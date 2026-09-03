Main dans la main au tribunal ce mercredi, Tiger Woods et Vanessa Trump ont affiché leur unité après des mois particulièrement difficiles pour le couple. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cancer, accident, cure: l'annus horribilis de Tiger Woods et Vanessa Trump



Ces derniers mois se sont avérés «incroyablement difficiles» pour le célèbre golfeur et sa compagne, Vanessa Trump, l'ex belle-fille président américain. Alors que Tiger Woods vient de mettre un terme à ses problèmes judiciaires, retour sur la manière dont le couple s'est retrouvé uni dans l'épreuve.

Plus de «Divertissement»

L'apparition n'avait pas grand-chose du glamour et du faste sportif d'un tournoi de golf, ce 2 septembre, lorsque Tiger Woods s'est présenté devant le palais de justice du comté de Martin, à Stuart, en Floride. A ses côtés, Vanessa Trump, 48 ans, regard masqué derrière de larges lunettes de soleil et l'expression impassible.

Une présence loin d’être anodine, comme l'assure une source dans Page Six: «La présence de Vanessa à ses côtés au tribunal a été très importante pour Tiger. Elle voulait être là pour le soutenir. Ils sont là l’un pour l’autre dans les moments importants.»

Le couple au tribunal, ce mercredi. Image: POOL

Pendant la courte audience, Tiger Woods s’est régulièrement tourné vers sa compagne et lui a même adressé un sourire, une fois son accord avec la justice signé.

L'accident

Cette audience venait clore l’un des chapitres les plus compliqués de la vie récente de Tiger Woods. L’affaire remonte au 27 mars dernier. Au volant de son Land Rover près de sa propriété de Jupiter Island, en Floride, le champion avait percuté l’arrière d’une remorque tractée par un camion avant que son SUV ne se retourne. Personne n’avait été blessé.

Le sportif avait expliqué aux policiers avoir regardé son téléphone et ne pas avoir vu le véhicule devant lui ralentir. Son alcootest avait affiché 0,00, mais deux comprimés d’hydrocodone, un puissant antidouleur opioïde, avaient été retrouvés dans sa poche. Il avait par ailleurs refusé de fournir un échantillon d’urine permettant de rechercher la présence d’autres substances.

Initialement poursuivi pour «conduite sous influence», Tiger Woods a finalement bénéficié d’une accusation réduite dans le cadre d’un accord avec la justice. Selon les informations rapportées par les médias américains, le parquet estimait notamment qu’il aurait été difficile de prouver que son état résultait d’une consommation illégale plutôt que de médicaments prescrits, compte tenu de son lourd historique médical.

Le golfeur a ainsi évité la prison, mais devra payer environ 1500 dollars d’amende. Surtout, son permis de conduire lui a été retiré pour cinq ans. Le juge l’a averti que reprendre le volant durant cette période pourrait l’envoyer derrière les barreaux.

Une source du Daily Mail balaie toutefois ce problème d'un revers de main: «Maintenant, il ne peut plus conduire, mais ils ont tellement d'argent que cela n'a aucune importance. Il peut engager un chauffeur pour l'emmener partout où il veut aller. Ce n'est pas un problème.» Voilà qui est dit.

Traitement en Suisse

Cette affaire avait surtout conduit Tiger Woods à disparaître momentanément de la vie publique. Après son accident, il avait annoncé vouloir se retirer pour «chercher un traitement» et se concentrer sur sa santé. La justice l’avait ensuite autorisé exceptionnellement à quitter les Etats-Unis, pour suivre un programme de six semaines en Suisse.

Selon Golf.ch, son jet privé a atterri à Zurich le 3 avril. Si le nom de l’établissement n’a jamais été officiellement révélé, plusieurs médias ont évoqué des cliniques privées ultra-confidentielles de la région zurichoise, spécialisées notamment dans les addictions et la prise en charge de la douleur.

Le programme de Woods aurait principalement porté sur le sevrage aux antidouleurs opioïdes et comprenait un important suivi psychologique.

