Les 20 looks les plus dénudés des Grammys
Comme toujours, dans le monde merveilleux du divertissement et des cérémonies de remise de prix, on voit de tout et de rien. En l'occurrence, dans le cas des Grammys, a surtout vu tout. Sans aller jusqu'au scandale provoqué par Kayne West et sa compagne Bianca Censori avec sa robe «nue», l'an passé, voici les tenues qui ont laissé peu (ou pas) de place à l'imagination cette année.
Justin Bieber
La palme revenant évidemment à Justin Bieber qui, à moins d'avoir chanté son titre Yukon en string en dentelle, aurait difficilement être moins vêtu.
Chappell Roan
Il est suivi directement de la chanteuse Chappell Roan, dont la robe audacieuse était uniquement maintenue par ses piercings aux tétons. Mention spéciale pour la créativité.
Doechii
La chanteuse Doechii, elle, a préféré aux suspensions la pure et simple transparence. Avec quelques ajouts de ficelles ici et là, on ne sait pas trop pourquoi.
Heidi Klum
C'est ce qui s'appelle l'art savant de la suggestion.
Karol G
Des rideaux de la grand-mère à la sauce 21e siècle.
Rhea Raj
Il s'avère que la technique du nombril à l'air est très efficace pour éviter la surchauffe dans la salle bondée de la Crypto Arena.
Teyana Taylor
En même temps, avec des abdos pareils, il serait criminel de la part de Teyana Taylor de ne pas les montrer.
Zara Larsson
Même cas de figure pour la Suédoise Zara Larsson, qui serait bien en peine de porter cette tenue dans son pays natal au moins de février.
Nikki Glaser
Certaines tenues sont révélatrices d'un point de vue latéral. Comme cette création arborée par l'actrice et animatrice Nikki Glaser.
Ciara Miller
C'est encore plus vrai que ce qui concerne sa collègue Ciara Miller.
Keltie Knight
Et que la danseuse et chorégraphe Keltie Knight. Y'avait pas intérêt à faire des mouvements trop brusques.
Tyla
Cette 68e édition des Grammys a également été l'occasion de découvrir toutes les variantes possibles et imagines du décolleté plongeant. On commence avec Tyla.
Kehlani
La chanteuse américaine Kehlani a opté pour sa part pour une version triangulaire moins révélatrice.
Ari Lennox
On ne peut pas en dire autant d'Ari Lennox.
Izzy Metz
L'influenceuse Izabella Metz, pour sa part, a préféré ajouter quelques fioritures.
JaNa Craig
De même que JaNa Craig, qui a tenté de jouer avec les formes.
Paris Hilton
Contrairement à la plus célèbre héritière du monde, Paris Hilton, qui n'y est pas allée pas quatre chemins.
Addison Rae
Et d'Addison Rae, dont le décolleté va littéralement jusqu'au nombril.
Yungblud
Toutefois, ces Messieurs ne sont pas en reste! C'est le cas de Yungblud, qui, pour une fois, a pensé à mettre une ceinture pour s'épargner quelques incidents connus par le passé.
Nuno Bettencourt
Le guitariste Nuno Bettencourt a été bien inspiré par la démarche.
Kevin Gates
Quant au rappeur Kevin Gates, il a sorti l'artillerie, enfin, l'argenterie, lourde. C'est ce qui s'appelle le mini-mani-extra-minimaliste!