Ces 19 œuvres d'art vont vous donner faim

On le sait, on ne joue pas avec la nourriture. Mais les toasts et autres pains que vous allez voir ci-dessous sont de véritables œuvres d'art à la fois belles et gourmandes.

Plus de «Divertissement»

Cliquez sur la photo pour avoir la version toast garni.

La Jeune Fille à la perle de Vermeer

Le Baiser de Klimt

La Création d'Adam de Michel-Ange

La persistance de la mémoire de Dalí

La Naissance de Vénus de Botticelli

Le Carré noir de Kazimir Malevitch

La Sirène de John William Waterhouse

Portrait de la mère d'Albrecht Dürer

Signes en jaune de Paul Klee

Sans titre de Rothko

La Grande Vague de Kanagawa de Katsushika Hokusai

Autoportrait à l'oreille bandée de Vincent van Gogh

Le lendemain matin de Botero

Autoportrait de Vincent van Gogh

Composition avec du rouge, du bleu et du jaune de Mondrian

Autoportrait de Frida Kahlo

Mona Lisa de Léonard de Vinci

L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci

La nuit étoilée de Vincent van Gogh

(smi)

Des milkshakes si absurdes quon dirait presque de l'art 1 / 16 Des milkshakes absurdement lourds made in USA, hell yeah! source: sodajerkco.com / sodajerkco.com