«Vanessa soutient énormément Tiger et est très fière de la façon dont il gère tout ce qui se passe dans sa vie. Elle sait que ce n’est pas une période facile pour lui et elle l’a encouragé à chaque étape» Une source proche du couple, à Page Six

Mais depuis quelques mois, le soutien fonctionne dans les deux sens.

Lutte contre un cancer

En effet, en mai dernier, Vanessa Trump annonçait sur les réseaux avoir été diagnostiquée d'un cancer du sein. L’ex-épouse de Donald Trump Jr. expliquait alors avoir subi une intervention et travailler avec son équipe médicale afin de déterminer la suite de son traitement.

Tiger Woods serait devenu à son tour l’un de ses principaux piliers, interrompant temporairement son traitement à Zurich pour être auprès de sa petite amie après l’annonce de son diagnostic et assister à la remise de diplôme de sa fille, Kai.

Kai Trump, la fille aînée de Vanessa, est également en passe de devenir golfeuse professionnelle après ses études. image: instagram

Après quoi, Tiger Woods est reparti en Suisse. Reuters rapportait le 24 mai que son Gulfstream V avait de nouveau effectué le trajet entre la Floride et la Suisse, vraisemblablement pour qu’il poursuive son programme. Il est finalement rentré en Floride en juin.

«Tiger a été un soutien indéfectible pour Vanessa tout au long de son combat contre le cancer», affirme la même source. «Ils se sont vus dans leurs moments les plus vulnérables, et tout ce qu’ils ont traversé n’a fait que les rapprocher.»

Une autre source résume:

«Ils traversent tous les deux des épreuves incroyablement difficiles dans leur vie, et ils se sont vraiment soutenus et se sont mutuellement apporté beaucoup de force tout au long de cette période» Un proche, auprès de Page Six

Ceci dit, un autre initié tient toutefois à préciser au Daily Mail que ce soutien n'est pas complètement inconditionnel du côté de Vanessa Trump: «En gros, Vanessa lui a donné un ultimatum. S'il veut être avec elle, il doit régler ses problèmes. Elle ne veut absolument pas être avec quelqu'un qui va lui demander des efforts.»

«Elle lui a dit qu’elle voulait qu’il se reprenne en main, ce qui impliquait notamment de tourner la page sur tout ça. Elle était là pour le soutenir, mais elle tient aussi à ce que tout cela appartienne au passé» Un autre informateur, auprès du Daily Mail

Comme une équipe

Cette accumulation d’épreuves intervient alors que leur histoire d’amour est encore relativement récente. En mars 2025, Tiger Woods avait officialisé sa relation avec Vanessa Trump, quelques jours après les premières révélations de Page Six sur leur idylle tenue jusque-là secrète.

«L’amour est dans l’air et la vie est plus belle avec toi à mes côtés!», avait alors écrit le champion sur X et Instagram, accompagnant son message de deux photos du couple. «Nous nous réjouissons de parcourir la vie ensemble.»

La photo d'officialisation du couple, posté par Tiger Woods sur ses réseaux sociaux. image: instagram

Un an et demi plus tard, ce parcours s’est révélé nettement plus mouvementé que prévu. Pour Tiger Woods, l’avenir sportif demeure lui aussi très incertain. Le vainqueur de quinze tournois majeurs n’a plus disputé de tournoi officiel du PGA Tour depuis le British Open de juillet 2024.

Après une rupture du tendon d’Achille en mars 2025, il a subi en octobre de la même année une septième opération du dos, avec remplacement d’un disque lombaire. Avant son accident de mars, Tiger Woods préparait pourtant une nouvelle tentative de retour et disait progresser «chaque jour».

Depuis son traitement, aucune date de reprise de la compétition n’a été annoncée. Une chose semble en revanche moins incertaine, du moins à en croire les proches cités par Page Six: malgré les ennuis judiciaires, la maladie et les problèmes de santé, le couple tient bon.

Et comme le conclut l'initié du Daily Mail: «A l'heure actuelle, il a tourné la page, il a hâte de recommencer à jouer et d'aller de l'avant, et il ne souhaite rien de plus que de laisser tout cela derrière lui.» Comme dit le dicton: à quelque chose, malheur est bon.

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