On ne joue pas avec la nourriture, sauf pour réaliser ces œuvres d'art

Dès le plus jeune âge, on nous apprend à ne pas gaspiller la nourriture. A juste titre. Néanmoins, lorsque certaines personnes sont anticonformistes et décident de créer d'incroyables oeuvres d'art avec des aliments, on ne peut qu'être subjugué.

Quand votre nourriture n’est chargée qu’à 60 %.

Juste une feuille de nori et du riz, et voilà: l'art culinaire.

C'est donc un petit-déjeuner équilibré.

Avec quelle précision quelqu’un peut-il séparer un Oreo de la crème?

C’est ainsi que le brocoli peut devenir socialement acceptable.

Si c'est fait main, alors la personne a dû y passer beaucoup de temps.

Si Adèle mange ça, est-ce du cannibalisme?

Comme ça, vous savez exactement ce que vous mangez.

Monk like this.

Et qui nettoiera le désordre ensuite?

Si vous ne savez pas quel goût a une tortue:

La maturité de cet avocat est incroyable!

Tout comme lui.

Plus vous regardez, plus ça devient impressionnant.

Holly cow!

Pas étonnant que les sushis soient si chers.

On ne peut pas manger ça sans culpabiliser.

C'est donc à ça que ressemble leur squelette!

On a envie d'y passer des vacances.

Fermez les yeux!

Tellement chou si vous l'avez vraiment fait. 🥰

Et puis tout cela est sain aussi.

Accrochez-le au Louvre!

Trop jolie pour être mangée.

Ca donne presque mal à la tête.

Bonus

