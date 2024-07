Aya Nakamura est presque confirmée, Snoop Dogg sera bel et bien là, quant à Lady Gaga, le mystère reste entier. dr

La cérémonie d'ouverture de JO promet des surprises: ce que l'on sait

Ce vendredi 26 juillet se déroulera l'ouverture des Jeux organisée pour la première fois en plein air et de surcroit, sur l'eau. Pendant trois heures, des performances artistiques et sportives vont s'enchaîner sur la Seine.

Si vous voulez regarder la cérémonie d'ouverture des JO de Paris ce vendredi 26 juillet, il faudra vous planter devant votre télévision dès 19h30 comme 1 milliard et demi de personnes et cela jusqu'à 23h15. Pour la première fois de son histoire, l'ouverture des Jeux aura lieu en extérieur, au cœur de la ville (et non dans un stade).

Paris ne s'est pas facilité la tâche puisque ce show de 3h45 aura lieu sur la Seine où 300 000 spectateurs sont attendus. La grande parade sera retransmise en direct sur France 2 commentée par l'impeccable Laurent Delahousse, mais aussi et surtout sur RTS 2 commentée par... des journalistes suisses.

Qui chantera?

Le nom d'Aya Nakamura est sur toutes les lèvres depuis des mois, notamment depuis qu'Emmanuel Macron l'a suggéré en mars. Si le Huffpost est prudent en préférant parler de «spéculation», Le Parisien affirme que «la Franco-Malienne (...) bien que non confirmée officiellement fait partie des certitudes.»

Mais d'autres noms ont été lâchés: celui de Céline Dion. Selon Le Parisien, elle devrait interpréter «L’Hymne à l’amour» d’Édith Piaf. En tout cas, elle sera bel et bien présente, puisque toujours selon le journal, elle est arrivée dans la capitale française ce mardi.

Quant aux rumeurs concernant une prestation de Lady Gaga, les médias français n'ont pas plus d'informations à part que la chanteuse a été aperçue ces derniers jours à Paris. Il se pourrait que ce soit elle qui chante du Edith Piaf, comme elle l'avait fait dans le film A Star Is Born en reprenant «La vie en rose». Ou peut-être que les deux stars chanteront ensemble et ça, ça serait vraiment dingue. France 24 ajoute qu'un piano posé sur une forme noire flottante sur la Seine a été vue et que des décors sont cachés par des bâches blanches, preuve que le programme est gardé très secret de sorte que les festivités soient une surprise pour tout le monde.

Des BMX sur l'eau

En plus des performances d'artistes, la cérémonie sera rythmée par des tableaux qui risquent de pousser les spectateurs à crier des «Ooooh!» «Woooww!» «Mon Dieu!», car des champions de BMX et de skate vont s'envoler dans les airs depuis des plateformes flottantes. Ils n'ont pas le droit à l'erreur sinon c'est plouf! dans le fleuve. Un funambule devrait également traverser la Seine entre le grand magasin La Samaritaine récemment rénové et la rive gauche. Un tableau autour de La Joconde est également prévu.

Il y aura aussi des danseurs qui offriront des performances depuis la Seine et les bords de Seine mais aussi depuis les toits des monuments, accrochés dans le vide. Au total, 12 tableaux sont attendus. Ils ont été conçus par Thomas Jolly, 42 ans, metteur en scène ayant redonné un coup de jeune à Starmania en 2022. Les costumes ont été créés par la styliste Daphné Bürki (plus connue pour ses émissions télé) et ce sont 400 danseurs et 3000 artistes qui ont été mobilisés. Certains ont d'ailleurs refusé de participer aux répétitions de ces derniers jours, dénonçant des «inégalités de traitement» entre les artistes.

Plusieurs vidéos des répétitions ont fuité sur les réseaux, comme en témoigne le post Twitter ci-dessous:

Le trajet et le défilé des nations

Le parcours de 6 km se fera au départ du pont d’Austerlitz et passera devant des bâtiments emblématiques comme Notre-Dame, Le Louvre, le Pont Neuf, le Grand Palais et se terminera devant la tour Eiffel.

Les athlètes vont eux aussi faire coucou à la foule depuis la Seine. Chaque bateau les transportant devrait faire le trajet jusqu’au pont d’Iena en 42 minutes. Au total, ce sont 206 nations qui paraderont pour 10 500 sportifs. Tradition oblige, le premier pays à naviguer sur les flots (Hissez haut!) sera le pays d’origine des Jeux olympiques, c'est-à-dire la Grèce.

Les autres pays défileront dans l’ordre alphabétique, sauf l’Australie, les États-Unis et la France. Les deux premiers sont les futurs hôtes des Jeux à Brisbane en 2032 et à Los Angeles en 2028. Quant à la France, en tant que pays hôte, elle clôturera le défilé avec ses porte-drapeaux Florent Manaudou, le nageur qu'on connait tous et Mélina Robert-Michon, l'athlète qu'on connait moins puisque sa spécialité est le lancer du disque.

Parmi les autres porte-drapeaux déjà connus, il y a la star de la NBA LeBron James pour les États-Unis, la lanceuse de marteau Anita Włodarczyk pour la Pologne les sauteurs en hauteur Mutaz Essa Barshim pour le Qatar et Gianmarco Tamberi pour l’Italie, ce drôle d'oiseau qui se fait surnommer «Mezza Barba» (en raison de sa superstition de ne tailler sa barbe qu’à moitié.

Quand on vous dit que c'est un drôle d'oiseau:

Qui sera le dernier porteur de la flamme?

En ce mercredi 24 juillet, on ne sait pas qui sera le dernier porteur de la flamme chargé également d'allumer la vasque olympique au jardin des Tuileries. Par contre, on sait que Snoop Dogg, plus connu pour son amour de la weed que pour ses qualités sportives (quoique, ça peut être un sport de rouler), portera la flamme ce vendredi 26 juillet à Saint-Denis avant l'ouverture de la cérémonie. Pourquoi lui? Parce qu'il commentera les JO pour la chaîne américaine NBC. Ca risque d'être un peu moins protocolaire que Laurent Delahousse.

Autres stars porteuses de la flamme en cet ultime journée de relais: l'actrice Laetitia Casta et le rappeur Mc Solaar, tous deux également peu connus pour leurs perfomances sportives.

