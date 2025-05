Vidéo: watson

Elles vont aussi devenir des superstars

Pour le lancement de sa tournée mondiale Cowboy Carter Tour ce lundi 28 avril, Beyoncé a fait monter ses deux filles sur scène. Si la cadette découvre la scène, l'ainée y a mis le feu.

Plus de «Divertissement»

La tournée Cowboy Carter Tour a débuté comme un événement familial pour Beyoncé. Ce lundi 28 avril, la chanteuse a surpris ses fans venus la voir au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie, en faisant monter sur scène ses deux enfants, Blue Ivy (13 ans) et Rumi Carter (7 ans). Une présence qui allait au-delà de la simple apparition, puisque l'une des deux filles a même performé à ses côtés.

Si l'aînée, Blue Ivy, avait déjà connu les joies de la scène par le passé, c'était une première pour la petite Rumi. Vêtue d’une robe à plumes et de mini-santiags, la fillette a rejoint sa mère et sa sœur devant des milliers de personnes pendant quelques minutes. Cette apparition s'est faite sur le titre Protector, une chanson dédiée à ses trois enfants, dans laquelle Beyoncé évoque l'amour qu'elle leur porte.

Les deux filles de Beyoncé et Jay-Z sont déjà des habituées du public, et ont assuré des performances à de nombreuses reprises, comme lors de la finale du Super Bowl. Par contre, leur fils Sir, le frère jumeau de Rumi, reste pour l'heure à l'écart des mondanités. Le jeune garçon ne semble pas à l'aise avec la foule. Nés le 13 juin 2017, Rumi et Sir ont grandi à l'abri des caméras.

Beyoncé entourée de ses deux filles, Blue Ivy (en haut) et Rumi (en bas). Image: Instagram

Sur de nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir la fillette faire de grands saluts à la foule avant d’enlacer sa mère. Une scène pleine de tendresse qui a ému des milliers de spectateurs et d'internautes fans de la chanteuse.

Blue Ivy, la fille qui marche sur les pas de sa mère

Quant à Blue Ivy, sa fille aînée, elle a assuré le spectacle avec une chorégraphie millimétrée et une aisance impressionnante, ce qui a choqué passablement les internautes sur les réseaux sociaux. La jeune adolescente semble bien plus mature que son âge, et sa ressemblance avec Beyoncé est frappante, au point que certains y voient l'ombre de sa mère.

Avouez que la ressemblance est frappante. Image: Bestimage

«La seule chose qui me choque dans cette histoire c'est que si on ne m'avait pas dit qu'elle avait 13 ans, je ne l'aurais jamais cru» Une internaute sur Instagram

«A mon époque, les fille de 13 ans jouaient à l'élastique et collectionnaient les Diddl» Une internaute sur Tiktok

«On dirait qu’elle en a 33 et elle slay!» Un internaute sur Instagram

L'adolescente connaît déjà bien le monde du spectacle puisqu'elle a fait de nombreuses apparitions lors de la tournée Renaissance en 2023. On a également pu la voir aux côtés de sa mère lors des Grammy Awards et lors de l'avant-première du film Mufasa: Le Roi Lion, un film dans lequel la jeune fille a participé en prêtant sa voix à la jeune lionne Kiara. La voie vers les étoiles semble déjà toute tracée pour cette «népo-baby».