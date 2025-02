Rihanna et Asap Rocky le 18 février, après l'annonce du verdict. GC Images

Le petit ami de Rihanna l'a échappé belle



Impliqué dans une fusillade en 2021, Asap Rocky a été déclaré non coupable lors de son procès.

C'est en larmes que le rappeur s'est effondré dans les bras de sa compagne Rihanna. Ce mardi 18 février, à Los Angeles, le verdict du procès d'Asap Rocky a été rendu et il est reconnu non coupable. La séquence a fait le tour du web.

Vidéo: twitter

Le rappeur de 36 ans s'était vu proposer un accord du procureur de 180 jours derrière les barreaux, une peine de sept ans avec sursis, trois ans de mise à l'épreuve et 500 heures de travaux d'intérêt général. Dans le cadre de cet accord, la star devait plaider coupable, mais il a refusé. Et il risquait gros: jusqu'à 24 ans de prison.

Pour rappel, Rakim Athelaston Mayers de son vrai nom, a été accusé d'avoir tiré à plusieurs reprises sur un ancien ami, Terell Ephron, également connu sous le nom d'Asap Relli. La scène s'était déroulée devant l'hôtel W de Beverly Hills le 6 novembre 2021. Asap Rocky aurait pointé une arme sur la tête et l'estomac de son ancien copain. Terell Ephron a déclaré que sa main avait été éraflée par l'une des balles que Rocky aurait tirées.

La défense était principalement basée sur le type d'arme que le rappeur tenait. D'après son avocat Joe Tacopina qui, accessoirement, a défendu un certain Donald Trump par le passé, la star a tiré avec ce qu'on appelle dans le jargon un prop gun, une arme à feu factice utilisée au cinéma.

«Il n'y a aucune balle au monde qui aurait pu faire ça» Joe Tacopina en montrant aux jurés une photo des articulations ensanglantées de Terell Ephron.

Sur place, la police n'a trouvé aucune preuve d'une fusillade, alors que, bizarrement, Terell Ephron, si. Il aurait ramassé deux douilles de 9 mm. Un point crucial dans la défense d'Asap Rocky. Son avocat en a déduit qu'il les avait placées là pour prétendre les avoir trouvées, inventant cette histoire de fusillade pour extorquer son ancien ami. L'avocat a ainsi cité le procès civil de 30 millions de dollars intenté par Ephron contre la star. Un vrai feuilleton façon Monk.

Rihanna était présente dans la salle bien qu'elle n'ait jamais été appelée à la barre. Elle est venue avec leurs deux garçons, Rza et Riot Rose, âgés respectivement de 2 et 1 an.

Bonus

Au-delà du verdict rendu, un grand bravo au garde du corps de Rihanna qui a fait son travail, mais qui a aussi offert des photos singulières à Getty Images. Merci à vous, monsieur en costume bleu.

Un coup à droite... GC Images

... Un coup à gauche. GC Images

