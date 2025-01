Vidéo: watson

Du café en tube? Une start-up suisse a osé

Une start-up suisse veut révolutionner la pause café avec une innovation pour le moins insolite: du café en tube, comme une pâte à dentifrice! La praticité, mais surtout le goût, suffiront-ils à conquérir le cœur des aficionados de café?

Une start-up suisse s’est attaquée à une question à laquelle le monde a déjà répondu: comment boire son café si l’on ne dispose pas de cafetière et qu’on se trouve à l’extérieur? Spoiler alert: en utilisant du café soluble.

Mais les fondateurs de No Normal Coffee, Alexander Härberlin et Philippe Greinacher, ne veulent pas boire du vulgaire café industriel. Ces deux Zürichois ont voulu répondre à une problématique typiquement suisse: comment transporter un café de qualité en pleine randonnée. Leur solution? Un café sous forme de pâte concentrée prêt à consommer n’importe où, en une pression de doigt.

Sur le papier, le concept a de quoi séduire randonneurs, sportifs, ou toute personne en quête d’un boost de caféine.

Vous prendrez bien un café en tube pour digérer après un bon repas? 👇

Un coup d’œil au site nous apprend que le café est élaboré à partir de grains 100 % Arabica Fair Trade, cultivés en Colombie. Il est sucré avec du sucre de betterave bio suisse, et chaque tube en aluminium recyclable de 100 ml permet de préparer environ 20 tasses.

Mais alors, comment ça marche?

Toujours selon le site, il suffit de mélanger une cuillère à café de pâte, directement sortie du tube, avec de l’eau chaude ou froide, de remuer… et voilà, votre café est prêt. Et pour le goût? La description promet un profil «riche et raffiné, avec des notes de chocolat, de noix et de caramel». Nous n'avons pas encore pu goûter, alors pour le moment, il faudra les croire sur parole.

Petite surprise supplémentaire: ce café ne se boit pas uniquement, il se mange aussi. No Normal Coffee recommande de le consommer avec une banane ou sur un toast, mais rien ne vous empêche de le déguster directement au goulot si vous êtes en pleine crise de 15h et que vous avez besoin de votre shot de caféine pour éviter le coma cérébral au bureau.

Convaincu par ce café en tube façon dentifrice? Il est déjà disponible à la commande au prix de 14 fr 90 par tube, soit environ 0,70 franc par café, à condition, bien sûr, de ne pas confondre avec… votre tube de dentifrice.

Puriste de la cafetière italienne s'abstenir 👇

