Vidéo: watson

Il s'est transformé pour un rôle et c'est très impressionnant

Ce monstre sacré d’Hollywood a complètement brisé son image pour son prochain grand film. Et il n'a pas fait les choses à moitié.

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Imaginez un homme au visage profondément marqué par le temps, affichant une calvitie grisonnante avancée et une corpulence massive qui trahit les excès d’un milliardaire excentrique. Sur l'affiche officielle qui enflamme l'industrie, ce personnage énigmatique pose fièrement en costume rétro, coiffé d’un chapeau de cow-boy élimé, une pelle fermement ancrée à la main alors qu'il se tient debout au sommet d’un globe terrestre. Rien, absolument rien dans son regard ni dans sa démarche, ne laisse deviner l'athlète intrépide habitué à sauter des avions ou à escalader des gratte-ciels.

La star a fière allure. image: instagram

Et pourtant, sous ces couches épaisses de prothèses et ce costume de magnat texan se cache bel et bien l'infatigable star de 64 ans: Tom Cruise. Pour son tout nouveau projet cinématographique intitulé Digger, le comédien a accepté de sacrifier son éternel sourire étincelant pour se glisser dans la peau de Digger Rockwell, un magnat du pétrole du Sud complètement déjanté.

Tom Cruise a partagé l'image ci-dessus sur les réseaux sociaux, en légendant:

«Creuser. Ou mourir. DIGGER. Uniquement au cinéma le 2 octobre»

Un virage radical

Ce long-métrage marque un tournant radical dans la carrière récente de l'acteur. Il s'agit en effet de son tout premier film en dehors des franchises blockbusters Mission: Impossible et Top Gun depuis American Made en 2017. Pour orchestrer ce virage à 180 degrés, Tom Cruise s’est associé au maître mexicain Alejandro González Iñárritu, le quadruple lauréat aux Oscars, qui signe ici une œuvre d’une originalité féroce.

L'intrigue de Digger propulse Cruise dans une course contre la montre haletante et satirique: son personnage, un magnat du pétrole du Sud, tente désespérément d'empêcher une catastrophe écologique mondiale massive qu'il a lui-même provoquée par sa propre démesure.

Pour donner la réplique à une star méconnaissable, le cinéaste a réuni une distribution cinq étoiles comprenant Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg et Emma D'Arcy.

Dans son prochain film, Cruise incarne un milliardaire excentrique nommé Digger Rockwell. Warner Bros.

«Je n'avais jamais eu un projet aussi stimulant, et Alejandro non plus, au moment du tournage», a confié Tom Cruise lors d’une séance de questions-réponses exclusive organisée à Los Angeles. «Et quand vous verrez ce film, vous constaterez qu'il est totalement original.»

Un pamphlet écologique

Le réalisateur a de son côté révélé que l'acteur était son premier et unique choix pour porter ce pamphlet écologique et cynique, précisant qu'il attendait de collaborer avec lui depuis très longtemps.

Lors du dernier CinemaCon, Cruise s'était amusé à rappeler qu'il lui avait fallu quarante ans de carrière pour acquérir la maturité nécessaire afin de restituer les multiples facettes d'un personnage aussi dingue et complexe.

Le public pourra découvrir le résultat final sur grand écran dès le 2 octobre prochain, date de la sortie officielle en salles de ce qui s'annonce déjà comme l'un des événements cinématographiques majeurs de l'année.

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(jod)