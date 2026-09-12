On a testé 5 matés et le numéro 1 va vous surprendre

Les alternatives moins chères peuvent-elles rivaliser avec le leader El Tony? Lesquelles sont trop sucrées, lesquelles trop amères? Le résultat est surprenant. image: Elizabeth Desintaputri

El Tony règne sur le marché suisse du maté, mais est-il vraiment le meilleur? Avec le chef et influenceur Noah Bachofen, la rédaction a goûté à l’aveugle cinq boissons au maté. Et le résultat réserve quelques surprises.

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Vous avez déjà tout mangé, tout bu, tout goûté? Dans un monde où règne l’abondance, on pourrait effectivement en arriver à cette conclusion. Et pourtant, voilà qu’un nouveau produit de niche surgit et conquiert les consommateurs à toute vitesse.

Prenez par exemple le maté, une boisson rafraîchissante élaborée à partir des feuilles séchées de l’arbuste du même nom. En Amérique du Sud, cette infusion caféinée est consommée depuis des siècles. En Europe, l’engouement a commencé à la fin des années 1990, lorsque les étudiants et les fêtards ont découvert Club-Mate, une boisson allemande appréciée pour son effet stimulant.

Depuis longtemps, le maté ne se boit plus uniquement dans les clubs et les bibliothèques universitaires. Le grand public en redemande. L’association Promarca désigne régulièrement la marque suisse El Tony comme la marque préférée des Suisses – dernièrement en 2023 et 2024.

Pour un acteur arrivé sur le marché il y a seulement onze ans, c’est remarquable. La boisson semble être dans l’air du temps: consommée avec modération, elle est considérée comme saine et, contrairement aux boissons énergisantes, ne contient ni taurine ni colorants artificiels.

Lorsqu’un produit rencontre un tel succès, les imitateurs ne tardent jamais à apparaître. Désormais, vous pouvez acheter des boissons au maté dans n’importe quel supermarché ou kiosque. Coop, par exemple, a lancé Moa Mate en mars 2026, légèrement moins cher que les produits du leader El Tony.

Noah Bachofen connaît le maté depuis l’époque où il sortait beaucoup. image: Elizabeth Desintaputri

Les imitateurs peuvent-ils rivaliser avec El Tony? Une dégustation à l’aveugle menée avec le chef de haut niveau et influenceur Noah Bachofen ainsi que des membres de la rédaction tente de répondre à cette question. Le jeune homme de 31 ans raconte:

«Il y a dix ans, je buvais régulièrement du Club-Mate quand je sortais; au début, il fallait vraiment s’habituer au goût, mais je l’ai rapidement apprécié» Noah Bachofen

Aujourd’hui, il ne boit pas régulièrement du maté, mais de plus en plus souvent. «Surtout en été, car un maté bien frais passe mieux qu’un café.»

Auparavant, il consommait beaucoup de boissons énergisantes lorsqu’il travaillait en cuisine, mais elles sont aujourd’hui trop sucrées à son goût. «A partir d’un certain âge, les boissons énergisantes sont en quelque sorte un peu mal vues. Grâce à son histoire culturelle, le maté a une autre image et, tout simplement, je préfère aussi son goût», explique Bachofen avant le test.

Le test

Une bonne boisson au maté se distingue par une note âpre et amère ainsi que par un arôme frais et herbacé. S’il existe des produits Zero ou Light, ce sont ici les variantes classiques avec sucre qui ont été testées. La douceur doit toutefois rester discrète. Certaines variétés, notamment celles d’Argentine ou du Paraguay, peuvent même présenter une légère note fumée due au séchage au bois.

Les boissons gazeuses à base de maté sont testées à l'aveugle. image: Elizabeth Desintaputri

Cinq produits sont dégustés à l’aveugle et notés selon le système scolaire suisse, de 1 (mauvais) à 6 (très bon): El Tony, la marque propre Moa de Coop, la marque propre ok.– de l’exploitant de kiosques Valora, le pionnier allemand Club-Mate et la gamme bio Puerto Mate qui, comme El Tony, appartient au fabricant zougois de boissons Intelligentfood et qui est la seule de cette sélection à ne pas contenir de gaz carbonique.

Un coup d’œil aux ingrédients: El Tony et Puerto utilisent une infusion de maté, tandis que les autres fabricants misent sur un extrait, moins coûteux. Intelligentfood aurait délibérément choisi cette méthode «afin de garantir la plus haute qualité et un goût naturel», peut-on lire sur son site internet.

La boisson de Coop contient le conservateur E202, destiné à protéger les aliments contre les moisissures et les levures. Aux quantités habituellement utilisées, celui-ci est considéré comme sans danger.

Les membres de la rédaction constatent que les différences de goût sont parfois considérables. image: Elizabeth Desintaputri

Les édulcorants utilisés diffèrent également. El Tony et Puerto misent sur le sucre de canne, Moa sur du sucre classique, Club-Mate sur un mélange de sirop de glucose-fructose et de sucre, et ok.– de Valora sur du sucre ainsi que du sucre caramélisé. Un choix qui semble se retourner contre ce dernier: tous les participants au test jugent le produit bon, mais trop sucré; selon Bachofen, le sucre masque les arômes typiques du maté et rappelle un jus de pomme coupé à l’eau gazeuse. Club-Mate, en revanche, est salué pour ses arômes âpres caractéristiques et obtient donc également une bonne note.

