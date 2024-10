Jennifer Lawrence fait une grosse annonce

Alarme: Carnet rose! Deux ans après la naissance de son premier enfant, Jennifer Lawrence va redevenir maman.

Ricarda Heil / t-online

Un article de

Jennifer Lawrence et son mari Cooke Maroney vont à nouveau être parents. C'est ce qu'a confirmé la porte-parole de l'actrice au magazine de mode américain Vogue, après que des photos de paparazzi ont fuité. Sur celles-ci, l'on pouvait apercevoir l'actrice oscarisée avec un baby bump lors d'une sortie au restaurant.

Jennifer Lawrence elle-même n'a fait aucun commentaire sur sa grossesse. On ne sait pas quand l'enfant naîtra et si l'actrice de 34 ans aura le plaisir d'avoir une fille ou un garçon. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit déjà du deuxième enfant de Jennifer Lawrence et Cooke Maroney.

Pour rappel, Jennifer Lawrence a rencontré Cooke Maroney en 2018. Le couple a convolé en justes noces en 2019. Et en février 2022, l'actrice et le galeriste sont devenus parents pour la première fois, en accueillant un petit Cy.

Un fils bien gardé

La jeune femme de 34 ans ne montre toutefois pas son fils en public. Avant même la naissance, elle a déclaré au magazine américain Vanity Fair en 2021 qu'elle pourrait certes parler ouvertement de sa grossesse lors d'événements privés, mais qu'elle ferait tout pour protéger la vie privée de ses enfants.

Six mois après la naissance de son aîné Cy, elle avait tout de même confié à Vogue qu'elle avait l'impression que «toute sa vie avait recommencé».

«Le matin après l'accouchement, j'ai eu l'impression que ma vie entière avait recommencé. Comme si c'était le premier jour de ma vie. Je l'ai regardé fixement. J'étais tellement amoureuse.» Jennifer Lawrence.

Deux fausses couches

Dans la même interview, Jennifer Lawrence avait également rendu publiques deux fausses couches. Au début de la vingtaine, elle était enceinte et voulait avorter. Mais avant de pouvoir faire ce choix, «j'ai fait une fausse couche, seule, à Montréal».

Jennifer Lawrence est ensuite tombée enceinte durant le tournage du film Don't Look Up, sorti en 2021. Cette fois, elle souhaitait garder cet enfant, mais a également fait une fausse couche.

Peu de temps après, elle était enceinte de son fils Cy.

Jennifer enceinte de son aîné, Cy.

Tous les fans de Jennifer se réjouissent d'accueillir Baby no. 2!