La maîtresse supposée de David Beckham sort de son silence

Rebecca Loos, la femme qui aurait eu une aventure avec le footballeur anglais au début des années 2000, s'est enfin exprimée, quelques semaines après la sortie du docu-série Beckham sur Netflix. Ce qu'elle révèle? Selon ses dires, le sportif ne se serait pas contenté d'une seule maîtresse.

Souvenez-vous: début octobre, Netflix diffusait le docu-série Beckham, 4 épisodes qui racontent – vous l'aurez deviné – l'histoire du footballeur David Beckham.

Devant la caméra, le sportif revient à demi-mot sur sa prétendue relation extra-conjugale avec son assistante de l'époque Rebecca Loos. Une trahison qui aurait énormément fait souffrir sa femme Victoria.

Les faits remonteraient à 2003, lorsque David Beckham joue pour le Real Madrid et vit dans la capitale espagnole. Le footballeur aurait alors entamé une relation avec la Néerlandaise de 26 ans rencontrée lors d'un dîner. Pendant ce temps, Victoria est à la maison avec leurs deux fils.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce week-end, alors que la Suisse avait les yeux rivés sur les résultats des élections fédérales, Rebecca Loos est enfin sortie de son silence.

Dans une interview accordée au Daily Mail, elle raconte le déroulement d'une soirée bien spécifique lors de laquelle elle aurait surpris David Beckham au lit avec une autre femme. Un épisode désagréable qui aurait eu lieu à cause de... Victoria Beckham!

Oui, c'est le bordel. On démêle ce joyeux foutoir?

Trahison au fond du jardin

Nous sommes le 22 septembre 2003, dans le nord de Madrid, à la soirée d'anniversaire de l'attaquant brésilien Ronaldo Nazário. Rebecca Loos se souvient être «folle de joie» à l'idée de se rendre à cette fête. Whoo!

«Ses fêtes d’anniversaire étaient somptueuses, légendaires. Il y avait de la nourriture délicieuse, un groupe de samba du Brésil et du champagne à flots» Rebecca Loos qui se remémore les beaux jours, à l'époque où elle était la maîtresse de David Beckham. daily mail

A peine arrivée à cette «somptueuse fête», quelle ne fut pas la surprise de Rebecca lorsqu'elle découvre son amant, au fond du jardin, en pleine conversation avec une mannequin espagnole. En même temps, à quoi s'attendait-elle? Lorsqu'on fréquente un homme marié, peut-on réellement prétendre à une relation exclusive? Le débat est ouvert dans l'espace commentaires à la fin de cet article.

«Va trouver David!»

Quelques secondes après cette terrible découverte (watson a décidé d'écrire «secondes» pour l'effet dramatique du récit; en réalité, on n'a aucune idée du laps de temps qui s'est écoulé et on s'en fout royalement), le téléphone de Rebecca Loos sonne. Au bout du fil? VICTORIA BECKHAM! Mais noooon?! Bah oui.

«Elle cherchait son mari», raconte Rebecca Loos au Daily Mail. Et de poursuivre:

«Elle est bouleversée parce qu'elle appelle David et qu'il ne répond pas. J'ai dit que je ne savais pas où il était. Elle a dit: "Ne raccroche pas, va le trouver". Je me suis dit: "D'accord"» Cette conversation est lunaire. daily mail

La Néerlandaise de 26 ans serait alors entrée alors dans la maison où se déroulait la fête à la recherche du mari de Victoria Beckham/de son amant. En haut des escaliers, deux gardes du corps se tiennent devant la porte derrière laquelle se trouvait apparemment David Beckham (vous voyez où on veut en venir?)

Rebecca Loos tend le téléphone aux hommes en disant: «C'est Victoria.»

Les gardes du corps ouvrent la porte et passent le portable à David... qui est au lit avec la mannequin espagnole. Evidemment.

«Je vois la modèle en arrière-plan allongée sur le lit. Je vois que c'est une chambre. J'étais en colère et je l'ai juste regardé, je lui ai donné le téléphone et j'ai dit: "Ta femme"» Rebecca Loos, dévastée. daily mail

Le footballeur se serait entretenu quelques secondes à voix basse avec son épouse avant de, tenez-vous bien, rendre le téléphone à Rebecca. Culotté, le David? Pas du tout.



Rebecca Loos explique au Daily Mail avoir été «tellement blessée» à la suite de cette interaction. Et d'ajouter:

«C'était juste ce sentiment horrible et je me suis dit: "Espèce d'imbécile"» Certains parleraient de karma.

Prof de yoga en Norvège

C'est en 2004 que Rebecca Loos a décidé de rendre publique pour la première fois sa liaison avec David Beckham lors d'une interview accordée à Sky News. Des allégations que ce dernier n'a jamais réellement admises. Dans le documentaire Netflix, il se contente de parler de l’impact de ces rumeurs sur son mariage et sur sa santé mentale. Pauvre chouchou.

Rebecca Loos vit désormais en Norvège avec son mari et ses deux enfants. Elle est prof de yoga et assistante médicale. (ag)