du plat de résistance.

(dab)

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