Justin Timberlake n'est pas seul: voici 18 mugshots de stars

Le chanteur a été arrêté après avoir conduit sous influence dans les Hamptons. Il rejoint le clan pas si fermé des stars étant passées par la case prison (ou cellule de dégrisement).

Aux Etats-Unis, quand vous êtes arrêtés par la police pour une infraction, quelle qu'elle soit, on vous tire le portrait et on rend cette photographie d'identité judiciaire publique (mugshot en anglais).

C'est ce qui est arrivé à Justin Timberlake ce lundi 17 juin dans les Hamptons. Le chanteur a été arrêté pour conduite «sous influence». Il a refusé de faire le test d'alcoolémie, mais il aurait échoué au test de la ligne droite. Il a donc été emmené au poste où il s'est fait tirer le portrait.

Avant lui, d'autres célébrités ont eu leur mugshot. Voici les plus incontournables:

Justin Bieber

Justin Bieber a été arrêté en 2014 pour conduite en état d'ivresse. dr

Bill Gates

En 1977, le fondateur de Microsoft est arrêté pour une infraction au Code de la route. Alburquerque Police Departement.

Matthew McConaughey

En 1999, l'acteur est arrêté chez lui pour nuisance sonore. La police l'a retrouvé nu, jouant du bongo, un tam-tam. Il a également été arrêté pour possession de marijuana et résistance à l'arrestation. Austin Police Department

Tyger Woods

En 2017, le golfeur Tyger Woods a un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool. Palm Beach County Sheriff's Office

Paris Hitlon

Elle a été arrêté plusieurs fois et le mugshot, elle connaît. Elle sait même prendre la pose. Cette photo date de 2010 quand la star a été arrêtée à Las Vegas en possession de cocaïne. Paris Hilton. Las Vegas Police

Hugh Grant

En 1995, l'acteur est arrêté pour comportement obscène avec une prostituée sur Sunset Boulevard à Hollywood. Los Angeles Police Department

Keanue Reeves

Le plus gentil des acteurs de Hollywood est arrêté en 1993 pour conduite sous influence et conduite dangereuse à Los Angeles. LAPD

Chris Tucker

L'acteur du Cinquième Elément a été accusé en 2005 de conduite dangereuse alors qu’il échappait aux policiers. dr

Lindsay Lohan

En 2007, l'actrice enfreint sa mise à l’épreuve à la suite de deux arrestations pour conduite en état d’ivresse. Elle fera 3 mois de prison.

Scott Disick

En 2001, l'ex de Kourtney Kardashian a été arrêté pour conduite en état d'ébriété à l'âge de 18 ans.

David Bowie

En 1976, le chanteur a été arrêté pour possession de marijuana après un concert. Rochester Police Department

Chace Crawford

L'acteur de Gossip Girl a été arrêté en 2010 pour possession de marijuana. plano police department

Blac Chyna

En 2016, l'ex de Rob Kardashian a été arrêtée pour ivresse publique au Texas.

Christian Slate

En 1994, l'acteur a été arrêté à l’aéroport de New York pour possession d’arme. nypd

Nicole Richie

En 2006, la fille de Lionel Richie, grande copine de Paris Hilton à cette époque, a été arrêtée pour conduire à contre-sens sous l'emprise de stupéfiant et avec un permis déjà suspendu. los angeles police department

Robert Downey Jr.

L'acteur d'Iron Man est un habitué des arrestations. En 2010, alors accro à la cocaïne et à l'alcool, il est arrêté en possession de drogue. palm spring police department

Gary Dourdan

En 2011, l'acteur des Experts est arrêté après avoir été retrouvé endormi dans sa voiture à cause de stupéfiants. dr

Pablo Escobar

En 1976, le baron de la drogue mondiale débarque à la police colombienne pour demander des comptes au chef. Il sera arrêté et menotté. Mais conscient de son influence, il apparaîtra avec un large sourire sur cette photo devenue légendaire. dr

Donald Trump

En 2023, il devient le premier président des Etats-Unis a avoir un mugshot. Trump a été accusé d'avoir tenté illégalement de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 dans l'État de Géorgie. dr

