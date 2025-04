Madonna et Elton John font (enfin) la paix

Les deux stars ne se supportaient pas depuis des années. Elles sont désormais réconciliées. Comme quoi, il y a toujours de l'espoir.

Oui, Elton John et Madonna se détestaient. Mais ça, c'était avant. Dans une publication Instagram datant de ce lundi 7 avril, Madonna a décrit ses retrouvailles émouvantes avec le chanteur britannique dans les coulisses de l'émission américaine Saturday Night Live (SNL). «Nous avons enfin enterré la hache de guerre!!» a écrit la chanteuse de 66 ans. Elle a également publié une photo des deux stars se prenant dans les bras.

Elton John, 78 ans, et Madonna, 66 ans, pour la première fois bras dessus bras dessous depuis une plombe. instagram @madonna

Elton John critiquait Madonna pour sa musique et ses performances depuis des années. Lors de l'enregistrement de l'émission new-yorkaise, Madonna a donc voulu le confronter:

«J'ai dû aller dans les coulisses le chercher. Quand je l'ai rencontré, ses premiers mots ont été: "Pardonne-moi" et le mur entre nous est tombé»

Peu après, ils se sont serrés dans les bras. Elton John lui a même dédié une chanson et a exprimé son souhait de travailler avec elle. «C'était comme si tout s'était mis en place», a écrit Madonna.

Le conflit entre les deux stars durait depuis plus de deux décennies. En 2004, Elton John a accusé Madonna d'avoir chanté en playback lors d'une cérémonie de remise de prix et il n'y était pas allé avec le dos de la cuillère comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

La dispute s'est intensifiée aux Golden Globes en 2012 lorsque Madonna a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour Masterpiece, battant celle d'Elton John Hello Hello. Le Britannique avait précédemment déclaré sur le tapis rouge qu’elle «n’avait aucune chance». Des années plus tard, il a déclaré à son sujet dans une interview : «C’est un tel cauchemar, sa carrière est terminée.» Il semblerait qu'il se soit un peu trompé.

Madonna a également expliqué dans son post Instagram à quel point les attaques de son idole l'avaient affectée:

«Au fil des années, ça m'a fait mal de savoir que quelqu'un que j'admirais tant affichait publiquement son aversion pour moi en tant qu'artiste. Je ne comprenais pas»

La querelle semble désormais terminée, avec un câlin, des excuses et peut-être même une collaboration artistique. (dab)