Tous les produits contiennent – logiquement – de la caféine. Sur ce point, les cinq boissons testées présentent des différences assez nettes, allant de 16 à 30 milligrammes de caféine pour 100 millilitres. Moa de Coop arrive en tête avec 30 milligrammes, tandis que Puerto en contient le moins, avec 16 milligrammes. A titre de comparaison, le café en contient environ 40 à 100 milligrammes et le Coca-Cola entre 9 et 10.

Le verdict

Aucun des participants au test ne s’attendait à des différences de goût aussi importantes. Entre Club-Mate, qui décroche la première place, et le produit de Valora, quatrième, celles-ci sont considérables. Autre enseignement: la qualité n’est pas une question de prix, et peu importe également que le produit soit fabriqué à partir d’une infusion ou d’un extrait.

Le produit le moins cher (Puerto) termine certes dernier, mais celui de Coop, le deuxième moins cher, décroche la deuxième place. Moa a notamment été apprécié pour son goût légèrement fumé et sa teneur en gaz carbonique.

Noah Bachofen n’achèterait pas deux des produits. image: Elizabeth Desintaputri

El Tony ne décroche que la troisième place, ce qui a surpris tout le monde. La rédaction lui reproche notamment d’être trop sucré, de manquer de caractère et d’être trop peu pétillant.

Le verdict de Noah Bachofen: Club-Mate a certes gagné, mais «je n’en boirais pas tous les jours, on s’en lasse vite. Les arômes sont vraiment puissants; en comparaison directe, je trouve Moa et El Tony plus doux, plus rafraîchissants et donc plus faciles à boire.» De toute façon, mieux vaut éviter d’en consommer des litres.

Bachofen n’achèterait pas le produit de Valora, parce qu’il lui rappelle un jus de pomme coupé à l’eau gazeuse, ni Puerto Mate en raison de son absence de bulles. Mais c’est une question de goût. L’absence de pétillant a probablement été déterminante pour les testeurs: la boisson paraît moins rafraîchissante et rappelle plutôt du thé noir. Les avis ont cependant fortement divergé: une testeuse a attribué un 5 à Puerto, une autre un 3.

Les évaluations

1re place: Club-Mate Original, bouteille en verre Expert: note 4,75

Rédaction: note 5,3

Prix: 5,90 francs/l

Description: douceur discrète, goût de maté prononcé. Des points sont retirés pour le manque de gaz carbonique et parce que le goût puissant du maté pourrait rapidement devenir lassant.

Commentaires: «Fumé, ça me plaît», «C’est celui qui se rapproche le plus du goût original du maté», «Pourrait rapidement devenir lassant», «Rien d’artificiel».

2e place: Moa Mate Classic de Coop, canette Expert: note 5

Rédaction: note 4,75

Prix: 4,85 francs/l

Description: goût de maté discret, mais bien pétillant. Bon équilibre entre douceur et notes fumées et herbacées. Des points sont retirés pour son manque de caractère et parce que la boisson semble diluée.

Commentaires: «Rafraîchissant et stimulant», «Un peu léger en goût», «Herbacé».

3e place: El Tony Mate Classic, canette Expert: note 5

Rédaction: note 4

Prix: 5,76 francs/l

Description: discret, mais très équilibré et donc agréable en bouche, avec une finale âpre. Des points sont retirés parce que la boisson ne présente pas la note amère typique du maté et qu’elle est légèrement trop sucrée.

Commentaires: «Un peu trop peu de bulles», «Agréablement équilibré, pas envahissant», «Ennuyeux», «Une étrange douceur collante».

4e place: Mate Classic d’ok.–, vendu en kiosque, canette Expert: note 4,5

Rédaction: note 3,75

Prix: 6 francs/l

Description: goût de maté à peine perceptible, peu de gaz carbonique. La douceur domine fortement, avec une finale légèrement âpre.

Commentaires: «Très fruité, ça ressemble davantage à du jus de pomme doux et ça en a aussi l’apparence», «C’est vraiment du maté?»

5e place: Puerto Mate Puro Bio, chez Migros, emballage carton Expert: note 4

Rédaction: note 3,75

Prix: 4,40 francs/l

Description: l’un des désavantages lors de l’évaluation est que le produit ne contient pas de gaz carbonique et a donc été perçu comme moins rafraîchissant. Son caractère très discret sur tous les plans lui coûte également des points; le goût du maté est très léger.

Commentaires: «Ça a le goût du thé qu’on buvait autrefois au camp de ski», «Ça ressemble vraiment beaucoup à du thé noir», «Aucun caractère», «Peu sucré, un gros point positif».

Et vous? Votre maté préféré? Dites-nous tout en commentaire.

(traduit et adapté par mbr)