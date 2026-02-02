Les 20 looks les plus dénudés des Grammys

Du boxer en satin de Justin Bieber à la tenue extra-minimaliste de Chappell Roan, les invités ont été nombreux à appliquer la technique du «less is more» lors de la cérémonie des Grammy Awards 2026.

Comme toujours, dans le monde merveilleux du divertissement et des cérémonies de remise de prix, on voit de tout et de rien. En l'occurrence, dans le cas des Grammys, a surtout vu tout. Sans aller jusqu'au scandale provoqué par Kayne West et sa compagne Bianca Censori avec sa robe «nue», l'an passé, voici les tenues qui ont laissé peu (ou pas) de place à l'imagination cette année.



Justin Bieber

La palme revenant évidemment à Justin Bieber qui, à moins d'avoir chanté son titre Yukon en string en dentelle, aurait difficilement être moins vêtu.

Getty Images North America

Chappell Roan

Il est suivi directement de la chanteuse Chappell Roan, dont la robe audacieuse était uniquement maintenue par ses piercings aux tétons. Mention spéciale pour la créativité.

Getty Images North America

Getty Images North America

Doechii

La chanteuse Doechii, elle, a préféré aux suspensions la pure et simple transparence. Avec quelques ajouts de ficelles ici et là, on ne sait pas trop pourquoi.

Getty Images North America

Heidi Klum

C'est ce qui s'appelle l'art savant de la suggestion.

Getty Images North America

Karol G

Des rideaux de la grand-mère à la sauce 21e siècle.

Getty Images North America

Rhea Raj

Il s'avère que la technique du nombril à l'air est très efficace pour éviter la surchauffe dans la salle bondée de la Crypto Arena.

Getty Images North America

Teyana Taylor

En même temps, avec des abdos pareils, il serait criminel de la part de Teyana Taylor de ne pas les montrer.

Getty Images North America

Zara Larsson

Même cas de figure pour la Suédoise Zara Larsson, qui serait bien en peine de porter cette tenue dans son pays natal au moins de février.

Getty Images North America

Nikki Glaser

Certaines tenues sont révélatrices d'un point de vue latéral. Comme cette création arborée par l'actrice et animatrice Nikki Glaser.

WireImage

Ciara Miller

C'est encore plus vrai que ce qui concerne sa collègue Ciara Miller.

Image: Billboard

Keltie Knight

Et que la danseuse et chorégraphe Keltie Knight. Y'avait pas intérêt à faire des mouvements trop brusques.

Image: Billboard

Tyla

Cette 68e édition des Grammys a également été l'occasion de découvrir toutes les variantes possibles et imagines du décolleté plongeant. On commence avec Tyla.

Image: FilmMagic, Inc

Kehlani

La chanteuse américaine Kehlani a opté pour sa part pour une version triangulaire moins révélatrice.

Image: Billboard

Ari Lennox

On ne peut pas en dire autant d'Ari Lennox.

Getty Images North America

Izzy Metz

L'influenceuse Izabella Metz, pour sa part, a préféré ajouter quelques fioritures.

Image: Billboard

JaNa Craig

De même que JaNa Craig, qui a tenté de jouer avec les formes.

Getty Images North America

Paris Hilton

Contrairement à la plus célèbre héritière du monde, Paris Hilton, qui n'y est pas allée pas quatre chemins.

Image: Deadline

Addison Rae

Et d'Addison Rae, dont le décolleté va littéralement jusqu'au nombril.

Image: FilmMagic, Inc

Yungblud

Toutefois, ces Messieurs ne sont pas en reste! C'est le cas de Yungblud, qui, pour une fois, a pensé à mettre une ceinture pour s'épargner quelques incidents connus par le passé.

WireImage

Nuno Bettencourt

Le guitariste Nuno Bettencourt a été bien inspiré par la démarche.

Image: Billboard

Kevin Gates

Quant au rappeur Kevin Gates, il a sorti l'artillerie, enfin, l'argenterie, lourde. C'est ce qui s'appelle le mini-mani-extra-minimaliste!

WireImage