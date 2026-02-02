assez ensoleillé
Les 20 looks les plus dénudés des Grammy Awards 2026

Les 20 looks les plus dénudés des Grammys

Du boxer en satin de Justin Bieber à la tenue extra-minimaliste de Chappell Roan, les invités ont été nombreux à appliquer la technique du «less is more» lors de la cérémonie des Grammy Awards 2026.
02.02.2026, 12:0102.02.2026, 12:11
Marine Brunner
Marine Brunner

Comme toujours, dans le monde merveilleux du divertissement et des cérémonies de remise de prix, on voit de tout et de rien. En l'occurrence, dans le cas des Grammys, a surtout vu tout. Sans aller jusqu'au scandale provoqué par Kayne West et sa compagne Bianca Censori avec sa robe «nue», l'an passé, voici les tenues qui ont laissé peu (ou pas) de place à l'imagination cette année.

Analyse
Voici la frustrante vérité sur Bianca Censori et Kanye West

Justin Bieber

La palme revenant évidemment à Justin Bieber qui, à moins d'avoir chanté son titre Yukon en string en dentelle, aurait difficilement être moins vêtu.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Justin Bieber performs onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Ima ...
Getty Images North America

Chappell Roan

Il est suivi directement de la chanteuse Chappell Roan, dont la robe audacieuse était uniquement maintenue par ses piercings aux tétons. Mention spéciale pour la créativité.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Chappell Roan attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Chappell Roan attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Doechii

La chanteuse Doechii, elle, a préféré aux suspensions la pure et simple transparence. Avec quelques ajouts de ficelles ici et là, on ne sait pas trop pourquoi.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Doechii attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Heidi Klum

C'est ce qui s'appelle l'art savant de la suggestion.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Heidi Klum attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Karol G

Des rideaux de la grand-mère à la sauce 21e siècle.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Karol G attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Rhea Raj

Il s'avère que la technique du nombril à l'air est très efficace pour éviter la surchauffe dans la salle bondée de la Crypto Arena.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Rhea Raj attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Teyana Taylor

En même temps, avec des abdos pareils, il serait criminel de la part de Teyana Taylor de ne pas les montrer.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Teyana Taylor attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Zara Larsson

Même cas de figure pour la Suédoise Zara Larsson, qui serait bien en peine de porter cette tenue dans son pays natal au moins de février.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Zara Larsson attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Nikki Glaser

Certaines tenues sont révélatrices d'un point de vue latéral. Comme cette création arborée par l'actrice et animatrice Nikki Glaser.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Nikki Glaser attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryso ...
WireImage

Ciara Miller

C'est encore plus vrai que ce qui concerne sa collègue Ciara Miller.

Ciara Miller at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Image: Billboard

Keltie Knight

Et que la danseuse et chorégraphe Keltie Knight. Y'avait pas intérêt à faire des mouvements trop brusques.

Keltie Knight at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Image: Billboard

Tyla

Cette 68e édition des Grammys a également été l'occasion de découvrir toutes les variantes possibles et imagines du décolleté plongeant. On commence avec Tyla.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 31: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Tyla attends the 68th GRAMMY Awards Pre-GRAMMY Gala &amp; GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Avery Lipman and Monte Lipman at The ...
Image: FilmMagic, Inc

Kehlani

La chanteuse américaine Kehlani a opté pour sa part pour une version triangulaire moins révélatrice.

Kehlani at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Image: Billboard

Ari Lennox

On ne peut pas en dire autant d'Ari Lennox.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Ari Lennox attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Izzy Metz

L'influenceuse Izabella Metz, pour sa part, a préféré ajouter quelques fioritures.

Izzi Metz at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Image: Billboard

JaNa Craig

De même que JaNa Craig, qui a tenté de jouer avec les formes.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: JaNa Craig attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Getty Images North America

Paris Hilton

Contrairement à la plus célèbre héritière du monde, Paris Hilton, qui n'y est pas allée pas quatre chemins.

Paris Hilton at the Pre-Grammy Gala on January 31, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Earl Gibson III/Deadline via Getty Images)
Image: Deadline

Addison Rae

Et d'Addison Rae, dont le décolleté va littéralement jusqu'au nombril.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Addison Rae attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/F ...
Image: FilmMagic, Inc

Yungblud

Toutefois, ces Messieurs ne sont pas en reste! C'est le cas de Yungblud, qui, pour une fois, a pensé à mettre une ceinture pour s'épargner quelques incidents connus par le passé.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Yungblud attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson/Wi ...
WireImage
Qui est Yungblud, le rocker au grand cœur nommé aux Grammy?

Nuno Bettencourt

Le guitariste Nuno Bettencourt a été bien inspiré par la démarche.

Nuno Bettencourt at the 68th GRAMMY Awards held at the Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Image: Billboard

Kevin Gates

Quant au rappeur Kevin Gates, il a sorti l'artillerie, enfin, l'argenterie, lourde. C'est ce qui s'appelle le mini-mani-extra-minimaliste!

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Kevin Gates attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson ...
WireImage

