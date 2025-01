Meghann Fahy, 34 ans, et Leo Woodall, 28 ans, se sont rencontrés sur le plateau de The White Lotus.

Ces deux acteurs de «White Lotus» sont en couple

On les a vus dans la saison 2 de la série à succès. Discrets sur leur vie privée, ils ont dévoilé de rares photos de leur escapade sous les Tropiques.

Plus de «Divertissement»

Dans The White Lotus, saison 2, Meghann Fahy forme un couple en apparence parfait avec Teo James. Leo Woodall est quant à lui le gigolo de riches Italiens. Dans la vraie vie, Meghann Fahy, 34 ans, et Leo Woodall, 28 ans, sont ensemble.

L'actrice a officialisé encore un peu plus leur relation sur Instagram avec une série de photos de leurs vacances aux Maldives au One&Only resort.

instagram MeghannFahy

Meghann Fahy a néanmoins joué la carte de l'homme mystère en postant une photo de leurs ombres projetées sur le sable, en train de s'embrasser. Mais le mystère est de courte durée quand on réalise qu'elle a tagué son amoureux.

Mais qui est donc l'homme mystère que Meghann Fahy a tagué sur cette photo??? instagram MeghannFahy

Les deux stars se sont rencontrées il y a un peu plus de 2 ans sur le plateau de la saison 2 de The White Lotus, la série HBO qui fait l'unanimité auprès de toutes les personnes qui l'ont vue. Selon E News, ils ont été photographiés en novembre 2023 dans les rues de New York. Les premières rumeurs concernant leur relation ont commencé en septembre 2022 quand Leo Woodall a partagé sur Instagram une photo du casting de la série sur laquelle on le voit mettre un doigt dans la bouche de Meghann Fahy. Mais le couple a toujours été discret sur sa vie privée.

L'Américaine a officialisé leur relation en février 2024 en postant une photo d'elle et lui, de dos, dans les rues de Boston. De son côté, le Britannique préfère utiliser Instagram pour promouvoir son travail d'acteur.

L'homme mystère tagué sur Instagram à nouveau bras dessus bras dessous avec Meghann Fahy. instagram MeghannFahy

On a revu Meghann Fahy en 2024 dans le thriller à succès Un couple parfait sur Netflix, dans lequel elle joue l'amante assassinée. Quant à Leo Woodall, il était à l'affiche d'une série romantique qui a fait moins de bruit, One Day, également disponible sur Netflix.

Quand Hamlet rencontre GTA Vidéo: watson