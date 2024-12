Cédric Grolet et ses vidéos sur Instagram, c'est du baume pour l'âme.

Cédric Grolet prend sa revanche

Le célèbre pâtissier français a dévoilé une douceur spéciale fêtes de fin d'année. Il a imaginé un bonhomme en pain d'épices dodu et chocolaté.

Plus de «Divertissement»

C'est un avant-goût de la revanche de Cédric Grolet. Le pâtissier français qui officie au Meurice à Paris, avait essuyé un bad buzz l'an passé à la même époque en tentant de skier hors-piste avec son «bonhomme des neiges», une bûche de Noël aux allures de doudou mâchouillé et recraché par un Rottweiler.

On vous en parlait ici:

En 2024, le meilleur pâtissier du monde revient sur la piste balisée en proposant «Monsieur pain d'épices». Mais, comme c'est Cédric Grolet, son pain d'épice se doit d'être «palace». Il se compose de deux biscuits moelleux, dont l'un est au chocolat noir, de deux ganaches et d'un enrobage au chocolat au lait. Il y a des amandes grillées, de la cannelle, des étoiles de badiane et une pincée de magie de Noël qu'il ne dévoile évidemment pas. Le résultat: un bonhomme dodu et si chou que ça fait presque de la peine de voir Cédric Grolet lui manger la tête.

Chacune de ses créations, il les partage sur Instagram où il est suivi par plus de 11 millions de followers. Pour continuer à faire rêver, il se met parfois en scène dans sa boutique de l'avenue de l'Opéra à Paris et fait goûter ses pâtisseries aux passants.

Attention, vous allez baver:

Vidéo: instagram

Néanmoins, le bonhomme en pain d'épices de Cédric Grolet ne remplace pas la traditionnelle bûche en vente sur son site. Cette année, il a imaginé ce dessert de Noël en forme de pomme de pin, toujours au prix de 95 euros comme celle de l'année dernière. Comme il n'y a pas de prise de risque d'un point de vue esthétique (gustatif non plus apparemment, puisqu'elle est parfumée à la vanille), il n'y a personne pour venir critiquer l'entremet.

Tout compte fait, le doudou mâchouillé et recraché par un Rottweiler, c'était plus disruptif.

Noël approche! Voici des photos de biscuits ratés

1 / 24 Et maintenant, des photos de biscuits ratés source: imgur