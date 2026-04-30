Le fils aîné du président, Donald Jr, et sa fiancée, Bettina Anderson, lors de leur cérémonie de «pré-mariage», il y a deux semaines. image: instagram

Trump Jr et sa mondaine ont une étrange raison de repousser leurs noces

Malgré des débuts très rapides, Don Jr et sa fiancée, la mondaine Bettina Anderson, ont décidé de mettre la pédale douce et de «suspendre» leur mariage. Et il y a une raison précise à cela, selon des initiés.

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Dans notre entourage, nous avons tous au moins un de ces types de futurs mariés. Il y a d'abord ceux qui, sitôt le genou ployé et le gros caillou clinquant passé à l'annulaire, précipitent la cérémonie avec un entrain qui frise l'impatience.

Il y a ensuite ces couples raisonnables, ces couples «normaux», qui s'offrent un laps de temps allant de quelques mois à une année, afin de peaufiner les préparatifs sans transpirer ni s'arracher trop de cheveux. Et, enfin, il y a les autres: les éternels fiancés et procrastinateurs en chef, qui repoussent le moment de marcher vers l'autel avec une satisfaction tranquille.

Don Jr et Bettina Anderson, eux, appartiennent sans aucun doute à la première catégorie. Leurs fiançailles à peine annoncées, cet hiver, au terme d'à peine un an de relation, les préparatifs battent déjà leur plein, selon une source dans Page Six.

Une fête prénuptiale

Le couple semble si impatient de se dire oui pour la vie qu'il s'est carrément ajouté des échéances avant les épousailles, notamment une somptueuse fête prénuptiale organisée en grande pompe sur le domaine familial de Mar-a-Lago, le club privé de beau-papa Trump, le 20 avril dernier.

L'événement s'est déroulé dans la salle de bal intérieure de Mar-a-Lago à Palm Beach. image: instagram

Autant dire que l'évènement, organisé par une poignée de mondaines et copines de Palm Beach, avait l'air aussi garni qu'une tourte montée saturée de crème au beurre et de pâte à sucre (qui était évidemment au menu du dessert). Robes fleuries, massifs de fleurs, bouquets garnis, ce déjeuner sur le thème du «Jardin enchanté» a réuni 85 invités, dont une bonne partie de la clique Trump et tout le gratin mondain de Palm Beach.

Ladite tourte montée. image: instagram

Une alignée de Trump: Arabella Kushner, Lara Trump, Bettina Anderson, Tiffany Trump et Ivanka Trump. image: instagram

Après ce pré-mariage tout en mondanités et fleurs enchantées, il se murmure désormais que le couple envisagerait un lieu un peu plus original que Mar-a-Lago, qui a accueilli des générations de mariage de Trump depuis son acquisition par le milliardaire américain au milieu des années 80 - dont Donald Trump lui-même, à deux reprises.

«Je sais pertinemment que ça n'aura pas lieu là-bas. La fête prénuptiale s'y est déroulée, mais c'est terminé. Le mariage, en tout cas, ne se reproduira pas là-bas» Une source, au sujet de Mar-a-Lago

Selon des sources, même si cette hypothèse reste «improbable», Don Jr et Bettina Anderson auraient des vues sur rien de moins que... la Maison-Blanche.

La date repoussée

Or, ces rêves de grandeur ne sont pas sans conséquences pour les fiancés manifestement si pressés. Selon le Daily Mail, qui a ses entrées dans le cercle fermé des Trump, le couple aurait décidé de «suspendre» le mariage... jusqu'à la fin de la guerre en Iran.

Le couple doit mettre son mal en patience en attendant la fin du conflit au Moyen-Orient. image: instagram

«Ils sont parfaitement conscients qu'un mariage fastueux à la Maison-Blanche, alors que des gens meurent, serait très mal perçu», affirme une autre source proche du dossier, dans Page Six. «Surtout après le dîner d'Etat donné en l'honneur du roi Charles: ce serait un excès de pompe et de cérémonie.»

«Ils organiseront une fête en temps voulu, à la Maison-Blanche. Mais vous savez qu'ils attendent le bon moment compte tenu de la situation mondiale. Ils veulent attendre que les choses se calment» Une source du Daily Mail

«Cela se fera au moment opportun. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si tout se règle et que le moment est venu, alors oui. Mais pas maintenant», stipule l'initié.

L'ombre du conflit déclenché par Trump Senior aurait tellement pesé sur les épousailles de son fils aîné que ce dernier envisagerait en outre une cérémonie «très intime, voire extrêmement intime», d'après la source, «en présence uniquement des membres de la famille».

«Don a pleinement soutenu la fête prénuptiale et l'enterrement de vie de jeune fille — il veut que tout le monde sache qu'il l'adore et qu'ils ont l'intention de se marier», précise finalement l'informateur anonyme, «mais ils veulent s'assurer que le moment soit politiquement opportun avant de fixer une date.»

Autant dire que s'ils doivent attendre sur beau-papa pour mettre fin aux hostilités avant d'envoyer les cartons d'invitation, les tourtereaux risquent de devoir ronger leur frein largement plus de «24 heures».

Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA 1 / 20 Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900. source: universal images group editorial / universal history archive