Rihanna était à Paris en juin pour la Fashion Week. Image: AP Invision

People

Rihanna à Paris pour les JO? Elle a une grosse annonce à faire

La star mondiale serait actuellement dans la capitale française à l'occasion des Jeux d'été qui démarrent dans une semaine.

Plus de «Divertissement»

Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fans, mais c'en est une pour Rihanna. La star mondiale de passage à Paris a annoncé sur les réseaux sociaux que sa marque de make-up Fenty Beauty serait visible de tous pendant les Jeux olympiques qui commenceront le 26 juillet.

«Fière d’annoncer que Fenty Beauty est partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques!!!» Rihanna sur Twitter

La chanteuse originaire de la Barbade a partagé sur Twitter et Instagram une photo d'elle marchant main dans la main avec un gloss de sa marque dont les bras ont probablement été dessinés par un stagiaire sur Microsoft Paint. En guise de décor, la tour Eiffel ornée des anneaux olympiques.

Un montage presque aussi claqué que ceux de watson. instagram badgalriri

Sur ce cliché, Rihanna porte également un sac Louis Vuitton et ce n'est pas un hasard. LVMH, propriétaire de la maison de luxe, a aidé à la création de Fenty Beauty en 2017. Le groupe dirigé par le milliardaire Bernard Arnaud fait une pierre deux coups puisque LVMH est aussi partenaire premium des JO.

Si vous avez raté ça:

Louis Vuitton a d'ailleurs été chargé de confectionner les plateaux qui accueilleront les médailles ainsi que les malles dans lesquelles dormiront les torches de la flamme olympique.

On vous en parlait ici:

L'annonce de Rihanna a déçu plusieurs fans, eux qui attendent depuis presque dix ans la sortie d'un nouvel album.

«C'est super nul comme annonce!» Celui-là n'est vraiment, mais alors vraiment pas content.

«Et pourquoi pas de la Fenty Music?» Il faut couper le cordon ombilical maintenant.

«Cool, maintenant sors l'album» On dit s'il vous plait.

Si certains sont dans leur tunnel, d'autres félicitent la businesswoman pour ce partenariat loin d'être anodin. Combien d'artistes peuvent se targuer d'avoir une telle visibilité avec leur marque? En créant sa ligne de maquillage et en intégrant toutes les carnations de peaux à ses fonds de teint, Rihanna a réussi un coup de maître: bousculer le monde du make-up et accessoirement, entrer dans le club très select des milliardaires. Selon le classement Forbes, la chanteuse pèse 1,7 milliard de dollars.

En attendant, rien ne nous dit que la star est bel et bien à Paris ou qu'elle sera présente pour le coup d'envoi des Jeux. On ne se mouille pas trop pour dire que la photo postée sur les réseaux sociaux est probablement un montage et que Rihanna n'a jamais posé devant la tour Eiffel sans personne autour. Par contre le gloss qui boit son verre de vin, lui, il est bel et bien réel. Santé à lui!

Rihanna, reine du style since 1988

1 / 17 Rihanna, reine du style since 1988 source: instagram @badgalriri

Après Rihanna, c'est Justin Bieber qui vient chanter à ce mariage indien: