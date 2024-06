Peut-on marcher sans chaussures dans les musées? Vous avez une heure.

People

Les pieds de Kendall Jenner agacent

De passage à Paris pour divers événements mode, Kendall Jenner a privatisé le Louvre pour une visite nocturne. Le mannequin s'est mis très à l'aise dans le musée, et ça n'a pas plu aux internautes.

Plus de «Divertissement»

Décidément, quand on est sous le feu des projecteurs, on ne peut pas faire comme on veut - encore moins s'habiller comme ça nous chante. Demandez à Yann Barthès qui s'est fait voler dans les plumes pour avoir porté un blouson Carhartt WIP lors de son audition à l'Assemblée nationale.

Vous vous en souvenez? 👇 L'extrême droite s'est pris une veste

Récemment, c'est Kendall Jenner qui a attiré tous les regards - et la foudre de certains internautes. En cause, sa tenue pour... faire une visite du Louvre, de nuit. Le mannequin s'est en effet offert une virée privée - ben oui, quitte à être une star, autant s'offrir de petits plaisirs!

Kendall semble avoir été très (trèès) à son aise dans le musée. A tel point qu'elle a partagé un cliché de son escapade, légendée:

«Le Louvre à minuit»

On la voit devant un immense tableau (on me chuchote à l'oreillette qu'il s'agit des «Noces de Cana» de Paolo Véronèse), et un détail n'a pas échappé aux internautes: l'Américaine de 28 ans se balade pieds nus. Comme chez Bibi.

Kendall, à l'aise sans ses baskets.

Sur l'une des photos, Kendall semble chuchoter quelque chose à Mona Lisa, qui est restée de marbre face à ce «shoeless look» (look sans chaussures).

La Joconde en a vu d'autres.

Sur la Toile (digitale, cette fois), les réactions ont été contrastées. Les uns ont trouvé l'attitude charmante, quand d'autre ont trouvé cela carrément crado - autant piquer une tête dans la Seine avec Anne Hidalgo, ne manquent pas d'ironiser certains.

«Être pieds nus au Louvre semble très esthétique jusqu’à ce qu’on se souvienne à quel point Paris est sale» Vu sur X relayé par Le huffington post

Une dernière catégorie de commentateurs n'ont pas apprécié ce caprice de star, et ont estimé que privatiser cette institution sacrée de nuit est la preuve que Kendall est juste pourrie gâtée:

«Un autre genre de riche 😅» vu sur instagram

«On a compris. Vous êtes tellement riche que vous pouvez faire ouvrir le Louvre à minuit juste pour marcher pieds nus dans des salles historiques» vu sur instagram

«Tu sais combien cette femme est puissante quand elle peut avoir tout le Louvre pour elle au milieu de la nuit»

Kendall a partagé plusieurs moments uniques dans la ville de l'amour, notamment aux côtés de Bad Bunny. S'il n'est pas sur les clichés du Louvre, le chanteur portoricain de 30 ans a été capturé arrivant au musée avec Kendall. Du coup, les fans ont joué à Sherlock Holmes.

«Nous savons qui a pris les photos de Kendall» élémentaire, mon cher watson.

En plus, c'est prouvé: la star est bien arrivée avec des chaussures. image: x

Kendall et Bad Bunny et leurs looks coordonnés, à Paris.

Bon, tout cela c'est bien joli, mais ce qu'on veut savoir, c'est si Kendall a enfreint le règlement en courant dans les galeries les petons à l'air. Il n'y a pas de raison que la «rich kid» de la classe s'en sorte à si bon compte après avoir piétiné la bienséance.

Le média PEOPLE a approché une experte en voyages. La règle semble moins rigide qu'il n'y paraît. «Je suis sûre que le Louvre a tout vu, étant donné le nombre considérable de visiteurs qui s'y rendent chaque jour, mais je ne peux pas imaginer qu'ils soient confrontés très souvent à des clients pieds nus», explique Nicole Campoy Jackson au média PEOPLE.

«C'est plutôt une règle tacite au Louvre... et de manière générale dans la plupart des lieux publics intérieurs» Nicole Campoy Jackson

Mais notre sémillante experte excuse le top-modèle. La raison: Kendall a posé une liasse de billets bien grasse sur la table du musée, et a mérité son «Moment»...:

«N’aimerions-nous pas tous être invités dans les salles sacrées du Louvre à minuit et retirer nos chaussures comme si nous savions que nous ne devions pas le faire?» Hésitez pas à faire de même lors de votre prochain brunch à l'Hôtel des Bergues. source: Nicole Campoy Jackson à people

...et puis, c'était siiii esthétique:

«Une membre du clan Kardashian se tenant devant la Joconde, habillée à la perfection et marchant pieds nus... N’est-ce pas le genre de chose qui nous donne envie de continuer à regarder?»

Au final, la règle veut que le Louvre et le client négocient les termes de la visite. Nourriture, heure d'arrivée, nombre de personnes, communication sur les réseaux... rien n'est laissé au hasard. Donc pas de panique, Kendall n'a pas joué les voyous, et a certainement eu l'assentiment du musée pour son petit happening bohème. Rassurés?