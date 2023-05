People

A Cannes, Julia Fox a osé «la tenue école d'art de La Chaux-de-Fonds»

Invitée à l'une des nombreuses fêtes organisées autour du Festival de Cannes, Julia Fox a encore fait du Julia Fox. C'est-à-dire qu'elle a porté une robe qui dit: regardez-moi!

Plus de «Divertissement»

Elle a eu sa minute de gloire en sortant avec Kanye West en novembre 2022. Alors qu'elle aurait pu retomber dans l'oubli, Julia Fox, aka «mon corps est une toile pour les artistes indépendants», s'accroche comme une tique à sa petite notoriété en devenant porte-drapeau de petits créateurs de mode dont on n'a jamais entendu parler.

L'Américaine de 33 ans est actuellement sur la Croisette. Dans quel film joue-t-elle? Aucun. Elle fait partie de ces personnalités invitées dans les nombreuses fêtes autour du Festival de Cannes. Ce dimanche 21 mai, elle était à l'Art of Elysium's Paradis 25th Anniversary party et une fois de plus, elle a réussi son coup: faire parler d'elle.

Pour ce gala, elle portait une tenue en deux parties: un plastron signé Cameron Hancock, un designer londonien qui s'est spécialisé dans ce type de haut, et une jupe (si on peut appeler ça comme ça) Sang Studio. Ce qui a frappé les médias people et les réseaux sociaux, c'est le plastron transparent. Julia Fox a peint ses mamelons en argenté et forcément, à Cannes, c'est un peu: «couvrez ce sein que je ne saurais voir!».

«Au moins, son make-up s'améliore» L'avis d'un internaute sur Instagram.

On est loin des tenues Dior, Chanel ou Zac Posen que les stars (les vraies) arborent sur le tapis rouge des marches du Palais des Festivals et des Congrès. Julia Fox se la joue «projet de l'école d'art de La Chaux-de-Fonds des années 2010» comme dirait un expert local de la rédaction qui n'a pas voulu être cité. On ne sait pas si c'est voulu ou si c'est par défaut.

Est-ce que la mode et l'art doivent être embarrassants à ce point? Ou est-ce qu'elle n'a juste aucune honte? L'avis d'une Karen sur Instagram

«Elle ne manque jamais de me rappeler que la fin est très proche» L'avis d'une personne fragile sur Instagram

«Julia Fox, c'est un peu la Afida Turner outre-Atlantique» Mon avis

Quant aux designers, soit ils sont premier degré et ils considèrent qu'ils font de l'art, soit ils cherchent à tout prix à faire le buzz (comme Julia Fox) en créant des tenues improbables dans l'espoir que, sur un malentendu, une personne vaguement connue leur fasse un peu de pub sur le red carpet.

Celle qui se qualifie comme «artiste» sur Instagram a l'habitude des tenues provocatrices. La semaine dernière, elle a été vue à une pompe à essence en slip (donc sans pantalon), un look qu'elle avait déjà tenté en 2022 au supermarché. Pas sûr que cette tendance prenne du côté de la masse.

Sur le vrai red carpet du festival de Cannes 2023, il n'y a pas que du bon:

1 / 21 Le red carpet du festival de Cannes 2023 source: ap invision / scott garfitt

Vous aimez la mode? Nous, on préfère les chutes